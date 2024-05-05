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Отважный велосипедист потревожил покой аллигаторов

Отважный велосипедист потревожил покой аллигаторов

Автор:
05 мая 2024 07:28
Сообщество : Животные
Метки: Велосипедист   Видео   аллигатор   животные   крокодил   турист   
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Турист, прокладывающий путь на велосипеде по лесистой местности в Южной Флориде, не растерялся, обнаружив двух массивных рептилий, перегородивших ему дорогу.

Со слов автора видео, крокодилы, нежившиеся на солнце, блокировали единственную тропу, отделяющую его от припаркованного автомобиля.


Подождав некоторое время, велосипедист решил действовать и спугнул одного из хищников, который переместился ближе к водоёму, что позволило путешественнику покинуть опасное место и добраться до своего транспортного средства.

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Метки: Велосипедист   Видео   аллигатор   животные   крокодил   турист   
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7  комментариев
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Кошельки не прогретые были, так бы видео было из разряда жесть.
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17k
Alex Полминуты назад
Лошара какой-то, этот лежачий полицейский можно спокойно было даже без банни хопа переехать.
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511
0ptimist 8 минут назад
Будь рептилии поактивнее, с велосипедом пришлось бы попрощаться (если сам бы цел остался)
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23k
BiZ 17 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Барсук 22 минуты назад
Где бы был его велосипед

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0
ibl108 Полчаса назад
У мужика стальные яйца
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4k
elllfa 58 минут назад
всё ждал пока ему с хвоста прилетит...
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1425 постов (1394 в горячем)

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