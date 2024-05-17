FISHKINET
Сообщество Криминал 3041 пост • 388 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Смоленской области задержали директора института за выдачу липовых сертификатов мигрантам о знании русского языка

В Смоленской области задержали директора института за выдачу липовых сертификатов мигрантам о знании русского языка

Автор:
17 мая 2024 16:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   МВД   Смоленская область   Тульская область   задержание   мигранты   миграционная служба   сертификат   экзамен   
817
3
1

А в Туле поймали начальника миграционной службы за незаконное оформление 700 иностранцев.

В Вязьме Смоленской области поймали директора института. С 2021 года его контора проводила экзамены на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ для иностранцев. Те за деньги получали сертификат и оформляли разрешение на работу. Следствие подозревает, что знание языка у мигрантов после таких экзаменов было чуть больше нуля.

Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» - директора частного учреждения дополнительного профессионального образования по признакам преступления, предусмотренного п. «г,е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», - сообщили в пресс-службе Следкома.

Теперь директор отправится в СИЗО.

И другое задержание - уже в Тульской области. Там начальник управления миграционной службы УМВД Денис Оськин вместе с подельниками незаконно поставил на учёт более 700 мигрантов.

Оськина приняли прямо в миграционном центре. Вместе с ним задержали его зама и ешё несколько человек, они тоже были «в деле».

Сообщают, что миграционная ОПГ из силовиков помогала мигрантам в оформлении рабочих квот и сопровождала в процессе получении гражданства. Даже вносила в базы как «переселяющихся соотечественников». Теперь все участники этой схемы стали фигурантами уголовных дел о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   МВД   Смоленская область   Тульская область   задержание   мигранты   миграционная служба   сертификат   экзамен   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
ron 37 минут назад
напишите, пожалуйста, статью про УФМС-ника, который не поставил ни одного ЛИПОВОГО мигранта на учет. С ФОТО!
Про директоров ВУЗов, которые НЕ продавали сертификаты о знании русского языка, я понимаю, написать такое невозможно, их нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
sioma08 Минуту назад
А тех красавцев, кому эти сволочи выдали липовые документы, высылают к чёртовой матери? Или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
..: Атеист :.. 22 минуты назад
Ну во, теперь нужно пройтись по мигрантам и проверить на "бээ-мее" и сажать кого следует, а хитропопых - депортация с запретом на повторный въезд! Уже куда проще станет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
такие мрази даже больше ущерба наносят стране(за вонючую взятку в 15 рублей)..чем завербованные фашистскими СБУшниками диверсанты на тер.РФ..и статья должна быть отдельная для них..РАССТРЕЛЬНАЯ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 37 минут назад
ССУЧЕННЫЕ СУКИ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2935 постов (2889 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

305542



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Подмосковье быдло-клиент отправил в нокаут официанта, уточнившего детали заказа
В Подмосковье быдло-клиент отправил в нокаут официанта, уточнившего детали заказа
В России захотели штрафовать за оскорбление учителей
В России захотели штрафовать за оскорбление учителей
Набирающие популярность в сообществах
Недовольные довольствием. История Инвергордонского мятежа
Недовольные довольствием. История Инвергордонского мятежа
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#ДТП#история#полиция#Ynews#факты#Жизнь#необычно
#в мире#Прикол#люди#аварии#забавно#интересное#новости#Китай#криминал#исследование
#животные#автомир#интересно#авто аварии#Юмор#Спорт#кот#Автовсячина#кино#дети
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) В Тольятти ОМОН задержал 19 незаконных мигрантов, работавших на производстве по выращиванию грибов В Тольятти ОМОН задержал 19 незаконных мигрантов, работавших на производстве по выращиванию грибов "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику... «У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания «У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во... Смертельный «Мистер Сидр» могли сделать из жидкости, которую украли со склада МВД Смертельный «Мистер Сидр» могли сделать из жидкости, которую украли со склада МВД В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов

На что жалуетесь?

Вернуться