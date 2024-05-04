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Парень показал чудеса гибкости

Парень показал чудеса гибкости

Автор:
04 мая 2024 13:47
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   гибкость   талант   тело   теннисная ракетка   удивительно   
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Таланты некоторых людей порой поражают воображение. И это касается не только художественных и музыкальных способностей, но и физических в каком-то роде. Например, может ли человек пролезть сквозь теннисную ракетку? Большинство вряд ли, но точно не герой этого ролика.

Это парень настолько ловкий и гибкий, что сделать подобный трюк для него вполне выполнимая задача. Сложно представить сколько ему нужно было тренироваться для этого, но результат и вправду очень впечатляет.

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Метки: Видео   гибкость   талант   тело   теннисная ракетка   удивительно   
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Alorous
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