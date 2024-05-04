Полиция скрутила пранкера тыкающего микрофон под нос лошади Королевской гвардии

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Назвав это "интервью с королевской гвардией и их лошадьми" в своей собственной версии клипа, шутник подносил микрофон к морде животного и спрашивал её имя, мешая туристу, позирующему для фотографии.
Пранкера арестовали в Лондоне после того, как он начал ругаться с критикующими его людьми.
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