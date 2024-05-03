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"Остановись, я уйду!"

"Остановись, я уйду!"

Автор:
03 мая 2024 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   автоподстава   машина   
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Видеозаписи предыстории, к сожалению, нет. Сообщается, что в Санкт-Петербурге автоподставщики подрезали водителя и угрожая тем, что его теперь лишат прав, хотели получить с него денег. Один из разводил перекрыл дорогу и выломал государственный регистрационный знак с бампера. Водитель перепугавшись поехал вместе с ним на капоте. Через секунду смелость борзого подставщика куда-то улетучилась и он уже умолял остановиться.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   автоподстава   машина   
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13  комментариев
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1k
дмитрий викторович 54 минуты назад
Опять овцелюбы? Они новости не читают, как за них взялись? Или читать не умеют? Но слухи же должны до них доходить.
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11k
МихА 3 минуты назад
Сплошной негатив на этом сайте,,, лишний раз заходить сюда не хочется... Сплошь тупорылые чурки во всей ленте, ё.пнутые на всю бошку малолетки творящие какую то вечно дичь, прочие психически невменяемые особи с ножами, оружием, газовыми балонами, ДТП.... Ах да, ещё "автовсячина" и "намешалось"
Тьфу плять блевать уже тянет от всего этого дерьма.
САЙТ ДЕРЬМА!
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13k
butata 3 минуты назад
резать обезьян
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15k
кот базилий 9 минут назад
Я не знаю к чему паника - вызывай ментов.
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40k
albedo 15 минут назад
До чего же трусливый народ эти "кавказцы".
При малейшей опасности обсираются в штаны.
Мерзость, А не воины.
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2k
Веселый Пук 22 минуты назад
Черножопая е.б.а.н.а.я обезьяна Кишки надо было намазать на колесо.У.е.б.к.и. черномазый.об КамАЗ надо уехать его было
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3k
Fiverknot Полчаса назад
Надо было резко по тормозам дать. Хрен с ними с дворниками, надо было бородатое чмо наказать.
За оторванный номер можно смело биту доставать, а потом помятое чмо полиции сдать.
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807
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
такая мольба в глазах
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Чуряков небритый в штанишки таки пи-пи
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15k
Владимир 44 минуты назад
До полиции бы так довез.
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108
Lex Lem 45 минут назад
Такое ощущение, что все эти видео хранили до лучших времен. И теперь каждый день [мат] новость про овцеебов.
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9k
Alex 50 минут назад
Что ни пост, то чурки главные герои
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1445 постов (1464 в горячем)

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