FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12891 пост • 859 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Британская Engler создала гибрид спорткара и квардроцикла мощностью 1200 л.с.

Британская Engler создала гибрид спорткара и квардроцикла мощностью 1200 л.с.

Автор:
03 мая 2024 13:47
Сообщество : Автомир
Метки: Engler   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   квадроцикл   машина   спорткар   
1007
12
1
Под капотом у него V12 мощностью 1200 л.с.: первую «сотню» набирает за 2.5 сек и теоретически может разгоняться до 400 км/ч. Всего выпустят 20 штук, но даже примерную цену пока не называют.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Engler   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   квадроцикл   машина   спорткар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
интересный новый способ самойбийства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AlexWoyz 14 минут назад
красиво.
но кому это надо будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
ya da Час назад
Руль чот уж больно отстойный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Pravednik84 Час назад
Эта игрушка только для женатых - вроде и на машине, но и жены не слышно)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1251 пост (1243 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29671



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Молодец, Андрюш, просто молодец!"
"Молодец, Андрюш, просто молодец!"
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики...
Набирающие популярность в сообществах
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
Какие современные технологии используют коммунальщики в своей работе⁠⁠
"Ну - погоди!" в разных стилях
"Ну - погоди!" в разных стилях
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#аварии#кот#забавно#кошка#позитив#истории#мигранты
#животные#автомир#интересно#ДТП#США#люди#милота#Автовсячина#Пёс#СССР
#Прикол#в мире#факты#авто аварии#Юмор#история#собака#полиция#Еда#улыбнуло
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Новое поколение Mazda6 будет электрическим Новое поколение Mazda6 будет электрическим Электромобиль Tesla Cybertruck заметили в Москве Электромобиль Tesla Cybertruck заметили в Москве Редкая модификация Toyota Mega Cruiser с левым рулём ушла с молотка Редкая модификация Toyota Mega Cruiser с левым рулём ушла с молотка McLaren F1 1995 года почти без пробега выставят на аукцион McLaren F1 1995 года почти без пробега выставят на аукцион Polestar продемонстрировал зарядку электромобиля за 10 минут Polestar продемонстрировал зарядку электромобиля за 10 минут

На что жалуетесь?

Вернуться