У пса во время забега по комнате села батарейка

Несмотря на свой маленький размер, мелкие породы собак очень активные. Настолько активные, что кажется будто их пушистая батарейка никогда не садится. Песель из этого видео, к примеру, яркий представитель таких энергичных пушистиков.

Он обожает бегать, прыгать и устраивать скоростные тыгыдыки по дому. Однако иногда он все-таки устает. Например, если не рассчитал силы и потратил всю энергию на побегушки. Именно это и случилось на видео. Песик так быстро бегал, что совершенно случайно разрядился прямо посередине комнаты, чем очень насмешил своих хозяев.