FISHKINET
Сообщество Аварии 7980 постов • 567 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Скучно было, решил навести суеты

Скучно было, решил навести суеты

Автор:
03 мая 2024 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   суетолог   
1454
1
1
На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга водитель автомобиля Опель Корса на ровном месте устроил ДТП. Не справившись с управлением врезался в отбойник, а затем повалил грузовой фургон.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   КАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   суетолог   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1
Нуриев А.С. 51 минуту назад
На дороге бампер валялся или типа того, который обрулил. Но потом обратно мотанул рулем, что бы в свою полосу вернутся, и получил занос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
MrGod Час назад
Сто корсавод пудов музыки автора испугался и рулём крутанул!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Силён бродяга!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1446 постов (1464 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62902



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские песни
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские...
"Молодец, Андрюш, просто молодец!"
"Молодец, Андрюш, просто молодец!"
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Люди из стали. Маша Порываева
Люди из стали. Маша Порываева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#аварии#кот#Юмор#кошка#собака#Автовсячина#СССР
#животные#автомобили#интересно#ДТП#забавно#люди#милота#полиция#Еда#улыбнуло
#Прикол#автомир#факты#авто аварии#США#история#позитив#истории#мигранты#Разное
В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок Был бы трезвый, убился бы Был бы трезвый, убился бы Завела чужую газель и задавила пешехода Завела чужую газель и задавила пешехода Классическое ДТП с поворачивающим и обгоняющим Классическое ДТП с поворачивающим и обгоняющим Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены

На что жалуетесь?

Вернуться