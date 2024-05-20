Что тут происходит? В сети завирусилось видео с выставки свиней из Техаса

На этих соревнованиях есть несколько дисциплин. Среди них - спортивный выпас свиней. Дрессированные свинки вместе с хозяевами демонстрируют чудеса дрессировки. При этом зрительный контракт с судьями повышает оценки - управлять свинкой не глядя - задача не из лёгких. При этом, для соревнований подходят не все свинки. Как видите, порода этих свиней отличается от обычных - они более спортивны и не такие толстые.