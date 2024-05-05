FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Сообщество кладоискателей 98 постов • 39 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Сообщество кладоискателей
Немцы нашли в Польше клад по старой дедушкиной карте

Немцы нашли в Польше клад по старой дедушкиной карте

Автор:
05 мая 2024 07:25
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: в мире   история   клад   люди   сокровище   фото   ценности   
1916
17

Два брата из Германии нашли в польском Любомеже клад по карте, которую в 1952 году нарисовал их дедушка.


В 2016 году двое братьев из Германии отправились в отпуск в соседнюю Польшу. Одним из городов, которые они посетили стал Любомеж, расположенный на польско-германской границе. Но он был выбран не случайно. Вот уже много лет они слушали удивительные рассказы своего дедушки о его молодости в Любомеже, где он работал садовником. Он рассказал, что перед отъездом в 1952 году закопал там ценности и даже в своё время нарисовал карту с подробным объяснением, как их найти. Братья не были уверены, что сокровища на самом деле существуют, но всё же решились отправиться на их поиски, что обернулось настоящим приключением.

×

Место раскопок в польском городе Любомеж где в 1952 году немец работавший садовником закопал ценный клад

Карта была найдена незадолго до этого в старых семейных архивах. Она же и стала ключом к тайнам прошлого. Мужчина провел в Любомеже несколько лет служа садовником, и к тому времени успел скопить некоторое количество ценных вещей. Перед отъездом из города он решил спрятать свои ценности, чтобы вернуться за ними позже или оставить их в наследство будущим поколениям.

Письмо с подробным объяснением как, когда и где садовник закопал ценности в 1952 году. На обратной стороне небольшая карта

По прибытии в Любомеж, внуки обратиться к одной из местных жительниц с просьбой одолжить лопату. Всех подробностей они ей конечно не рассказали, поэтому действия двух иностранцев показались ей подозрительными и женщина сообщила о них в полицию. Полицейские прибыв на место сразу же остановили раскопки, рассказав, что такая деятельность незаконна и требует официального разрешения.

Находки из клада обнаруженного в городе Любомеж на польско-германской границе

За два дня братья уладили необходимые формальности и приступили к раскопкам. К ним также присоединился Збигнев Кудыба, специалист по реставрации памятников, и несколько археологов, которые следили за проведением работ.

Находки из клада обнаруженного в городе Любомеж на польско-германской границе

Оставленную дедушкой карту сложно было назвать полноценной. По большей части это было письмо, в котором подробно описывалось место захоронения сокровищ и лишь в правом верхнем углу была небольшая зарисовка местности. В указанном на карте месте были обнаружены два старых кувшина. Они были заполнены великолепными находками: часами, драгоценностями, монетами XIX века и портсигаром, датированным 1935 годом. Дедушка не охотно рассказывал откуда они у него, ограничиваясь лишь общими фразами. Вероятнее всего эти сокровища являются военными трофеями.

Находки из клада обнаруженного в городе Любомеж на польско-германской границе

Все обнаруженные предметы были отправлены на экспертизу, чтобы определить их истинную ценность. Если они окажутся исторически ценными, то, согласно закону могут быть изъяты и переданы в музей, что означало бы, что они станут частью общей истории и останутся в Польше. В ином случае ценности будут переданы братьям.

Находки из клада обнаруженного в городе Любомеж на польско-германской границе

Этот случай не первый в истории города. В 1972 году дети, играя возле старой церкви, случайно наткнулись на чашу с золотыми монетами разных европейских государств. А в 2008 году рабочие, проводившие ремонт административного здания, обнаружили тайник с документами XIX века, отражающими уникальные аспекты истории города.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Сообщество кладоискателей"
Метки: в мире   история   клад   люди   сокровище   фото   ценности   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
дедушка у трупов изымал ценности...странно что там золотых коронок нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Константин 22 минуты назад
Садовник... А чего не повар?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Знаем мы таких дедушек, которые после войны были вынуждены по поддельным документам жить и не могли афишировать своё богатство, награбленное в период службы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Полчаса назад
Странно, что в кладе нет залаотых коронок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
banzai7 48 минут назад
Ага, садовник. Эсэсовец старый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юр21 52 минуты назад
Нихерово садовники в Германии жили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
zloykoyot 54 минуты назад
И братья конечно же поверили дедушке-садовнику, который тяжёлым трудом, постригая кусты и газоны, накопил золотых часов, кулонов, браслетов, крестов и обручальных колец. И это называется не трофеи, а несколько по другому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Shtoppi Час назад
«Немцы нашли в Польше клад по старой дедушкиной карте»
--------
а их дедушка случайно в сс не служил во время второй мировой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1425 постов (1394 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

311865



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские песни
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские...
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
Набирающие популярность в сообществах
Кубики
Кубики
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Прикол#факты#Юмор#интересное#авто аварии#США#СУД#семья
#в мире#машина#автомобили#интересно#полиция#Россия#СССР#дети#кино#драка
#животные#люди#автомир#забавно#Китай#аварии#ДТП#кот#кошка#истории
Мечты сбываются: 70-летний дедушка впервые увидел море Мечты сбываются: 70-летний дедушка впервые увидел море Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте Богатая француженка завещала всё своё состояние горничной Богатая француженка завещала всё своё состояние горничной В 50 лет решил взойти на Эверест, а его там дважды бросили. История беспрецедентного спасения В 50 лет решил взойти на Эверест, а его там дважды бросили. История беспрецедентного спасения Китаец прятался в пещере 14 лет из-за 150 юаней Китаец прятался в пещере 14 лет из-за 150 юаней

На что жалуетесь?

Вернуться