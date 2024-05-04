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Будни Парагвая: на местном матче спецназ открыл стрельбу в сторону футболистов, которые погнались за судьёй

Будни Парагвая: на местном матче спецназ открыл стрельбу в сторону футболистов, которые погнались за судьёй

Автор:
04 мая 2024 12:43
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Парагвай   Спорт   забавно   спецназ   судья   футбол   
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По мнению одной из команд, рефери слишком рано дал свисток об окончании игры. После этого спортсмены стали с ним спорить, завязалась потасовка.

В итоге судья кинулся бежать от игроков, а для его защиты на поле выскочили полицейские.

Отмечается, что силовики открыли по футболистам стрельбу резиновыми пулями.

В каком именно дивизионе футбольной лиги Парагвая произошел инцидент и какие команды приняли в нем участие - не уточняется. Однако, судя по прикрепленной видеозаписи, речь может идти о матче в низших лигах.


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Метки: Видео   Парагвай   Спорт   забавно   спецназ   судья   футбол   
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4  комментария
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Viktor 2 часа назад
Судью на мыло, а тут ребята этот девиз восприняли всерьёз!
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1k
Alexandr Час назад
А теперь дискотека, пулеметчик Ганс прокрутит вам пару новых дисков.
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6k
Rubiroid_47 2 часа назад
В одного то, походу, попали.
Ведь без судьи на поле симулировать без толку.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3555 постов (3384 в горячем)

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