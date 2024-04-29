В Питере у парня обгорели ягодицы после поездки в автобусе

+1 фобия в копилочку.
Александр возвращался домой на автобусе №13. Не глядя он сел на первое свободное место и не придал значения, когда почувствовал жжение в районе пятой точки. Уже дома он обнаружил испорченные штаны и страшные раны на попе, которые стали серьезно болеть. Откладывать поход к врачам Саша не стал и обратился в ближайший травмпункт, где ему и сообщили, что нужна госпитализация, поскольку начался некроз тканей.
"Я отправил в полицию телефонограмму. Мне позвонили, попросили прислать номер проездного и обещали приехать на следующий день. По итогу не приехали. Ни слуху ни духу от них до сегодняшнего дня", — рассказал пострадавший.
Врачи сообщили, что он сел на вещество, в составе которого была щелочь. Неизвестная жидкость сильно разъела кожу до ожога четвёртой степени. Теперь понадобится пластическая операция.
После такого в автобусы садимся внимательно!
Источник:
- "Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды
- Белый маг из Питера накачался алкоголем и поднял на уши весь дом
- Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане
- С ветерком: 17-летний москвич прицепился к «Сапсану» и умчался в Питер со скоростью 250 км/час
- В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре