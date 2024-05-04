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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1395 постов • 58 подписчиков подписаться
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Смертельные игры: на севере Петербурга неизвестные повадились кидать с окон камни и самокаты

Смертельные игры: на севере Петербурга неизвестные повадились кидать с окон камни и самокаты

Автор:
04 мая 2024 14:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Петербург   ЧП   кидают с окон   люди   неадекаты   самокаты   
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Жители района Парнас обратились в полицию с заявлением на нерадивых местных жителей. На Заречной улице кто-то скидывает с высоты все, что попадется под руку. Камеры видеонаблюдения запечатлели, например, пакет с водой, игрушки, стеклянные бутылки, камни и даже самокат.

Предварительно, никто не пострадал, однако некоторые машины все-таки получили повреждения. В местных группах в соцсетях пишут, что этим занимаются дети, которые не понимают всей серьезности последствий.


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Метки: Видео   Петербург   ЧП   кидают с окон   люди   неадекаты   самокаты   
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15  комментариев
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36k
Teodor 2 часа назад
Какой-то малолетний (или инфантильный) дебил развлекается - такое на раз-два вычисляется.
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7k
Евгений Д 8 минут назад
Это ж Питер
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15k
кот базилий 41 минуту назад
Сейчас на всех домах камеры висят - засекается время метания и все - пять минут делов - дебил установлен.
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15k
кот базилий 43 минуты назад
У нас камнями так кидались в прохожих с подьездного окна.
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1k
kolobok263 Час назад
ИЗ окон , а не С...
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3k
Александр Час назад
ИЗ окон! ИЗ! Чурки вы нерусские.
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7k
Старичок Час назад
никак беглов развлекается.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1420 постов (1392 в горячем)

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