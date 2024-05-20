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Что тут происходит? В сети завирусилось видео с выставки свиней из Техаса

Что тут происходит? В сети завирусилось видео с выставки свиней из Техаса

Автор:
20 мая 2024 17:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спорт   Техас   выпас свиней   поросёнок   свиньи   фото   
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Выглядит забавно, но это целый спорт.

Ролик, который стал популярен, наверное видели все. На нём несколько молодых людей на соревнованиях управляют своими свинками, пристально наблюдая за судьями. Постукивая по бокам своих питомцев, хозяева показывают удивительную дрессировку и послушание свинок. Важно, чтобы они не сталкивались друг с другом и не убегали. Судя по видео, у хозяев это получается.

Ролик вызвал странную реакцию в сети. Пользовать задались вопросом, что это за странные соревнования и какие в них требования. Оказалось видео было снято ещё летом 2023 года на соревнованиях FFA Market Swine Show в Техасе.

На этих соревнованиях есть несколько дисциплин. Среди них - спортивный выпас свиней. Дрессированные свинки вместе с хозяевами демонстрируют чудеса дрессировки. При этом зрительный контракт с судьями повышает оценки - управлять свинкой не глядя - задача не из лёгких. При этом, для соревнований подходят не все свинки. Как видите, порода этих свиней отличается от обычных - они более спортивны и не такие толстые.

Таких свинок выводят специальные питомники. Их кормят особым кормом, содержат в особых условиях и каждый день тренируют. Стоят такие свинки тоже не дёшево. Стоимость чемпионов доходит до нескольких тысяч долларов.

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Метки: Видео   Спорт   Техас   выпас свиней   поросёнок   свиньи   фото   
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12  комментариев
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33k
Владимир Час назад
Выглядит очень глупо.
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931
Алексей 49 секунд назад
Это что кастинг кандидатов в президенты страны, у кторой он сегодня протух?
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1k
MidMaster 3 минуты назад
Ипать они конченые :)
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11k
Доктор 5 минут назад
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2k
BAMBRA 17 минут назад
Хозяева свиней выглядят как зомбаки, сбежавшие из чистилища в самоволку. А у пацана в черной безрукавке свинтус зачётный, по морде видно, умненький и попить-покушать не дурак.
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8k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Да ты уже задолбала этим "постом"!!!
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3k
Едондер пуп 47 минут назад
Высшим пилотажем считается, если и свинья таким же взглядом на судей смотрит))
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169
ДокторКто Едондер пуп 38 минут назад
тупым?
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1k
Darki Час назад
Почему то сразу хоббихорсинг вспомнился.
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7k
Babangdida Час назад
Не хорошо играть с едой...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5034 поста (4819 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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