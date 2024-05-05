Отважный велосипедист потревожил покой аллигаторов

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Турист, прокладывающий путь на велосипеде по лесистой местности в Южной Флориде, не растерялся, обнаружив двух массивных рептилий, перегородивших ему дорогу.
Со слов автора видео, крокодилы, нежившиеся на солнце, блокировали единственную тропу, отделяющую его от припаркованного автомобиля.
Подождав некоторое время, велосипедист решил действовать и спугнул одного из хищников, который переместился ближе к водоёму, что позволило путешественнику покинуть опасное место и добраться до своего транспортного средства.
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