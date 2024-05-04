Смертельные игры: на севере Петербурга неизвестные повадились кидать с окон камни и самокаты

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Жители района Парнас обратились в полицию с заявлением на нерадивых местных жителей. На Заречной улице кто-то скидывает с высоты все, что попадется под руку. Камеры видеонаблюдения запечатлели, например, пакет с водой, игрушки, стеклянные бутылки, камни и даже самокат.
Предварительно, никто не пострадал, однако некоторые машины все-таки получили повреждения. В местных группах в соцсетях пишут, что этим занимаются дети, которые не понимают всей серьезности последствий.
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