Двойной нокаут: неудачливый дворник дважды пострадал от своей щётки

Водитель легкового автомобиля стал инициатором избиения мужчины, когда транспортное средство, находящееся под его управлением, наехало на щётку, которая поразила своего хозяина между ног.

Но на этом мучения оставшегося неизвестным любителя чистоты не закончились и легковушка прокатилась по отобранному у пенсионера инвентарю, который второй раз нанёс побои своему владельцу.