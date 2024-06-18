Куриные сердечки — один из самых ценных субпродуктов после печенки. Они пользуются высокой востребованностью в кулинарии, как домашней, так и в высокой кухне. И дело не только в пользе и пищевой ценности, но и в удобстве порционного приготовления, широком выборе блюд из них, а также идеальном сочетании практически со всеми другими продуктами (кроме сладких), гарниров и овощей.
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Интересный факт: кулинарные статистики нашли более 550 рецептов блюд в кухнях разных народов из сердечек. В то же время, говяжье и свиное сердце готовят разнообразно в 5 раз меньше.
Польза и питательная ценность продукта
Основу состава сердечек составляет низкокалорийный и легкоусвояемый белок. Также ценными являются такие компоненты:
- витамины группы В — польза для волос, ногтей и кожи;
- микроэлементы магний, калий, натрий, железо нужны для хорошего качества крови, нормального обмена веществ и здоровья сердечно-сосудистой системы;
- природные аминокислоты способствуют регенерации и отодвигают старение клеток; аминокислота валин — вещество анти-эйдж (антистарение) не вырабатывается организмом, а поступает только с пищей, самым богатым источником являются как раз куриные сердечки.
Этот субпродукт относится к типу «темное мясо», его рекомендуют употреблять при анемиях, во время лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний для улучшения состава крови.
Питательная ценность:
- калорийность 145-160 ккал/100 г;
- белков 16 мг;
- жиров 10 мг;
- углеводов до 1 мг.
Есть у куриных сердечек и некоторые ограничения.
Во-первых, этот продукт является аллергеном, поэтому в детский рацион его можно вводить с осторожностью, проверяя реакцию организма. Возраст малыша — от 8-ми месяцев.
Во-вторых, в составе сердечек есть вредный холестерин, который может стать причиной образования бляшек на стенках сосудов. Людям с сосудистыми проблемами стоит ограничить употребление этого продукта до 1 раза на неделю, а здоровым — не больше 3-х раз в неделю.
Полезный совет. Это мышечное мясо и, чтобы размягчить волокна, опытные хозяйки рекомендуют перед готовкой замочить субпродукт в молоке на 45-60 минут.
Подготовка куриных сердечек
Несмотря на то, что они кажутся готовыми к приготовлению, есть несколько важных моментов в подготовке, несоблюдение которых могут испортить блюдо или аппетит едоков.
Очистка и промывание
Как и для любого другого продукта, сердечки следует хорошо промыть. Делать это надо в таком порядке:
- Залить холодной водой и ставить на 2-3 минуты.
- Легко помять руками — это очистка от остатков крови.
- Откинуть на дуршлаг и промыть поточной водой.
Удаление лишнего жира и сосудов
На сердечках, как от домашней курицы, так и от промышленных с/х предприятий, можно увидеть жировые наросты, а часто и торчащие сосуды. Они вполне съедобны, но могут вызвать неприятную реакцию едоков — приверженцев здорового питания напрягает жир, чувствительных людей — сосуды, которые в процессе приготовления вылезут наружу. Поэтому это все надо обрезать, а для большинства блюд — еще и порезать сердечки пополам, на четверть или на кружочки.
Рецепты приготовления
У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты, но дальше вы найдете много вариантов, как приготовить мягкие сердечки куриные в новом виде.
Важно знать! Куриные сердечки относятся к продуктам долгого приготовления — минимум полчаса, в мультиварке — 25 минут. Но идеальными они получаются, если готовить их 60-90 минут.
Тушеные куриные сердечки
Время готовки 1 час, 500 г продукта, 4-6 порции
Сначала на сковороде на растительном масле за минуту надо обжарить порезанную луковицу и потертую морковку среднего размера. Вкинуть подготовленные сердечки, тушить под крышкой полчаса на минимуме нагрева. Потом добавить специи, соль и тушить еще минут 20.
Куриные сердечки в сметанном соусе
Это, наверное, самый сочный и вкусный рецепт. Понадобится на 4 порции:
- 0,8-1 кг субпродукта;
- 1 луковица;
- 3 зубка чеснока;
- 3 ст.л. растительного масла;
- 0,5 мл воды;
- 0,5 ч.л. сладкой паприки;
- соль, молотый черный перец по вкусу;
- 0,5 л домашней сметаны или сливок жирностью 15-20%;
- 1 ст.л. муки (можно и без нее);
- 1 лист лаврушки.
Как готовить:
- Сердечки помыть и очистить.
- Луковицу обжарить на растительном масле до прозрачного состояния, добавить раздавленный чеснок и паприку, потомить буквально 30 секунд, залить теплой водой.
- Добавить сердечки и лавровый лист, тушить под крышкой 40-45 минут.
- В сметане или сливках размешать ложку муки (для густоты, если без нее, соус будет пожиже). Влить к сердечкам.
- Тушить без крышки еще минут 15, в конце посолить и поперчить.
Это блюдо можно есть отдельно, с хлебом, кнелями, или любым гарниром — пюре, макаронами, рисом, гречкой, горохом, булгуром. Отлично также сочетается с тушеной капустой.
Жареные куриные сердечки
Жарка сердечек — процесс ответственный, чтобы их не пересушить. Добавят сочности много лука и морковь. А для красоты — используйте порошок карри или куркуму.
Делать так:
- 0,5 кг сердечек подготовить, можно порезать пополам или на четвертинки.
- В сковороду добавить 2-3 ст.л. растительного масла, разогреть и поджарить сердечки 5-7 минут на среднем огне, периодически помешивая. Они должны подрумяниться.
- За это время порезать полукольцами большую луковицу и морковку среднего размера.
- Добавить карри — буквально щепотку, перемешать.
- Влить около 100 мл горячей воды и тушить 15 минут при небольшом нагревании.
- Готовое блюдо посолить и поперчить по вкусу.
Подавать горячим, в качестве гарнира — картофель в любом виде и салат.
Куриные сердечки на гриле
У кого есть гриль — уличный или кухонный, обязательно должны приготовить это деликатесное блюдо. Это своего рода мини-шашлычки, поэтому очищенные целые сердечки (жир не срезайте, он добавит сочности) надо предварительно замариновать. Состав маринада:
- 100 мл соевого соуса;
- сок из 1 лимона или 2-х лаймов (вкуснее будет);
- 1 мелко порезанная луковица;
- 2 ст.л. растительного масла;
- щепотка черного перца;
- 1 ч.л. прованских трав (по желанию);
- 1 ч.л. специй для шашлыка.
Важно! Не солить!
Подготовленный маринад поместить в полиэтиленовый пакет, добавить сердечки, периодически перемешивать. В холодильнике можно держать до 12 часов, при комнатной температуре — не больше 4-х.
Бамбуковые шпажки надо предварительно замочить на 15 минут в холодной воде, нанизать сердечки, можно вперемежку с кольцами лука, томата и сладкого перца. Запекать на решетке гриля 12-15 минут, переворачивая каждые 4 минуты. Вкусно неимоверно!
Куриные сердечки в соевом соусе
Очень вкусный вариант приготовления. Ингредиенты:
- 0,5 кг сердечек;
- 5 ст.л. соевого соуса;
- 2 зубка чеснока;
- 2 ст.л. растительного масла;
- 2 ст.л. сахара;
- щепотка перца чили;
- соль по вкусу;
- зелень.
Сердечка подготовить, поджарить на растительном масле со всех сторон, добавить измельченный чеснок, через минуту — сахар и соевый соус, тушить под крышкой 20 минут. Попробовать, подсолить, если надо. Подавать с рисом или макаронами, присыпав свежей зеленью.
Куриные сердечки в мультиварке
Самый вкусный рецепт для мультиварки — сердечки в сметане с зеленым горошком. Нужно:
- 0,5 кг сердечек;
- 1 морковка;
- банка консервированного горошка (400 г);
- 2 зубка чеснока;
- 1,5 ст.л. сушеной мяты;
- 200 г жирной сметаны или сливок 33%;
- соль и перец по вкусу, лавровый лист.
Как готовить:
- Сердечки подготовить, залить водой, чтобы покрыла и варить при температуре 160 градусов без давления 20 минут. Пену снять.
- Бульон процедить и отложить.
- Морковь порезать кубиками, вкинуть в чашу, добавить горошек без жидкости, залить бульоном и тушить 15 минут.
- Добавить сердечки, сметану сбить с измельченным чесноком и мятой, добавить соль (около 1/3 ч.л.), залить соус в чашу и томить еще 5-7 минут.
Куриные сердечки с овощами
Вкусное и сытное летнее блюдо, сочетается с любым гарниром, а можно и без него. Готовить очень просто:
- Небольшую луковицу и 2 зубка чеснока измельчить и потушить на растительном масле до полурозрачности.
- Добавить 0,5 кг почищенных и разрезанных пополам сердечек, обжарить на среднем огня 5 минут, постоянно помешивая.
- Нарезать соломкой овощи — морковь, 4 томата, 3-4 болгарских перцев, закинуть в сковородку и тушить под крышкой 2 минут.
- В конце добавить 1 ч.л. специй для курицы и посолить. При подаче присыпать зеленью.
Куриные сердечки в духовке
В духовке этот субпродукт можно готовить любым вышеописанным способом, главное, постоянно помешивать, чтобы не пересушить. Желательно в процессе запекания добавлять немного горячей воды.
Отличным вариантом для ужина станет запеканка из сердечек с шампиньонами.
- 300 г сердечек;
- 200 г шампиньонов;
- 50 г твердого сыра;
- 2 ст.л. майонеза или густой сметаны;
- 1 луковица;
- 1 болгарский перец (можно и без него);
- 1 яйцо;
- 1 ч.л. хмели-сунели;
- 2 ст.л. растительного масла;
- соль и перец.
Готовить просто:
- Сердечки обжарить на сковороде с растительным маслом в течение 5-7 минут. В конце добавить хмели-сунели и слегка посолить. Выложить на дно огнеупорной формы.
- Шампиньоны помыть и порезать тонкими дольками, поместить на сердечки.
- Сверху — тонко порезанный лук и перец.
- Майонез или сметану взбить с яйцом, солью, поперчить. Залить в форму.
- Запекать при 190 градусов 25 минут. Присыпать сверху натертым сыром и запекать еще 5 минут. Готово!
Куриные сердечки в фольге
Куриные сердечки перемешать с луком, морковкой, другими овощами, посолить, добавить любые специи к курице, немного растительного или сливочного масла, равномерно распределить по фольге на противне, накрыть другим слоем фольги и запекать 30 минут при 160 градусах. Потом верхний слой снять и запекать еще 5-7 минут при 180 градусах для подрумянивания.
Куриные сердечки с картофелем
Это классическое блюдо можно варить в виде густого супа с консервированной фасолью, готовить как жаркое или же попробуйте этот рецепт.
- Очищенные сердечки в течение 10-15 минут обжарить на сковороде на масле с добавлением специй.
- Картофель, немного кабачка, можно кусок тыквы, морковь и помидор порезать ломтиками, сбрызнуть растительным маслом и посолить.
- Смешать с сердечками и все поместить в рукав для запекания.
- Готовить 30 минут при 180-190 градусах, за 5 минут для истечения времени рукав разрезать, чтобы содержимое подрумянилось.
- Подавать со свежей зеленью.
Аналогично можно сделать порционные блюда в горшочках или индивидуальных формочках из фольги.
Советы по приготовлению
Результат готовки напрямую зависит от качества исходного продукта.
Как выбрать свежие куриные сердечки
Обратите внимание на такие моменты:
- цвет должен быть темный, розово-коричневый, синева или желтый оттенок присущи испорченному продукту;
- поверхность должна быть упругой и влажной, откажитесь от покупки, если сердечка сухие, заветрелись, рыхлые или жесткие;
- не постесняйтесь понюхать — должен быть запах свежего мяса и крови.
Полезный совет: Выбирайте охлажденные сердечки с указанным сроком годности — хранить их можно не более 48 часов. Замороженный продукт теряет половину своей ценности, да и вкус становится «резиновый».
Оптимальные способы маринования
Есть несколько вариантов, как улучшить блюдо из сердечек, используя предварительное маринование.
- Маринование в газированной минеральной воде перед любым видом готовки размягчает волокна.
- Замачивание в молоке или кефире на час сделает их более нежными.
- Маринование в соевом соусе добавляет сочности и вкуса. Можно добавить чуть-чуть меда и сухой чесночный порошок.
- Перед жаркой и запеканием продукт хорошо будет замариновать с луком и несколькими каплями уксуса. Оставить минимум на час.
- Деликатесный маринад: сок из 2 апельсинов, прованские травы, лук, чеснок и оливковое масло — все смешать и перемять руками с сердечками. Оставить на 2 часа.
Подбор специй и соусов
Идеально сочетаются такие специи:
- куркума;
- зира;
- орегано;
- смесь разных перцев;
- сушеный чеснок;
- базилик;
- кинза;
- копченая паприка.
Из смесей специй — классическая для курицы, для курицы-гриль по-восточному, для шашлыка. Соусы — кетчуп, барбекю, паприк, тартар, сливочно-чесночный, томатно-сметанный.
Источник:
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