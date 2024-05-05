«Медсестра из Пенсильвании получила 760 лет тюрьмы»

Хэзер Прессди была обычной медсестрой в центре сестринского ухода и реабилитации «Саннивью» в Батлере. Параллельно брала подработку еще в пяти медицинских учреждениях в округах Аллегейни, Армстронг, Батлер и Уэстморленд.

Вот только характер у Хэзер был тяжелый, ее легко можно было вывести из себя, а когда она злилась, то на выражения не скупилась и порой даже поколачивала постояльцев дома престарелых. Старики и немощные ее раздражали, и она много раз высказывалась в том смысле, что они у нее дождутся, и она кого-нибудь грохнет.

Но суд приговорил ее к столь суровому наказанию не за сквернословие, а за серию убийств, которые она совершила с 2020 по 2023 год.