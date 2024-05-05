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«Рыбный дождь» прошел в Иране

«Рыбный дождь» прошел в Иране

Автор:
05 мая 2024 07:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Иран   Рыбный дождь   дождь   погода   рыба   
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Улицы иранского Ясуджа засыпало живой рыбой после дождя и торнадо.

В городе Ясудж в Иране прошел «рыбный» дождь, о чем свидетельствуют видео, снятые местными жителями. На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно заметить, как живые рыбы падают с неба и лежат прямо на дороге, трепыхаясь. Причины данного явления неизвестны, однако предполагается, что оно связано с непогодой.


Такое происходит, когда над водоемом проносится торнадо и захватывает рыбу. Затем потоками ветра ее уносит на сушу. В Ясудже, судя по кадрам, в день «рыбного» дождя случилась непогода. Кроме того, город пересекает река, из которой ветер мог выбросить рыбу на улицы.


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Метки: Видео   Иран   Рыбный дождь   дождь   погода   рыба   
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