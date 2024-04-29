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В Питере у парня обгорели ягодицы после поездки в автобусе

В Питере у парня обгорели ягодицы после поездки в автобусе

Автор:
29 апреля 2024 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   больница   пассажир   химический ожог   
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+1 фобия в копилочку.

Александр возвращался домой на автобусе №13. Не глядя он сел на первое свободное место и не придал значения, когда почувствовал жжение в районе пятой точки. Уже дома он обнаружил испорченные штаны и страшные раны на попе, которые стали серьезно болеть. Откладывать поход к врачам Саша не стал и обратился в ближайший травмпункт, где ему и сообщили, что нужна госпитализация, поскольку начался некроз тканей.




"Я отправил в полицию телефонограмму. Мне позвонили, попросили прислать номер проездного и обещали приехать на следующий день. По итогу не приехали. Ни слуху ни духу от них до сегодняшнего дня", — рассказал пострадавший.


Врачи сообщили, что он сел на вещество, в составе которого была щелочь. Неизвестная жидкость сильно разъела кожу до ожога четвёртой степени. Теперь понадобится пластическая операция.


После такого в автобусы садимся внимательно!


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Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   больница   пассажир   химический ожог   
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