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Почему настоящий ковбой никогда не положит свою шляпу на кровать?

Почему настоящий ковбой никогда не положит свою шляпу на кровать?

Автор:
05 мая 2024 07:20
Сообщество : Факты
Метки: головной убор   интересно   ковбой   факты   фото   шляпа   шляпа на кровать   
1818
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Если вы хотя бы немного изучали историю Дикого Запада и быт ковбоев, то наверняка могли прочесть и про их знаменитые предзнаменования и суеверия.

Например, подкова прибитая к верхней части дверного проёма для ковбоя считалась символом удачи. Подкову следовало вешать дугой вниз, чтобы она приносила удачу. Если подкова ослабевала, скашивалась и начинала висеть, то это означало, что вскоре не миновать беды.

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Также у ковбоев существовали различные негативные приметы. Например, запрет спать на голой земле каждому ковбою вбивался с ранних лет. Всё дело в том, что многие ковбои, любившие отдыхать на земле, нередко сталкивались с укусами опасных змей, что по итогу вылилось в дурное предзнаменование.

Подарить кому-либо нож – это очень зловеще, такой поступок «порвет» отношения между дарителем и получателем подарка. Это пришло к американцам от индейцев. Чтобы свести на нет несчастье, получатель должен «заплатить» за нож; копейки (цента) хватит.

Но одним из самых больших страхов ковбоя, живущего в глубоких прериях Дикого Запада — это положить свою шляпу на кровать. Можно сказать, что это одно из самых страшных деяний. И хотя подобное суеверию многим может показаться довольно странным, для ковбоев это было правило, укорененное в их культуре.

Но почему же шляпа, будучи столь символичным предметом для ковбоя, не имела права лежать на мягкой поверхности постели?

Ковбои Дикого Запада строго соблюдали правило: никогда не клади свою шляпу на кровать.

И всему вина 2 основные причины (суеверная и практическая):

  • Суеверная причина

На Диком Западе шляпу усопшего ковбоя всегда клали на его крышку гроба. Эта традиция породила убеждение, что если положить шляпу на кровать – это притянет злых духов к обладателю шляпы и тому, кто спит в этой кровати. В лучшем случае считается, что это предзнаменует несчастье или ссору; в худшем случае – это возможность серьёзной травмы или даже смерти.

Во время производства телесериала "Йеллоустоун" о современных ковбоях, производители сериала поведали, что соблюдали эту традицию и вы не увидите, что хоть один ковбой решиться положить шляпу на свою кровать, за исключением Кейси Даттона, который не верит в мистику и приметы.

Таким образом, ковбои старой школы до сих пор считают, что шляпу лучше хранить на вешалке, на лошади или на сапогах. Это не только обеспечивает безопасность головного убора, но и сохраняет удачу. Помните, если шляпа окажется на полу или на кровати, удача может ускользнуть из Ваших рук.

Но конечно помимо мистики ковбои не клали шляпы на кровати и из-за практических причин.

  • Практическая причина

Ковбои всегда внимательно относились к тому, куда они вешают свои шляпы в конце рабочего дня, из-за вполне обоснованной проблемы – вшей. Раньше, когда купание было редким занятием, вши в волосах и шляпах были вполне распространённым недугом среди огромного количества людей.

И конечно же вшей легко распространить, если положить шляпу на кровать, например, у кого-нибудь в гостях. Поэтому вскоре правило «никаких ковбойских шляп на кровати» начало применяться не только с точки зрения суеверий, но и как практическое правило, позволяющее избежать распространения вшей.

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Метки: головной убор   интересно   ковбой   факты   фото   шляпа   шляпа на кровать   
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Двестиграмм Час назад
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Anatolij 20 секунд назад
Очень уж пиндосы "залегендировали" и возвеличили своих ковбоев. Подковы в славянских избах лет так на 1000 раньше появились. Кинжалы не дарят, а добывают в бою (край - покупают) - это традиция с Кавказа.
По сути, ковбои это пастухи. Кто идёт в пастухи? Кому мозгов и прочих деловых качеств ни на что другое не хватает. Отсюда и суеверия, умишком небогаты были, вот и придумывали всякую херню. Или так проще было до скудоумных довести элементарные правила гигиены (это я про вшей).
А возвеличивание ковбоев тоже просто объснить. Пиндосам нужен был свой эпос. А где его взять, если стране пару-тройку сотен лет всего. Вот и придумали невесть что, попутно прославляя глупое народонаселение.
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Харон ( Χάρων) Полчаса назад
dzen.ru...
А то пытался понять откуда эта шняга.
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