Этот субпродукт относится к типу «темное мясо», его рекомендуют употреблять при анемиях, во время лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний для улучшения состава крови.

Питательная ценность:

калорийность 145-160 ккал/100 г;

белков 16 мг;

жиров 10 мг;

углеводов до 1 мг.

Есть у куриных сердечек и некоторые ограничения.

Во-первых, этот продукт является аллергеном, поэтому в детский рацион его можно вводить с осторожностью, проверяя реакцию организма. Возраст малыша — от 8-ми месяцев.

Во-вторых, в составе сердечек есть вредный холестерин, который может стать причиной образования бляшек на стенках сосудов. Людям с сосудистыми проблемами стоит ограничить употребление этого продукта до 1 раза на неделю, а здоровым — не больше 3-х раз в неделю.

Полезный совет. Это мышечное мясо и, чтобы размягчить волокна, опытные хозяйки рекомендуют перед готовкой замочить субпродукт в молоке на 45-60 минут.

Подготовка куриных сердечек