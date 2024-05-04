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Полиция скрутила пранкера тыкающего микрофон под нос лошади Королевской гвардии

Полиция скрутила пранкера тыкающего микрофон под нос лошади Королевской гвардии

Автор:
04 мая 2024 14:18
Метки: Видео   в мире   королевская гвардия   лошадь   люди   микрофон   пранкер   
2118
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Назвав это "интервью с королевской гвардией и их лошадьми" в своей собственной версии клипа, шутник подносил микрофон к морде животного и спрашивал её имя, мешая туристу, позирующему для фотографии.

Пранкера арестовали в Лондоне после того, как он начал ругаться с критикующими его людьми.

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Метки: Видео   в мире   королевская гвардия   лошадь   люди   микрофон   пранкер   
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6  комментариев
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11k
Сол Гудман 50 минут назад
Обезьяна тупая, они ничем не отличаются от тех, которые к нам понаехали
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1k
Странник 41 минуту назад
жаль, что его не изнасилуют конем и потом не проводят на историческую родину.
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72k
Пётровыч 41 минуту назад
Хм, у полиции Лондона нету оружия, а этот с полуавтоматом.
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2k
Damvrot Hohlam 44 минуты назад
гавно кишлачное
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 46 минут назад
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1420 постов (1392 в горячем)

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