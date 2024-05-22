Трейлер фильма "Пробуждение зла" (2024)

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Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в её дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.
Страна: США
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 23 мая 2024
В ролях: Файвел Стюарт, Сараб Камоо, Элизабет Липко, Коди Шелдон, Джейк Холли, Сэди Эргуд, Сьюзэн Рено, Лэйл Райм
Режиссер: Том Арисменди, Остин Паркс Стюарт
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