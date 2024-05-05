Лень и недостаток спорта в молодости женщинам можно исправить после 50 лет

Как вы думаете, чье здоровье будет лучше, тех, кто с раннего возраста занимался спортом или тех, кто начал вести активный образ жизни только после 50 лет? По логике, конечно, должны себя лучше чувствовать первые. Но вот австралийские ученые пришли к весьма неожиданному мнению.

Они провели большое исследование, провели тесты на более чем 10 000 австралийских женщин и выяснили, что показатели здоровья этих двух групп практически одинаковы.