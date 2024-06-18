FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8912 постов • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Вы не уродливы - просто у вас мало денег": в сети удивляются фото Павла Дурова до преображения

"Вы не уродливы - просто у вас мало денег": в сети удивляются фото Павла Дурова до преображения

Автор:
18 июня 2024 21:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Telegram   Павел Дуров   алопеция   богатство   вконтакте   залысины   знаменитости   преображение   
3534
9

Оказывается основатель Телеграм и ВКонтакте некоторое время назад был лысоват и совсем не выглядел как мачо.

Павел Дуров в последнее время не очень любит фотографироваться, но каждое его новое фото встречают с восторгом. Симпатичный успешный мужчина с подтянутым телом и густой, красивой шевелюрой. Правда, таким Дуров был не всегда.


×

В загорелом мускулистом красавчике практически невозможно разглядеть того «ботаника», на которого так был похож Дуров в юности.


К тому же, как видно из фото студенческих лет Павла, у него были довольно серьёзные залысины, которых сейчас нет и в помине.


Пластический хирург Валерий Стайсупов рассмотрел фотографии создателя «ВКонтакте». По его мнению, Дуров вряд ли делал контурную пластику лица, просто со временем юношеская пухлость слегка сошла - скулы заострились, да и подбородок стал более очерченным.


А вот что касается волос, то тут налицо явные изменения. По мнению врача, на ранних фотографиях видно, что у Павла начинается андрогенное облысение. Т.к. через 10-15 лет после окончания вуза он должен был остаться без волос.


Но у Дурова роскошная шевелюра, которую можно получить несколькими способами: сделать пересадку волос, носить парик или накладку.


Сам Дуров изменения во внешности никак не комментирует. Впрочем, даже если он щеголяет пересаженными волосами, кубики пресса у основателя ВК скорее всего свои.


Дуров неоднократно говорит, что давно отказался от семи вещей, и рекомендует это сделать всем, кто занимается созиданием:

1. Алкоголь.
2. Мясо животных.
3. Таблетки и любые продукты фармацевтики.
4. Никотин и другие наркотические вещества.
5. Кофе, чёрный и зелёный чай, энергетики.
6. Фастфуд, сахар, газированные напитки.
7. Телевидение и его аналоги.


А еще к этому хорошо бы добавить, что деньги решают многие проблемы. При наличии хорошего достатка сложно остаться уродливым. Разве что сам того захочешь. Поэтому некрасивые люди либо самодостаточные, либо бедные. Хотя, может, просто ленивые.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Telegram   Павел Дуров   алопеция   богатство   вконтакте   залысины   знаменитости   преображение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Radugananebe 2 часа назад
Даже если он что-то и делал с собой, это не выглядит чрезмерным и отталкивающим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
152k
parallax 38 минут назад
2. Мясо животных.

То есть козявок есть можно и он это делает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Sonne-1 46 минут назад
Молодец Павел. Все правильно сделал. За собой следить нужно, по мере средств.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391
Александр Кузнецов Sonne-1 Полчаса назад
Прогиб засчитан..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Соломей 47 минут назад
А фото Маска в 29 лет, помните?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 50 минут назад
Главное в политику не полез и сделал все, что от него требовали наши спец службы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду 52 минуты назад
Какой то говно человек.Чсв у него конечно ахиренное.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Igor Grishaev 52 минуты назад
Вот что фотошоп чудотворный делает с людьми
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Corkscrew Час назад
Главное не слишком погрязнуть в преображениях, иначе так и до нарциссизма не далеко или в слишком запущенных случаях до всем известного облика Донателлы Версаче и прочих иже с ней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Очень Злой Час назад
Кто это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 2 часа назад
Дуров молодец!
Яркий пример сверхмотивированного умного человека.
Что же касается фразы « При наличии хорошего достатка сложно остаться уродливым», то это отнюдь не панацея.
Я имею ввиду деньги.
Донателла Версаче не даст соврать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 2 часа назад
..как говорится, от всего этого можно отказаться, только смысл тогда в той жизни..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2226 постов (2213 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

254364



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Люди из стали. Виктор Пономарёв
Люди из стали. Виктор Пономарёв
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что...
Набирающие популярность в сообществах
Коубы
Коубы
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Первая и такая успешная
Первая и такая успешная
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#забавно#машина#интересное#Ynews#конфликт#США#шоу бизнес
#животные#люди#позитив#новости#улыбнуло#кошка#Девушка#сарказм#удивительно#ЧП
#в мире#Юмор#история#факты#собака#кот#Москва#маразм#Япония#фильм
Первая и такая успешная Первая и такая успешная "Сам своего рода европеец": Павел Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону "Сам своего рода европеец": Павел Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону Основаталь VK и Telegram Павел Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая Основаталь VK и Telegram Павел Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая Битва миллионеров: основатель Telegram Дуров хотел приобрести премиальный номер для авто, но кто-то оказался богаче Битва миллионеров: основатель Telegram Дуров хотел приобрести премиальный номер для авто, но... Telegram в России впервые обошел WhatsApp по популярности Telegram в России впервые обошел WhatsApp по популярности Павел Дуров раскрыл секреты молодости Павел Дуров раскрыл секреты молодости

На что жалуетесь?

Вернуться