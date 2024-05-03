В Китае представили обновлённый Chery Tiggo 7

В Китае стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7, обновлённого с наступлением 2024 модельного года. Основные изменения пришлись на интерьер, который в стиле старших моделей стал более технологичным.



Модель, которую Chery продаёт в Китае как Tiggo 7, считается базовой версией в обширном семействе с этим индексом. Паркетник 2024 модельного года примерил новую внешность с иным оформлением решётки радиатора и бампером с характерными светодиодными вставками. Ранее Chery уже использовала аналогичное решение, к примеру, на гибридной модификации кроссовера.



Главная доработка салона — новый единый блок дисплеев диагональю 12.3 дюйма каждый. Кроме того, Tiggo 7 получил адаптированную к экранам переднюю панель с модернизированной линией дефлекторов вентиляции, рулевое колесо D-образной формы и иначе расположенный блок физических клавиш. Изменилось оформление центрального тоннеля, добавлена новая схема отделки в коричневых тонах.



Кроссоверу расширили список оборудования для комплекса водительских ассистентов за счёт новой камеры и трёх ультразвуковых радаров, а базовая комплектация стала богаче. Сообщается также об улучшенной шумо- и виброизоляции.



Набор силовых установок для Tiggo 7 в Китае не изменился. Кроссовер по-прежнему оснащается 1.5-литровым турбомотором на 156 сил и 230 Нм в сочетании с 6-ступенчатой механикой либо вариатором.



Примечательно, что ранее Chery показывала ещё один обновлённый Tiggo 7 — у него другие бамперы, решётка радиатора и светотехника, а салоном кроссовер больше напоминает некоторые модели марки Exeed. Предполагается, что в таком виде Tiggo 7 будут поставлять на внешние рынки под названием Tiggo 7 Pro.