В Смоленской области задержали директора института за выдачу липовых сертификатов мигрантам о знании русского языка

И другое задержание - уже в Тульской области. Там начальник управления миграционной службы УМВД Денис Оськин вместе с подельниками незаконно поставил на учёт более 700 мигрантов.

Оськина приняли прямо в миграционном центре. Вместе с ним задержали его зама и ешё несколько человек, они тоже были «в деле».