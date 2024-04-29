В Питере у парня обгорели ягодицы после поездки в автобусе

Александр возвращался домой на автобусе №13. Не глядя он сел на первое свободное место и не придал значения, когда почувствовал жжение в районе пятой точки. Уже дома он обнаружил испорченные штаны и страшные раны на попе, которые стали серьезно болеть. Откладывать поход к врачам Саша не стал и обратился в ближайший травмпункт, где ему и сообщили, что нужна госпитализация, поскольку начался некроз тканей.