Двойной нокаут: неудачливый дворник дважды пострадал от своей щётки

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Курьёзный случай с наводившим чистоту пожилым местным жителем был запечатлён случайным очевидцем инцидента.
Водитель легкового автомобиля стал инициатором избиения мужчины, когда транспортное средство, находящееся под его управлением, наехало на щётку, которая поразила своего хозяина между ног.
Но на этом мучения оставшегося неизвестным любителя чистоты не закончились и легковушка прокатилась по отобранному у пенсионера инвентарю, который второй раз нанёс побои своему владельцу.
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