«Рыбный дождь» прошел в Иране

Улицы иранского Ясуджа засыпало живой рыбой после дождя и торнадо.
В городе Ясудж в Иране прошел «рыбный» дождь, о чем свидетельствуют видео, снятые местными жителями. На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно заметить, как живые рыбы падают с неба и лежат прямо на дороге, трепыхаясь. Причины данного явления неизвестны, однако предполагается, что оно связано с непогодой.
Такое происходит, когда над водоемом проносится торнадо и захватывает рыбу. Затем потоками ветра ее уносит на сушу. В Ясудже, судя по кадрам, в день «рыбного» дождя случилась непогода. Кроме того, город пересекает река, из которой ветер мог выбросить рыбу на улицы.
Источник:
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