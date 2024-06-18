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В Подмосковье рабочий закрасил дорожную разметку, мешавшую выезжать со стройки

В Подмосковье рабочий закрасил дорожную разметку, мешавшую выезжать со стройки

Автор:
18 июня 2024 18:44
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Подмосковье   дорога   нарушение   разметка   строитель   
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Как вообще такая "гениальная" идея могла прийти в голову?

В Подмосковном Дрожжине рабочий закрасил двойную сплошную, чтобы проще было добираться к строящемуся торговому центру. На разлетевшихся по соцсетям кадрах видно, как мужчина прямо посреди дороги орудует валиком, закрашивая чёрной краской разметку.

Сообщается, что инцидент произошёл на Южной улице в ЖК "Бутово парк 2". Как рабочий додумался (или кто заставил) скорректировать движение, к сожалению, неизвестно. Но отвечать за наплевательство к правилам и законам всё же придётся.

В администрации Ленинского городского округа сообщили, что разметку на муниципальной дороге уже восстановили — творчество рабочих просуществовало меньше суток.

Уже поехали туда сотрудники ГИБДД. Они будут разбираться в этой ситуации. Двойная сплошная уже нанесена заново специалистами городских служб. А дальше уже эти административные или уголовные мероприятия – это не наша зона ответственности.


Это поворот чисто на строящийся торговый объект. Дома с противоположной стороны. Там за ТЦ уже идёт лес. Строитель какой-то нанёс, разнорабочий. Это всё выясняют сотрудники».

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Метки: Видео   Подмосковье   дорога   нарушение   разметка   строитель   
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13  комментариев
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18k
Majul 2 часа назад
Дикари пилять...
Даже пугает насколько пусто у подобных в головах.
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21k
Александр 11 минут назад
В итоге всё равно уберут сплошную, чтобы покупатели могли свободно заехать и выехать
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31k
Aqueronte Полчаса назад
А почему не было принято решение о нанесении разметки, позволяющей данный маневр? Из каких соображений очевидный поворот сделали таким неудобным?
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
неправильно сделал, надо было не полностью закрашивать, а прерывисто! )))
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12k
BarOb Полчаса назад
Похоже на ценного специалиста. Он даже не понимает, что делает что-то противозаконное, малюет средь бела дня
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63k
turyst 45 минут назад
Бывает, что у нас и разметку наносят, как на душу придётся.
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5k
Василий Афиногенов 54 минуты назад
а копы проехали типа мимо,не с этого района
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3k
San_Fajanse Час назад
претензии к проектировщикам, логистика же там учитывается, а если петлять приходится джамшутам за рулем, то это их проблема, карать согласно букве закона
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1k
Corkscrew Час назад
«Как вообще такая "гениальная" идея могла прийти в голову?»

А как примитивным видам вообще "гениальные" идеи приходят? Тут либо эволюция в очередной раз не туда завернула (читай "в тупик"), либо какой-то вожак свежую мысль извне в пустой череп заронил.
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Burzum
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