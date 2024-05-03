"Остановись, я уйду!"

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Видеозаписи предыстории, к сожалению, нет. Сообщается, что в Санкт-Петербурге автоподставщики подрезали водителя и угрожая тем, что его теперь лишат прав, хотели получить с него денег. Один из разводил перекрыл дорогу и выломал государственный регистрационный знак с бампера. Водитель перепугавшись поехал вместе с ним на капоте. Через секунду смелость борзого подставщика куда-то улетучилась и он уже умолял остановиться.
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Тьфу плять блевать уже тянет от всего этого дерьма.
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