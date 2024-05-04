Будни Парагвая: на местном матче спецназ открыл стрельбу в сторону футболистов, которые погнались за судьёй

В итоге судья кинулся бежать от игроков, а для его защиты на поле выскочили полицейские.

Отмечается, что силовики открыли по футболистам стрельбу резиновыми пулями.

В каком именно дивизионе футбольной лиги Парагвая произошел инцидент и какие команды приняли в нем участие - не уточняется. Однако, судя по прикрепленной видеозаписи, речь может идти о матче в низших лигах.