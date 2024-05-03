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В Китае представили обновлённый Chery Tiggo 7

В Китае представили обновлённый Chery Tiggo 7

Автор:
03 мая 2024 14:51
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   tiggo-7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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В Китае цены на кроссовер стартуют с 969 000 рублей за самую дешёвую версию и до 1 253 000 рублей за самую "навороченную". Кроссоверу переработали интерьер и добавили технологий.
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Метки: Chery   tiggo-7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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5  комментариев
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1k
tuka Полчаса назад
растаможка, утильсбор, автодилер, то да сё... и встречайте на наших просторах с ценником под 3+ млн
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evzhur Полчаса назад
Хотел такую купить. Жена отговорила, мол петушатины сильны много. Особенно передний бампер как люстра. Делали бы они скромнее и лаконичнее.
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1k
Злодей 54 минуты назад
Что то я не уверен в такой цене.
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2k
Омар Хайям 2 часа назад
И сколько эта машина будет стоить в России? 2-4 миллиона? Спасибо заградительным пошлинам ради автотаза. Надо перестать поддерживать на госуровне это мертвое производство. Благодаря "эффективным" менеджерам автотаза даже петли на двери NIVA Travel закупали в Чехии! Надо эту отверточную сборку пустить в свободное плавание на рынок авто и посмотреть как это проклятое место выживет. А на уровне законодательства дать послабление в сертификации новых автомобилей для продвижения новых производителей на территории России, как в Китае.
______________________________________________________________________________________________
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ.
Перенастроили производство, запускают конвейер...
Бац! на выходе Жигули!

Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили,
наладили, запускают.
!!! снова Жигули!

Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии,
налаживают, проверяют, запускают.
СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!

Около завода холм, на нём отдыхают главный инженер и директор завода
(оба с приставкой "экс"). Смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из
жопы"...
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