Почему настоящий ковбой никогда не положит свою шляпу на кровать?

Если вы хотя бы немного изучали историю Дикого Запада и быт ковбоев, то наверняка могли прочесть и про их знаменитые предзнаменования и суеверия.
Например, подкова прибитая к верхней части дверного проёма для ковбоя считалась символом удачи. Подкову следовало вешать дугой вниз, чтобы она приносила удачу. Если подкова ослабевала, скашивалась и начинала висеть, то это означало, что вскоре не миновать беды.
Также у ковбоев существовали различные негативные приметы. Например, запрет спать на голой земле каждому ковбою вбивался с ранних лет. Всё дело в том, что многие ковбои, любившие отдыхать на земле, нередко сталкивались с укусами опасных змей, что по итогу вылилось в дурное предзнаменование.
Подарить кому-либо нож – это очень зловеще, такой поступок «порвет» отношения между дарителем и получателем подарка. Это пришло к американцам от индейцев. Чтобы свести на нет несчастье, получатель должен «заплатить» за нож; копейки (цента) хватит.
Но одним из самых больших страхов ковбоя, живущего в глубоких прериях Дикого Запада — это положить свою шляпу на кровать. Можно сказать, что это одно из самых страшных деяний. И хотя подобное суеверию многим может показаться довольно странным, для ковбоев это было правило, укорененное в их культуре.
Но почему же шляпа, будучи столь символичным предметом для ковбоя, не имела права лежать на мягкой поверхности постели?
Ковбои Дикого Запада строго соблюдали правило: никогда не клади свою шляпу на кровать.
И всему вина 2 основные причины (суеверная и практическая):
- Суеверная причина
На Диком Западе шляпу усопшего ковбоя всегда клали на его крышку гроба. Эта традиция породила убеждение, что если положить шляпу на кровать – это притянет злых духов к обладателю шляпы и тому, кто спит в этой кровати. В лучшем случае считается, что это предзнаменует несчастье или ссору; в худшем случае – это возможность серьёзной травмы или даже смерти.
Во время производства телесериала "Йеллоустоун" о современных ковбоях, производители сериала поведали, что соблюдали эту традицию и вы не увидите, что хоть один ковбой решиться положить шляпу на свою кровать, за исключением Кейси Даттона, который не верит в мистику и приметы.
Таким образом, ковбои старой школы до сих пор считают, что шляпу лучше хранить на вешалке, на лошади или на сапогах. Это не только обеспечивает безопасность головного убора, но и сохраняет удачу. Помните, если шляпа окажется на полу или на кровати, удача может ускользнуть из Ваших рук.
Но конечно помимо мистики ковбои не клали шляпы на кровати и из-за практических причин.
- Практическая причина
Ковбои всегда внимательно относились к тому, куда они вешают свои шляпы в конце рабочего дня, из-за вполне обоснованной проблемы – вшей. Раньше, когда купание было редким занятием, вши в волосах и шляпах были вполне распространённым недугом среди огромного количества людей.
И конечно же вшей легко распространить, если положить шляпу на кровать, например, у кого-нибудь в гостях. Поэтому вскоре правило «никаких ковбойских шляп на кровати» начало применяться не только с точки зрения суеверий, но и как практическое правило, позволяющее избежать распространения вшей.
Источник:
- Эта шляпа создана умельцами Эквадора, а не Панамы: почему тогда она называется «панама»
- 12 необычных традиционных головных уборов, которые ранее было принято носить на Руси
- Почему ковбои Дикого Запада никогда бы не положили свою шляпу на кровать?
- Что почём? Жизнь в долларах обычного ковбоя Американского Старого Запада
- Зачем ковбои на Диком Западе носили шейные платки
По сути, ковбои это пастухи. Кто идёт в пастухи? Кому мозгов и прочих деловых качеств ни на что другое не хватает. Отсюда и суеверия, умишком небогаты были, вот и придумывали всякую херню. Или так проще было до скудоумных довести элементарные правила гигиены (это я про вшей).
А возвеличивание ковбоев тоже просто объснить. Пиндосам нужен был свой эпос. А где его взять, если стране пару-тройку сотен лет всего. Вот и придумали невесть что, попутно прославляя глупое народонаселение.
А то пытался понять откуда эта шняга.