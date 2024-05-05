«Рыбный дождь» прошел в Иране

Такое происходит, когда над водоемом проносится торнадо и захватывает рыбу. Затем потоками ветра ее уносит на сушу. В Ясудже, судя по кадрам, в день «рыбного» дождя случилась непогода. Кроме того, город пересекает река, из которой ветер мог выбросить рыбу на улицы.



