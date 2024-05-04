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Двойной нокаут: неудачливый дворник дважды пострадал от своей щётки

Двойной нокаут: неудачливый дворник дважды пострадал от своей щётки

Автор:
04 мая 2024 08:24
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   дворник   забавно   метка   удар   щетка   
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Курьёзный случай с наводившим чистоту пожилым местным жителем был запечатлён случайным очевидцем инцидента.

Водитель легкового автомобиля стал инициатором избиения мужчины, когда транспортное средство, находящееся под его управлением, наехало на щётку, которая поразила своего хозяина между ног.


Но на этом мучения оставшегося неизвестным любителя чистоты не закончились и легковушка прокатилась по отобранному у пенсионера инвентарю, который второй раз нанёс побои своему владельцу.



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Метки: Видео   Прикол   дворник   забавно   метка   удар   щетка   
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1  комментарий
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Бывалый Трус 2 часа назад
Ну, он не от щётки пострадал, а от торопыги водителя, которому надо было быстрей проехать.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3553 поста (3384 в горячем)

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