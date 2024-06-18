"Вы не уродливы - просто у вас мало денег": в сети удивляются фото Павла Дурова до преображения

Оказывается основатель Телеграм и ВКонтакте некоторое время назад был лысоват и совсем не выглядел как мачо.
Павел Дуров в последнее время не очень любит фотографироваться, но каждое его новое фото встречают с восторгом. Симпатичный успешный мужчина с подтянутым телом и густой, красивой шевелюрой. Правда, таким Дуров был не всегда.
В загорелом мускулистом красавчике практически невозможно разглядеть того «ботаника», на которого так был похож Дуров в юности.
К тому же, как видно из фото студенческих лет Павла, у него были довольно серьёзные залысины, которых сейчас нет и в помине.
Пластический хирург Валерий Стайсупов рассмотрел фотографии создателя «ВКонтакте». По его мнению, Дуров вряд ли делал контурную пластику лица, просто со временем юношеская пухлость слегка сошла - скулы заострились, да и подбородок стал более очерченным.
А вот что касается волос, то тут налицо явные изменения. По мнению врача, на ранних фотографиях видно, что у Павла начинается андрогенное облысение. Т.к. через 10-15 лет после окончания вуза он должен был остаться без волос.
Но у Дурова роскошная шевелюра, которую можно получить несколькими способами: сделать пересадку волос, носить парик или накладку.
Сам Дуров изменения во внешности никак не комментирует. Впрочем, даже если он щеголяет пересаженными волосами, кубики пресса у основателя ВК скорее всего свои.
Дуров неоднократно говорит, что давно отказался от семи вещей, и рекомендует это сделать всем, кто занимается созиданием:
1. Алкоголь.
2. Мясо животных.
3. Таблетки и любые продукты фармацевтики.
4. Никотин и другие наркотические вещества.
5. Кофе, чёрный и зелёный чай, энергетики.
6. Фастфуд, сахар, газированные напитки.
7. Телевидение и его аналоги.
А еще к этому хорошо бы добавить, что деньги решают многие проблемы. При наличии хорошего достатка сложно остаться уродливым. Разве что сам того захочешь. Поэтому некрасивые люди либо самодостаточные, либо бедные. Хотя, может, просто ленивые.
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То есть козявок есть можно и он это делает?
Яркий пример сверхмотивированного умного человека.
Что же касается фразы « При наличии хорошего достатка сложно остаться уродливым», то это отнюдь не панацея.
Я имею ввиду деньги.
Донателла Версаче не даст соврать
остальное, да: "живешь ты, сын мой, правильно, только зря" (с)