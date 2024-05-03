В Китае представили обновлённый Chery Tiggo 7

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В Китае цены на кроссовер стартуют с 969 000 рублей за самую дешёвую версию и до 1 253 000 рублей за самую "навороченную". Кроссоверу переработали интерьер и добавили технологий.
В Китае стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7, обновлённого с наступлением 2024 модельного года. Основные изменения пришлись на интерьер, который в стиле старших моделей стал более технологичным.
Модель, которую Chery продаёт в Китае как Tiggo 7, считается базовой версией в обширном семействе с этим индексом. Паркетник 2024 модельного года примерил новую внешность с иным оформлением решётки радиатора и бампером с характерными светодиодными вставками. Ранее Chery уже использовала аналогичное решение, к примеру, на гибридной модификации кроссовера.
Главная доработка салона — новый единый блок дисплеев диагональю 12.3 дюйма каждый. Кроме того, Tiggo 7 получил адаптированную к экранам переднюю панель с модернизированной линией дефлекторов вентиляции, рулевое колесо D-образной формы и иначе расположенный блок физических клавиш. Изменилось оформление центрального тоннеля, добавлена новая схема отделки в коричневых тонах.
Кроссоверу расширили список оборудования для комплекса водительских ассистентов за счёт новой камеры и трёх ультразвуковых радаров, а базовая комплектация стала богаче. Сообщается также об улучшенной шумо- и виброизоляции.
Набор силовых установок для Tiggo 7 в Китае не изменился. Кроссовер по-прежнему оснащается 1.5-литровым турбомотором на 156 сил и 230 Нм в сочетании с 6-ступенчатой механикой либо вариатором.
Примечательно, что ранее Chery показывала ещё один обновлённый Tiggo 7 — у него другие бамперы, решётка радиатора и светотехника, а салоном кроссовер больше напоминает некоторые модели марки Exeed. Предполагается, что в таком виде Tiggo 7 будут поставлять на внешние рынки под названием Tiggo 7 Pro.
Модель, которую Chery продаёт в Китае как Tiggo 7, считается базовой версией в обширном семействе с этим индексом. Паркетник 2024 модельного года примерил новую внешность с иным оформлением решётки радиатора и бампером с характерными светодиодными вставками. Ранее Chery уже использовала аналогичное решение, к примеру, на гибридной модификации кроссовера.
Главная доработка салона — новый единый блок дисплеев диагональю 12.3 дюйма каждый. Кроме того, Tiggo 7 получил адаптированную к экранам переднюю панель с модернизированной линией дефлекторов вентиляции, рулевое колесо D-образной формы и иначе расположенный блок физических клавиш. Изменилось оформление центрального тоннеля, добавлена новая схема отделки в коричневых тонах.
Кроссоверу расширили список оборудования для комплекса водительских ассистентов за счёт новой камеры и трёх ультразвуковых радаров, а базовая комплектация стала богаче. Сообщается также об улучшенной шумо- и виброизоляции.
Набор силовых установок для Tiggo 7 в Китае не изменился. Кроссовер по-прежнему оснащается 1.5-литровым турбомотором на 156 сил и 230 Нм в сочетании с 6-ступенчатой механикой либо вариатором.
Примечательно, что ранее Chery показывала ещё один обновлённый Tiggo 7 — у него другие бамперы, решётка радиатора и светотехника, а салоном кроссовер больше напоминает некоторые модели марки Exeed. Предполагается, что в таком виде Tiggo 7 будут поставлять на внешние рынки под названием Tiggo 7 Pro.
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Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ.
Перенастроили производство, запускают конвейер...
Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили,
наладили, запускают.
!!! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии,
налаживают, проверяют, запускают.
СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают главный инженер и директор завода
(оба с приставкой "экс"). Смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из
жопы"...
Так, что пошлины кагбэ не совсем из-за этого получаются.
Во всяком случае, если бы я выбирал между тазом и китайцем, выбор был бы точно не в пользу тазика