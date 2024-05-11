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"Без шансов": появилось видео падения пассажирского автобуса в реку Мойку

"Без шансов": появилось видео падения пассажирского автобуса в реку Мойку

Автор:
11 мая 2024 09:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербурег   автобус   мойка   река   упал в реку   
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На кадрах видно, как автобус протаранил несколько автомобилей и врезался в парапет, после чего рухнул в реку.

Вчера, 10 мая, в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку. В трагедии по последним данным погибли 7 человек. Трое из них утонули сразу, четверых достали из воды в состоянии клинической смерти - спасти их не удалось.


При повороте водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он пытался вырулить, что безуспешно. В соцсетях ранее появлялись предположения, что водителю внезапно за рулём стало плохо и он был без сознания в тот момент, когда автобус свернул на мост. Однако кадры из кабины опровергают эти домыслы.



Судя по видео, водитель Рахматшох Курбонов понимал, что делает, однако по каким-то причинам он выехал на тротуар с левой стороны, а затем при попытке вернуться на свою полосу автобус вынесло на встречку и развернуло. После этого транспорт пробил парапет и рухнул в реку.



Как сообщил представитель компании перевозчика , автобус 7 мая проходил проверку и был исправен. Водитель также прошёл необходимое медосвидетельствование перед выходом на маршрут.


Между тем, жена водителя, который в тот момент находился за рулём автобуса, заявляет, что её муж отработал перед этим 20 часовую смену и вернулся домой поздно ночью. Утром он снова вышел на работу, практически не отдохнув.


Сейчас водитель находится в больнице. Его уже допросили. Следствие продолжается.

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербурег   автобус   мойка   река   упал в реку   
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1  комментарий
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GROMOZEKA Полчаса назад
Прямо страйк.
Водила работающий без перерыва, едет в ушах наушники.
Пора уже серьёзно карать нарушителей в области перевозок.
Что водилы транспорта, что дальнобои.
В погоне за сверхприбылью отжимают и людей и технику.
Печальные итоги на видео и каждый день на дорогах
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2070 постов (2061 в горячем)

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