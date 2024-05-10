В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку

Сообщают, что в салоне может быть более 20 человек.
В Петербурге на набережной Мойки пассажирский автобус потерял управление, врезался в автомобиль, пробил ограждение и упал в воду.
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Предположительно, в салоне было юольше 20 пассажиров. На месте работают спасатели. Подключились и неравнодушные граждане - они помогают вытащить людей через люк на крыше затонувшего автобуса.
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Четверых пострадавших уже увезли в больницу. Сообщают о 5 погибших, но эти данные пока официально не подтверждены.
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Ситуацию взял на контроль губернатор Петербурга Александр Беглов:
В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично.
Момент падения автобуса в реку Мойка.
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Новость будет дополняться.
UPD: По данным Mash, водитель автобуса - 44-летний Рахматшох Курбонов, сотрудник компании «Такси». Уроженец Таджикистана с гражданством РФ. Его задержали и под конвоем отправили в больницу. А по факту аварии уже возбуждено уголовное дело. Вот что рассказал очевидец:
Мы с другом стояли в пробке, как вдруг слышим грохот где-то вдалеке, а потом увидели как автобус снес каршеринг и проломив ограждения свалился в воду. Мы развернулись, бросили машину на тротуаре, тоже самое сделали парни, которых небрежно называют мигрантами. Но эти парни герои, они без тени сомнения хотели сигануть с моста в чем были, но я их остановил, так как нырять с такой высоты опасно. Пока несли верёвку всплыл водитель, он был в шоке, не понимал, что делать. Мы ему кричали чтоб оторвал люк на крыше автобуса, но он не реагировал.
По ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек» водителю автобуса, который не справился с управлением, грозит до пяти лет колонии. На данный момент сообщают о 4 погибших и 6 пострадавших в той аварии.
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Такое ощущение, что либо плохо водителю, либо что-то с управлением. Скорость небольшая, но попытки затормозить не было.
Да и не может там быть большая скорость - там очень крутой поворот.
дтп только одного сраного автобуса
Р 627 НТ 198 Volgabus-4298.G4 (LNG) 10. 2022
ООО "Такси", Полюстрово
ДТП 19.06.2022 г.
ДТП 26.11.2022 г.
ДТП 27.12.2022 г.
ДТП 17.01.2023 г.
ДТП 23.01.2023 г.
ДТП 30.05.2023 г.
ДТП 23.02.2024 г.
ДТП 17.03.2024 г.
ДТП 30.03.2024 г.
ДТП 10.05.2024 г.
Только бить, что в образовавшейся скорее всего там давке просто не возможно.
Водителю легче, стекло опустил и выплыл первым. И похоже даже двери не догадался открыть, чурка немытая....
Никто не успел среагировать, взять молоток, разбить окно. Может кого-то откачают, но практически все трупы.