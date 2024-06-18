"Вы не уродливы - просто у вас мало денег": в сети удивляются фото Павла Дурова до преображения

Дуров неоднократно говорит, что давно отказался от семи вещей, и рекомендует это сделать всем, кто занимается созиданием:



1. Алкоголь.

2. Мясо животных.

3. Таблетки и любые продукты фармацевтики.

4. Никотин и другие наркотические вещества.

5. Кофе, чёрный и зелёный чай, энергетики.

6. Фастфуд, сахар, газированные напитки.

7. Телевидение и его аналоги.

А еще к этому хорошо бы добавить, что деньги решают многие проблемы. При наличии хорошего достатка сложно остаться уродливым. Разве что сам того захочешь. Поэтому некрасивые люди либо самодостаточные, либо бедные. Хотя, может, просто ленивые.