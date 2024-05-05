«Немцы нашли в Польше клад по старой дедушкиной карте»

Письмо с подробным объяснением как, когда и где садовник закопал ценности в 1952 году. На обратной стороне небольшая карта

По прибытии в Любомеж, внуки обратиться к одной из местных жительниц с просьбой одолжить лопату. Всех подробностей они ей конечно не рассказали, поэтому действия двух иностранцев показались ей подозрительными и женщина сообщила о них в полицию. Полицейские прибыв на место сразу же остановили раскопки, рассказав, что такая деятельность незаконна и требует официального разрешения.