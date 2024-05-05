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Лень и недостаток спорта в молодости женщинам можно исправить после 50 лет

Лень и недостаток спорта в молодости женщинам можно исправить после 50 лет

Автор:
05 мая 2024 07:46
Сообщество : Спорт
Метки: Австралия   Видео   Спорт   возраст не помеха   женщины   ученые   
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Дети, муж, работа, домашние дела - где же взять время на спорт? Девочки, не отчаиваемся, в старости все нагоним.

Как вы думаете, чье здоровье будет лучше, тех, кто с раннего возраста занимался спортом или тех, кто начал вести активный образ жизни только после 50 лет? По логике, конечно, должны себя лучше чувствовать первые. Но вот австралийские ученые пришли к весьма неожиданному мнению.


Они провели большое исследование, провели тесты на более чем 10 000 австралийских женщин и выяснили, что показатели здоровья этих двух групп практически одинаковы.


В новом исследовании ученые использовали данные, собранные с трехлетними интервалами, начиная с 1996 года, от 11 336 участниц Австралийского лонгитюдного исследования здоровья женщин.


Участницы были классифицированы на 3 группы:

1. соответствующие рекомендациям ВОЗ по физической активности - 150 минут в неделю - последовательно в течение пятнадцатилетнего периода воздействия.

  1. изначально не соответствующие рекомендациям, но начавшие выполнять их в возрасте 55, 60 или 65 лет.
  2. никогда не соблюдавшие рекомендации.

Самым важным фактором оказалось само наличие физической активности. В среднем у женщин, которые постоянно соблюдали рекомендации по физической активности, и у тех, кто впервые начал соблюдать рекомендации в среднем возрасте, самочувствие было на три пункта выше по сравнению с теми, кто после 50 лет не соблюдал рекомендации по физической активности.


Так что если ты до 50 лет из спортзала не вылезла, а потом бросила, то чувствовать ты себя будешь хуже чем твоя соседка, которая только в 50 взялась за спорт.


Авторы добавляют: "Наше исследование показывает, что женщинам важно быть активными в среднем возрасте, чтобы получить максимальную пользу для физического здоровья в дальнейшей жизни. В идеале женщины должны повысить уровень своей активности, чтобы соответствовать рекомендациям, к 55 годам."


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Метки: Австралия   Видео   Спорт   возраст не помеха   женщины   ученые   
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6  комментариев
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3k
Диагноз 56 минут назад
Я конечно загуглил, но сомнения остались... Что то не верится про 88 лет. Даже по коже хотя бы на руках. Наверное можно быть подтянутой и бодрой, но кожи такой у старушек не бывает...
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25k
Shtoppi Полчаса назад
геронтофилии пост.
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7k
Харон ( Χάρων) 44 минуты назад
"австралийские ученые", похоже, недалеко ушли от "британских" собратьев.
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28k
Влад 44 минуты назад
Речь идет о пожилых. Если я правильно понимаю, в период климакса меняется гормональный фон и обмен веществ. В том числе начинается процесс потери кальция костями, что приводит к их повышенной хрупкости. Надо посмотреть что там рекомендует ВОЗ, но 150 минут в неделю (20 минут в день) это явно не то что показано в роликах, это просто поход в магазин или уборка дома. То что в роликах просто опасно женщине в этом возрасте.
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2k
evzhur 46 минут назад
Капиталисты впаривают нам спортивный образ жизни, чтобы продавать товары и услуги. Правда жизни в том, что после пробежки организму надо восстановиться, а в старости это не так просто. Это уже в 40 не просто. Можно и помереть. Кроме того, суставы начнут подвергаться новой нагрузке и как следствие - грыжа позвоночника. Не мышцы спины поболят и пройдут, а нерв вылезет из позвоночника и до конца жизни спина будет болеть.
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