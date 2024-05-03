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У пса во время забега по комнате села батарейка

У пса во время забега по комнате села батарейка

Автор:
03 мая 2024 14:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Юмор   животные   собака   
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Наши четвероногие друзья порой настолько активные, что кажется, будто у них никогда не садится батарейка. Однако порой питомцы ни рассчитывают силы и резко разряжаются.

Несмотря на свой маленький размер, мелкие породы собак очень активные. Настолько активные, что кажется будто их пушистая батарейка никогда не садится. Песель из этого видео, к примеру, яркий представитель таких энергичных пушистиков.

Он обожает бегать, прыгать и устраивать скоростные тыгыдыки по дому. Однако иногда он все-таки устает. Например, если не рассчитал силы и потратил всю энергию на побегушки. Именно это и случилось на видео. Песик так быстро бегал, что совершенно случайно разрядился прямо посередине комнаты, чем очень насмешил своих хозяев.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Юмор   животные   собака   
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2  комментария
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Павел Плеханов Полчаса назад
Знакомая картина. Моя псинка (только она у меня угольно-чёрная была, сейчас уже седая), будучи мелкой, тоже вот так: нсится, как укушенная, падает где срубит, десять минут спит, и снова побежала.
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9k
Гвоздь Час назад
просто никто не захотел с ним играть, "жизнь - дерьмо", подумал пёс.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3246 постов (3182 в горячем)

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