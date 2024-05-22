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Трейлер фильма "Пробуждение зла" (2024)

Трейлер фильма "Пробуждение зла" (2024)

Автор:
22 мая 2024 15:38
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   ужасы   2024   Том Арисменди   Остин Паркс Стюарт   Том Арисменди   Остин Паркс Стюарт   
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Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в её дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.

Страна: США

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 23 мая 2024

В ролях: Файвел Стюарт, Сараб Камоо, Элизабет Липко, Коди Шелдон, Джейк Холли, Сэди Эргуд, Сьюзэн Рено, Лэйл Райм

Режиссер: Том Арисменди, Остин Паркс Стюарт

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   ужасы   2024   Том Арисменди   Остин Паркс Стюарт   Том Арисменди   Остин Паркс Стюарт   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1715 постов (1675 в горячем)
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