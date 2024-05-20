Что тут происходит? В сети завирусилось видео с выставки свиней из Техаса

Выглядит забавно, но это целый спорт.
Ролик, который стал популярен, наверное видели все. На нём несколько молодых людей на соревнованиях управляют своими свинками, пристально наблюдая за судьями. Постукивая по бокам своих питомцев, хозяева показывают удивительную дрессировку и послушание свинок. Важно, чтобы они не сталкивались друг с другом и не убегали. Судя по видео, у хозяев это получается.
Ролик вызвал странную реакцию в сети. Пользовать задались вопросом, что это за странные соревнования и какие в них требования. Оказалось видео было снято ещё летом 2023 года на соревнованиях FFA Market Swine Show в Техасе.
На этих соревнованиях есть несколько дисциплин. Среди них - спортивный выпас свиней. Дрессированные свинки вместе с хозяевами демонстрируют чудеса дрессировки. При этом зрительный контракт с судьями повышает оценки - управлять свинкой не глядя - задача не из лёгких. При этом, для соревнований подходят не все свинки. Как видите, порода этих свиней отличается от обычных - они более спортивны и не такие толстые.
Таких свинок выводят специальные питомники. Их кормят особым кормом, содержат в особых условиях и каждый день тренируют. Стоят такие свинки тоже не дёшево. Стоимость чемпионов доходит до нескольких тысяч долларов.
Источник:
- Бывший игрок в регби прыгнул с парашютом — и взял с собой мяч
- Блогерша держит дома 80-килограммовую свинку - это ее любимый питомец
- МВД публикует видео допроса 20-летнего мужчины, который накинулся с кулаками на девушку из-за "слишком коротких шорт"
- Бо-таоши – настоящее японское безумие
- Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма