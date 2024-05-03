Британская Engler создала гибрид спорткара и квардроцикла мощностью 1200 л.с.

Компанию Engler Automotive основал словацкий предприниматель Виктор Энглер, сегодня её штаб-квартира находится в Лондоне. Как он сам говорит, он изначально хотел сделать суперквадроцикл с двигателем V12, но на старте компании это было слишком сложно и дорого, теперь мечта словацкого предпринимателя и его команды осуществилась — представлен Engler V12, выводящий и без того безумную идею суперквадроцикла на новые рубежи. Доводка показанного на фотографиях прототипа займёт примерно год, далее начнётся мелкосерийное производство.



В основе Engler V12 лежит углепластиковый монокок, усиленный титаном, к нему прикручены металлические подрамники из сплава титана, хрома и молибдена, к которым крепятся силовой агрегат и подвеска. Внутри углепластиковой обшивки есть активные аэродинамические элементы. Подвеска у суперквадроцикла типично автомобильная — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизационными стойками, рычаги изготовлены из лёгкого алюминиевого сплава методом ковки. Карбон-керамические тормоза — от Brembo: диаметр передних тормозных дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), задних — 390 мм (4-поршневые суппорты). Кованые магниевые колёса SMW обуты в покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 245/30 R 20 спереди и 305/30 R 20 сзади.



Двигатель V12 расположен в районе задней оси, его поставщик и рабочий объём пока не раскрыты, известно лишь, что в атмосферном варианте двигатель будет выдавать 700 л.с., с наддувом — 1200 л.с. 8-ступенчатую автоматическую коробку передач типа DCT (с двумя сцеплениями) для Engler V12 разработал Технический университет в словацком городе Кошице, эта коробка весит менее 30 кг, и, как утверждается, является самой лёгкой коробкой такого типа в мире. Расчётная сухая масса суперквадроцикла — 1200 кг.



Engler V12 рассчитан на двоих седоков, посадка — типично мотоциклетная, тандемная, сёдла регулируются и обиты нежнейшей кожей Art In Motion, из который шьются сумочки Hermès, спереди имеется регулируемая по высоте ветрозащита. Самое необычное в Engler V12 — это управление: суперквадроцикл не имеет педалей, управление тягой и тормозами завязано на руль, то есть, как это ни абсурдно звучит, ездить на Engler V12 в теории могут люди с ограниченными возможностями.