Скучно было, решил навести суеты

1454
1
1
На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга водитель автомобиля Опель Корса на ровном месте устроил ДТП. Не справившись с управлением врезался в отбойник, а затем повалил грузовой фургон.
Осторожно, очень громко!
Ссылки по теме:
- На полном ходу в разделительное ограждение
- Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены
- Классическое ДТП с поворачивающим и обгоняющим
- Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД
- В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок
Метки: Видео ДТП КАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина суетолог
Новости партнёров
реклама