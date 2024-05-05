«Медсестра из Пенсильвании получила 760 лет тюрьмы»

По истечении этого срока ее обязаны будут выпустить на волю.
Хэзер Прессди была обычной медсестрой в центре сестринского ухода и реабилитации «Саннивью» в Батлере. Параллельно брала подработку еще в пяти медицинских учреждениях в округах Аллегейни, Армстронг, Батлер и Уэстморленд.
Вот только характер у Хэзер был тяжелый, ее легко можно было вывести из себя, а когда она злилась, то на выражения не скупилась и порой даже поколачивала постояльцев дома престарелых. Старики и немощные ее раздражали, и она много раз высказывалась в том смысле, что они у нее дождутся, и она кого-нибудь грохнет.
Но суд приговорил ее к столь суровому наказанию не за сквернословие, а за серию убийств, которые она совершила с 2020 по 2023 год.
41-летняя Прессди решила, что от надоедливых пациентов нужно избавляться. В уголовном иске говорится, что она часто вводила инсулин в часы ночной смены с небольшим количеством персонала. Медсестра ставила смертельный укол задолго до пересменки, чтобы их не отправили в больницу, где ее схема могла быть обнаружена с помощью медицинских тестов.
После 3 странных смертей полиция заинтересовалась происходящим в больницах и вышла на след медсестры. Женщину арестовали в мае прошлого года, и выяснилось, что за три последних года было 22 покушения, 17 человек в возрасте от 43 до 104 лет скончались.
Она совершенно спокойно рассказывала о своих жертвах и признала себя виновной. В рамках соглашения о признании вины судья округа Батлер приговорил Прессди к трем пожизненным срокам подряд по трем пунктам обвинения в убийстве «плюс от 380 до 760 лет последовательного лишения свободы по 19 пунктам обвинения в преступной попытке совершить убийство», — сообщила генеральная прокуратура.
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Она не будет иметь права на условно-досрочное освобождение. Родственники погибших с каким решением не согласны и считают, что в этом нет справедливости.
«Она чистое зло, — сказала сестра одного из погибших пациентов Мелинда Браун. — Мы добьемся справедливости, когда она встретится со своим создателем».
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«По истечении этого срока ее обязаны будут выпустить на волю.»
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успеет похудеть на казенных харчах, а потом купит бикини с отливом и в майами, на пляже валяться
Бабы -это зло во плоти
*маску забыли надеть.