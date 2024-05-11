"Без шансов": появилось видео падения пассажирского автобуса в реку Мойку

Вчера, 10 мая, в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку. В трагедии по последним данным погибли 7 человек. Трое из них утонули сразу, четверых достали из воды в состоянии клинической смерти - спасти их не удалось.





При повороте водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он пытался вырулить, что безуспешно. В соцсетях ранее появлялись предположения, что водителю внезапно за рулём стало плохо и он был без сознания в тот момент, когда автобус свернул на мост. Однако кадры из кабины опровергают эти домыслы.





