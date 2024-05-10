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В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку

В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку

Автор:
10 мая 2024 14:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   автобус   мойка   мост   падение   река   
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Сообщают, что в салоне может быть более 20 человек.

В Петербурге на набережной Мойки пассажирский автобус потерял управление, врезался в автомобиль, пробил ограждение и упал в воду.

Предположительно, в салоне было юольше 20 пассажиров. На месте работают спасатели. Подключились и неравнодушные граждане - они помогают вытащить людей через люк на крыше затонувшего автобуса.

Четверых пострадавших уже увезли в больницу. Сообщают о 5 погибших, но эти данные пока официально не подтверждены.

Ситуацию взял на контроль губернатор Петербурга Александр Беглов:

В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично.

Момент падения автобуса в реку Мойка.

Новость будет дополняться.

UPD: По данным Mash, водитель автобуса - 44-летний Рахматшох Курбонов, сотрудник компании «Такси». Уроженец Таджикистана с гражданством РФ. Его задержали и под конвоем отправили в больницу. А по факту аварии уже возбуждено уголовное дело. Вот что рассказал очевидец:

Мы с другом стояли в пробке, как вдруг слышим грохот где-то вдалеке, а потом увидели как автобус снес каршеринг и проломив ограждения свалился в воду. Мы развернулись, бросили машину на тротуаре, тоже самое сделали парни, которых небрежно называют мигрантами. Но эти парни герои, они без тени сомнения хотели сигануть с моста в чем были, но я их остановил, так как нырять с такой высоты опасно. Пока несли верёвку всплыл водитель, он был в шоке, не понимал, что делать. Мы ему кричали чтоб оторвал люк на крыше автобуса, но он не реагировал.

По ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек» водителю автобуса, который не справился с управлением, грозит до пяти лет колонии. На данный момент сообщают о 4 погибших и 6 пострадавших в той аварии.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   автобус   мойка   мост   падение   река   
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26k
Павел Плеханов 2 часа назад
Это где? Вроде от площади Труда к Театральной мостик?
Такое ощущение, что либо плохо водителю, либо что-то с управлением. Скорость небольшая, но попытки затормозить не было.
Да и не может там быть большая скорость - там очень крутой поворот.
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6k
Wadim 5 минут назад
Маршрутки зло, говорили они. Уберём их, говорили они. Будут безопасные автобусы, говорили они, [мат] ковальчуки.

дтп только одного сраного автобуса

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45k
Aleks 8 минут назад
Самое страшное, что выдавить стекло как по правилам безопасности нельзя, вода не даст.
Только бить, что в образовавшейся скорее всего там давке просто не возможно.
Водителю легче, стекло опустил и выплыл первым. И похоже даже двери не догадался открыть, чурка немытая....
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393
Иван Иванов Полчаса назад
Рахматшох Курбонов что-то не так сделал.
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33k
Kladbische Полчаса назад
В холодной воде захлебнувшийся может по дольше находится, минут 10 есть, чтоб откачать. Главное чтоб всё правильно сделали.
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1k
Бывалый 50 минут назад
Выжившим здоровья, семьям погибших соболезнования.
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1k
Tevet 52 минуты назад
мне кажется , что на одном из видео помогают(спасают) с не русской речью или нет ? КРАСАВЦЫ!!! в любом случае!
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278
Владимир 56 минут назад
А что никто не пишет, что спасают мигранты и какие они сволочи, что пришли на помощь первыми?
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361
costarox Владимир 7 минут назад
Хочешь получить минусов на этом говносайте - напиши что-нибудь хорошее про мигрантов. У нас же только наше родное быдло - это герои.
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12k
Ligov 58 минут назад
Информационные агентства сообщают что водитель автобуса арестован. Но почему то не называют кто он, с чего бы это?
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228
Артём Ligov 46 минут назад
Практически сразу назвали. И да, он не русский.
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228
Артём Ligov 13 минут назад
Не тем думал. Пассажиров тоже мигранты спасали.
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32k
Григорий 58 минут назад
Затонул просто в секунды. На 18-й он в воде, на 24-й только пара сантиметров крыши.
Никто не успел среагировать, взять молоток, разбить окно. Может кого-то откачают, но практически все трупы.
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7k
livaneth Час назад
Раз в крыше есть люк, то нет воздушного пузыря под крышей. А раз нет воздушного пузыря - то нет и выживших. Сколько было людей внутри - столько и трупов. А теперь минусте!
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79k
Viktor Час назад
Походу водиле плохо стало! Ужас.
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August
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