«Немцы нашли в Польше клад по старой дедушкиной карте»

Два брата из Германии нашли в польском Любомеже клад по карте, которую в 1952 году нарисовал их дедушка.
В 2016 году двое братьев из Германии отправились в отпуск в соседнюю Польшу. Одним из городов, которые они посетили стал Любомеж, расположенный на польско-германской границе. Но он был выбран не случайно. Вот уже много лет они слушали удивительные рассказы своего дедушки о его молодости в Любомеже, где он работал садовником. Он рассказал, что перед отъездом в 1952 году закопал там ценности и даже в своё время нарисовал карту с подробным объяснением, как их найти. Братья не были уверены, что сокровища на самом деле существуют, но всё же решились отправиться на их поиски, что обернулось настоящим приключением.
Место раскопок в польском городе Любомеж где в 1952 году немец работавший садовником закопал ценный клад
Карта была найдена незадолго до этого в старых семейных архивах. Она же и стала ключом к тайнам прошлого. Мужчина провел в Любомеже несколько лет служа садовником, и к тому времени успел скопить некоторое количество ценных вещей. Перед отъездом из города он решил спрятать свои ценности, чтобы вернуться за ними позже или оставить их в наследство будущим поколениям.
Письмо с подробным объяснением как, когда и где садовник закопал ценности в 1952 году. На обратной стороне небольшая карта
По прибытии в Любомеж, внуки обратиться к одной из местных жительниц с просьбой одолжить лопату. Всех подробностей они ей конечно не рассказали, поэтому действия двух иностранцев показались ей подозрительными и женщина сообщила о них в полицию. Полицейские прибыв на место сразу же остановили раскопки, рассказав, что такая деятельность незаконна и требует официального разрешения.
Находки из клада обнаруженного в городе Любомеж на польско-германской границе
За два дня братья уладили необходимые формальности и приступили к раскопкам. К ним также присоединился Збигнев Кудыба, специалист по реставрации памятников, и несколько археологов, которые следили за проведением работ.
Находки из клада обнаруженного в городе Любомеж на польско-германской границе
Оставленную дедушкой карту сложно было назвать полноценной. По большей части это было письмо, в котором подробно описывалось место захоронения сокровищ и лишь в правом верхнем углу была небольшая зарисовка местности. В указанном на карте месте были обнаружены два старых кувшина. Они были заполнены великолепными находками: часами, драгоценностями, монетами XIX века и портсигаром, датированным 1935 годом. Дедушка не охотно рассказывал откуда они у него, ограничиваясь лишь общими фразами. Вероятнее всего эти сокровища являются военными трофеями.
Находки из клада обнаруженного в городе Любомеж на польско-германской границе
Все обнаруженные предметы были отправлены на экспертизу, чтобы определить их истинную ценность. Если они окажутся исторически ценными, то, согласно закону могут быть изъяты и переданы в музей, что означало бы, что они станут частью общей истории и останутся в Польше. В ином случае ценности будут переданы братьям.
Находки из клада обнаруженного в городе Любомеж на польско-германской границе
Этот случай не первый в истории города. В 1972 году дети, играя возле старой церкви, случайно наткнулись на чашу с золотыми монетами разных европейских государств. А в 2008 году рабочие, проводившие ремонт административного здания, обнаружили тайник с документами XIX века, отражающими уникальные аспекты истории города.
Источник:
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а их дедушка случайно в сс не служил во время второй мировой?