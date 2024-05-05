Лень и недостаток спорта в молодости женщинам можно исправить после 50 лет

Дети, муж, работа, домашние дела - где же взять время на спорт? Девочки, не отчаиваемся, в старости все нагоним.
Как вы думаете, чье здоровье будет лучше, тех, кто с раннего возраста занимался спортом или тех, кто начал вести активный образ жизни только после 50 лет? По логике, конечно, должны себя лучше чувствовать первые. Но вот австралийские ученые пришли к весьма неожиданному мнению.
Они провели большое исследование, провели тесты на более чем 10 000 австралийских женщин и выяснили, что показатели здоровья этих двух групп практически одинаковы.
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В новом исследовании ученые использовали данные, собранные с трехлетними интервалами, начиная с 1996 года, от 11 336 участниц Австралийского лонгитюдного исследования здоровья женщин.
Участницы были классифицированы на 3 группы:
1. соответствующие рекомендациям ВОЗ по физической активности - 150 минут в неделю - последовательно в течение пятнадцатилетнего периода воздействия.
- изначально не соответствующие рекомендациям, но начавшие выполнять их в возрасте 55, 60 или 65 лет.
- никогда не соблюдавшие рекомендации.
Самым важным фактором оказалось само наличие физической активности. В среднем у женщин, которые постоянно соблюдали рекомендации по физической активности, и у тех, кто впервые начал соблюдать рекомендации в среднем возрасте, самочувствие было на три пункта выше по сравнению с теми, кто после 50 лет не соблюдал рекомендации по физической активности.
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Так что если ты до 50 лет из спортзала не вылезла, а потом бросила, то чувствовать ты себя будешь хуже чем твоя соседка, которая только в 50 взялась за спорт.
Авторы добавляют: "Наше исследование показывает, что женщинам важно быть активными в среднем возрасте, чтобы получить максимальную пользу для физического здоровья в дальнейшей жизни. В идеале женщины должны повысить уровень своей активности, чтобы соответствовать рекомендациям, к 55 годам."
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