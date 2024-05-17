В Смоленской области задержали директора института за выдачу липовых сертификатов мигрантам о знании русского языка

А в Туле поймали начальника миграционной службы за незаконное оформление 700 иностранцев.
В Вязьме Смоленской области поймали директора института. С 2021 года его контора проводила экзамены на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ для иностранцев. Те за деньги получали сертификат и оформляли разрешение на работу. Следствие подозревает, что знание языка у мигрантов после таких экзаменов было чуть больше нуля.
Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» - директора частного учреждения дополнительного профессионального образования по признакам преступления, предусмотренного п. «г,е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», - сообщили в пресс-службе Следкома.
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Теперь директор отправится в СИЗО.
И другое задержание - уже в Тульской области. Там начальник управления миграционной службы УМВД Денис Оськин вместе с подельниками незаконно поставил на учёт более 700 мигрантов.
Оськина приняли прямо в миграционном центре. Вместе с ним задержали его зама и ешё несколько человек, они тоже были «в деле».
Сообщают, что миграционная ОПГ из силовиков помогала мигрантам в оформлении рабочих квот и сопровождала в процессе получении гражданства. Даже вносила в базы как «переселяющихся соотечественников». Теперь все участники этой схемы стали фигурантами уголовных дел о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.
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Про директоров ВУЗов, которые НЕ продавали сертификаты о знании русского языка, я понимаю, написать такое невозможно, их нет.