"Без шансов": появилось видео падения пассажирского автобуса в реку Мойку

На кадрах видно, как автобус протаранил несколько автомобилей и врезался в парапет, после чего рухнул в реку.
Вчера, 10 мая, в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку. В трагедии по последним данным погибли 7 человек. Трое из них утонули сразу, четверых достали из воды в состоянии клинической смерти - спасти их не удалось.
При повороте водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он пытался вырулить, что безуспешно. В соцсетях ранее появлялись предположения, что водителю внезапно за рулём стало плохо и он был без сознания в тот момент, когда автобус свернул на мост. Однако кадры из кабины опровергают эти домыслы.
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Судя по видео, водитель Рахматшох Курбонов понимал, что делает, однако по каким-то причинам он выехал на тротуар с левой стороны, а затем при попытке вернуться на свою полосу автобус вынесло на встречку и развернуло. После этого транспорт пробил парапет и рухнул в реку.
Как сообщил представитель компании перевозчика , автобус 7 мая проходил проверку и был исправен. Водитель также прошёл необходимое медосвидетельствование перед выходом на маршрут.
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Между тем, жена водителя, который в тот момент находился за рулём автобуса, заявляет, что её муж отработал перед этим 20 часовую смену и вернулся домой поздно ночью. Утром он снова вышел на работу, практически не отдохнув.
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Сейчас водитель находится в больнице. Его уже допросили. Следствие продолжается.
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Водила работающий без перерыва, едет в ушах наушники.
Пора уже серьёзно карать нарушителей в области перевозок.
Что водилы транспорта, что дальнобои.
В погоне за сверхприбылью отжимают и людей и технику.
Печальные итоги на видео и каждый день на дорогах