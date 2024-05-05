Почему настоящий ковбой никогда не положит свою шляпу на кровать?

Также у ковбоев существовали различные негативные приметы. Например, запрет спать на голой земле каждому ковбою вбивался с ранних лет. Всё дело в том, что многие ковбои, любившие отдыхать на земле, нередко сталкивались с укусами опасных змей, что по итогу вылилось в дурное предзнаменование.

Подарить кому-либо нож – это очень зловеще, такой поступок «порвет» отношения между дарителем и получателем подарка. Это пришло к американцам от индейцев. Чтобы свести на нет несчастье, получатель должен «заплатить» за нож; копейки (цента) хватит.

Но одним из самых больших страхов ковбоя, живущего в глубоких прериях Дикого Запада — это положить свою шляпу на кровать. Можно сказать, что это одно из самых страшных деяний. И хотя подобное суеверию многим может показаться довольно странным, для ковбоев это было правило, укорененное в их культуре.

Но почему же шляпа, будучи столь символичным предметом для ковбоя, не имела права лежать на мягкой поверхности постели?