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Как вкусно приготовить куриные сердечки?

Как вкусно приготовить куриные сердечки?

Автор:
18 июня 2024 22:24
Метки: Еда   Рецепт   кулинария   курица   польза   сердечки   
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Куриные сердечки — один из самых ценных субпродуктов после печенки. Они пользуются высокой востребованностью в кулинарии, как домашней, так и в высокой кухне. И дело не только в пользе и пищевой ценности, но и в удобстве порционного приготовления, широком выборе блюд из них, а также идеальном сочетании практически со всеми другими продуктами (кроме сладких), гарниров и овощей.


Содержание

Интересный факт: кулинарные статистики нашли более 550 рецептов блюд в кухнях разных народов из сердечек. В то же время, говяжье и свиное сердце готовят разнообразно в 5 раз меньше.

Польза и питательная ценность продукта

Основу состава сердечек составляет низкокалорийный и легкоусвояемый белок. Также ценными являются такие компоненты:

  • витамины группы В — польза для волос, ногтей и кожи;
  • микроэлементы магний, калий, натрий, железо нужны для хорошего качества крови, нормального обмена веществ и здоровья сердечно-сосудистой системы;
  • природные аминокислоты способствуют регенерации и отодвигают старение клеток; аминокислота валин — вещество анти-эйдж (антистарение) не вырабатывается организмом, а поступает только с пищей, самым богатым источником являются как раз куриные сердечки.
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Этот субпродукт относится к типу «темное мясо», его рекомендуют употреблять при анемиях, во время лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний для улучшения состава крови.

Питательная ценность:

  • калорийность 145-160 ккал/100 г;
  • белков 16 мг;
  • жиров 10 мг;
  • углеводов до 1 мг.

Есть у куриных сердечек и некоторые ограничения.

Во-первых, этот продукт является аллергеном, поэтому в детский рацион его можно вводить с осторожностью, проверяя реакцию организма. Возраст малыша — от 8-ми месяцев.

Во-вторых, в составе сердечек есть вредный холестерин, который может стать причиной образования бляшек на стенках сосудов. Людям с сосудистыми проблемами стоит ограничить употребление этого продукта до 1 раза на неделю, а здоровым — не больше 3-х раз в неделю.

Полезный совет. Это мышечное мясо и, чтобы размягчить волокна, опытные хозяйки рекомендуют перед готовкой замочить субпродукт в молоке на 45-60 минут.

Подготовка куриных сердечек

Несмотря на то, что они кажутся готовыми к приготовлению, есть несколько важных моментов в подготовке, несоблюдение которых могут испортить блюдо или аппетит едоков.

Очистка и промывание

Как и для любого другого продукта, сердечки следует хорошо промыть. Делать это надо в таком порядке:

  1. Залить холодной водой и ставить на 2-3 минуты.
  2. Легко помять руками — это очистка от остатков крови.
  3. Откинуть на дуршлаг и промыть поточной водой.

Удаление лишнего жира и сосудов

На сердечках, как от домашней курицы, так и от промышленных с/х предприятий, можно увидеть жировые наросты, а часто и торчащие сосуды. Они вполне съедобны, но могут вызвать неприятную реакцию едоков — приверженцев здорового питания напрягает жир, чувствительных людей — сосуды, которые в процессе приготовления вылезут наружу. Поэтому это все надо обрезать, а для большинства блюд — еще и порезать сердечки пополам, на четверть или на кружочки.

Рецепты приготовления

У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты, но дальше вы найдете много вариантов, как приготовить мягкие сердечки куриные в новом виде.

Важно знать! Куриные сердечки относятся к продуктам долгого приготовления — минимум полчаса, в мультиварке — 25 минут. Но идеальными они получаются, если готовить их 60-90 минут.

Тушеные куриные сердечки

Время готовки 1 час, 500 г продукта, 4-6 порции

Сначала на сковороде на растительном масле за минуту надо обжарить порезанную луковицу и потертую морковку среднего размера. Вкинуть подготовленные сердечки, тушить под крышкой полчаса на минимуме нагрева. Потом добавить специи, соль и тушить еще минут 20.

Куриные сердечки в сметанном соусе

Это, наверное, самый сочный и вкусный рецепт. Понадобится на 4 порции:

  • 0,8-1 кг субпродукта;
  • 1 луковица;
  • 3 зубка чеснока;
  • 3 ст.л. растительного масла;
  • 0,5 мл воды;
  • 0,5 ч.л. сладкой паприки;
  • соль, молотый черный перец по вкусу;
  • 0,5 л домашней сметаны или сливок жирностью 15-20%;
  • 1 ст.л. муки (можно и без нее);
  • 1 лист лаврушки.

Как готовить:

  1. Сердечки помыть и очистить.
  2. Луковицу обжарить на растительном масле до прозрачного состояния, добавить раздавленный чеснок и паприку, потомить буквально 30 секунд, залить теплой водой.
  3. Добавить сердечки и лавровый лист, тушить под крышкой 40-45 минут.
  4. В сметане или сливках размешать ложку муки (для густоты, если без нее, соус будет пожиже). Влить к сердечкам.
  5. Тушить без крышки еще минут 15, в конце посолить и поперчить.

Это блюдо можно есть отдельно, с хлебом, кнелями, или любым гарниром — пюре, макаронами, рисом, гречкой, горохом, булгуром. Отлично также сочетается с тушеной капустой.

Жареные куриные сердечки

Жарка сердечек — процесс ответственный, чтобы их не пересушить. Добавят сочности много лука и морковь. А для красоты — используйте порошок карри или куркуму.

Делать так:

  1. 0,5 кг сердечек подготовить, можно порезать пополам или на четвертинки.
  2. В сковороду добавить 2-3 ст.л. растительного масла, разогреть и поджарить сердечки 5-7 минут на среднем огне, периодически помешивая. Они должны подрумяниться.
  3. За это время порезать полукольцами большую луковицу и морковку среднего размера.
  4. Добавить карри — буквально щепотку, перемешать.
  5. Влить около 100 мл горячей воды и тушить 15 минут при небольшом нагревании.
  6. Готовое блюдо посолить и поперчить по вкусу.

Подавать горячим, в качестве гарнира — картофель в любом виде и салат.

Куриные сердечки на гриле

У кого есть гриль — уличный или кухонный, обязательно должны приготовить это деликатесное блюдо. Это своего рода мини-шашлычки, поэтому очищенные целые сердечки (жир не срезайте, он добавит сочности) надо предварительно замариновать. Состав маринада:

  • 100 мл соевого соуса;
  • сок из 1 лимона или 2-х лаймов (вкуснее будет);
  • 1 мелко порезанная луковица;
  • 2 ст.л. растительного масла;
  • щепотка черного перца;
  • 1 ч.л. прованских трав (по желанию);
  • 1 ч.л. специй для шашлыка.

Важно! Не солить!

Подготовленный маринад поместить в полиэтиленовый пакет, добавить сердечки, периодически перемешивать. В холодильнике можно держать до 12 часов, при комнатной температуре — не больше 4-х.

Бамбуковые шпажки надо предварительно замочить на 15 минут в холодной воде, нанизать сердечки, можно вперемежку с кольцами лука, томата и сладкого перца. Запекать на решетке гриля 12-15 минут, переворачивая каждые 4 минуты. Вкусно неимоверно!

Куриные сердечки в соевом соусе

Очень вкусный вариант приготовления. Ингредиенты:

  • 0,5 кг сердечек;
  • 5 ст.л. соевого соуса;
  • 2 зубка чеснока;
  • 2 ст.л. растительного масла;
  • 2 ст.л. сахара;
  • щепотка перца чили;
  • соль по вкусу;
  • зелень.

Сердечка подготовить, поджарить на растительном масле со всех сторон, добавить измельченный чеснок, через минуту — сахар и соевый соус, тушить под крышкой 20 минут. Попробовать, подсолить, если надо. Подавать с рисом или макаронами, присыпав свежей зеленью.

Куриные сердечки в мультиварке

Самый вкусный рецепт для мультиварки — сердечки в сметане с зеленым горошком. Нужно:

  • 0,5 кг сердечек;
  • 1 морковка;
  • банка консервированного горошка (400 г);
  • 2 зубка чеснока;
  • 1,5 ст.л. сушеной мяты;
  • 200 г жирной сметаны или сливок 33%;
  • соль и перец по вкусу, лавровый лист.

Как готовить:

  1. Сердечки подготовить, залить водой, чтобы покрыла и варить при температуре 160 градусов без давления 20 минут. Пену снять.
  2. Бульон процедить и отложить.
  3. Морковь порезать кубиками, вкинуть в чашу, добавить горошек без жидкости, залить бульоном и тушить 15 минут.
  4. Добавить сердечки, сметану сбить с измельченным чесноком и мятой, добавить соль (около 1/3 ч.л.), залить соус в чашу и томить еще 5-7 минут.

Куриные сердечки с овощами

Вкусное и сытное летнее блюдо, сочетается с любым гарниром, а можно и без него. Готовить очень просто:

  1. Небольшую луковицу и 2 зубка чеснока измельчить и потушить на растительном масле до полурозрачности.
  2. Добавить 0,5 кг почищенных и разрезанных пополам сердечек, обжарить на среднем огня 5 минут, постоянно помешивая.
  3. Нарезать соломкой овощи — морковь, 4 томата, 3-4 болгарских перцев, закинуть в сковородку и тушить под крышкой 2 минут.
  4. В конце добавить 1 ч.л. специй для курицы и посолить. При подаче присыпать зеленью.

Куриные сердечки в духовке

В духовке этот субпродукт можно готовить любым вышеописанным способом, главное, постоянно помешивать, чтобы не пересушить. Желательно в процессе запекания добавлять немного горячей воды.

Отличным вариантом для ужина станет запеканка из сердечек с шампиньонами.

  • 300 г сердечек;
  • 200 г шампиньонов;
  • 50 г твердого сыра;
  • 2 ст.л. майонеза или густой сметаны;
  • 1 луковица;
  • 1 болгарский перец (можно и без него);
  • 1 яйцо;
  • 1 ч.л. хмели-сунели;
  • 2 ст.л. растительного масла;
  • соль и перец.

Готовить просто:

  1. Сердечки обжарить на сковороде с растительным маслом в течение 5-7 минут. В конце добавить хмели-сунели и слегка посолить. Выложить на дно огнеупорной формы.
  2. Шампиньоны помыть и порезать тонкими дольками, поместить на сердечки.
  3. Сверху — тонко порезанный лук и перец.
  4. Майонез или сметану взбить с яйцом, солью, поперчить. Залить в форму.
  5. Запекать при 190 градусов 25 минут. Присыпать сверху натертым сыром и запекать еще 5 минут. Готово!

Куриные сердечки в фольге

Куриные сердечки перемешать с луком, морковкой, другими овощами, посолить, добавить любые специи к курице, немного растительного или сливочного масла, равномерно распределить по фольге на противне, накрыть другим слоем фольги и запекать 30 минут при 160 градусах. Потом верхний слой снять и запекать еще 5-7 минут при 180 градусах для подрумянивания.

Куриные сердечки с картофелем

Это классическое блюдо можно варить в виде густого супа с консервированной фасолью, готовить как жаркое или же попробуйте этот рецепт.

  1. Очищенные сердечки в течение 10-15 минут обжарить на сковороде на масле с добавлением специй.
  2. Картофель, немного кабачка, можно кусок тыквы, морковь и помидор порезать ломтиками, сбрызнуть растительным маслом и посолить.
  3. Смешать с сердечками и все поместить в рукав для запекания.
  4. Готовить 30 минут при 180-190 градусах, за 5 минут для истечения времени рукав разрезать, чтобы содержимое подрумянилось.
  5. Подавать со свежей зеленью.

Аналогично можно сделать порционные блюда в горшочках или индивидуальных формочках из фольги.

Советы по приготовлению

Результат готовки напрямую зависит от качества исходного продукта.

Как выбрать свежие куриные сердечки

Обратите внимание на такие моменты:

  • цвет должен быть темный, розово-коричневый, синева или желтый оттенок присущи испорченному продукту;
  • поверхность должна быть упругой и влажной, откажитесь от покупки, если сердечка сухие, заветрелись, рыхлые или жесткие;
  • не постесняйтесь понюхать — должен быть запах свежего мяса и крови.

Полезный совет: Выбирайте охлажденные сердечки с указанным сроком годности — хранить их можно не более 48 часов. Замороженный продукт теряет половину своей ценности, да и вкус становится «резиновый».

Оптимальные способы маринования

Есть несколько вариантов, как улучшить блюдо из сердечек, используя предварительное маринование.

  1. Маринование в газированной минеральной воде перед любым видом готовки размягчает волокна.
  2. Замачивание в молоке или кефире на час сделает их более нежными.
  3. Маринование в соевом соусе добавляет сочности и вкуса. Можно добавить чуть-чуть меда и сухой чесночный порошок.
  4. Перед жаркой и запеканием продукт хорошо будет замариновать с луком и несколькими каплями уксуса. Оставить минимум на час.
  5. Деликатесный маринад: сок из 2 апельсинов, прованские травы, лук, чеснок и оливковое масло — все смешать и перемять руками с сердечками. Оставить на 2 часа.

Подбор специй и соусов

Идеально сочетаются такие специи:

  • куркума;
  • зира;
  • орегано;
  • смесь разных перцев;
  • сушеный чеснок;
  • базилик;
  • кинза;
  • копченая паприка.

Из смесей специй — классическая для курицы, для курицы-гриль по-восточному, для шашлыка. Соусы — кетчуп, барбекю, паприк, тартар, сливочно-чесночный, томатно-сметанный.

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Метки: Еда   Рецепт   кулинария   курица   польза   сердечки   
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