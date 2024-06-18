В Подмосковье рабочий закрасил дорожную разметку, мешавшую выезжать со стройки

Как вообще такая "гениальная" идея могла прийти в голову?
В Подмосковном Дрожжине рабочий закрасил двойную сплошную, чтобы проще было добираться к строящемуся торговому центру. На разлетевшихся по соцсетям кадрах видно, как мужчина прямо посреди дороги орудует валиком, закрашивая чёрной краской разметку.
Сообщается, что инцидент произошёл на Южной улице в ЖК "Бутово парк 2". Как рабочий додумался (или кто заставил) скорректировать движение, к сожалению, неизвестно. Но отвечать за наплевательство к правилам и законам всё же придётся.
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В администрации Ленинского городского округа сообщили, что разметку на муниципальной дороге уже восстановили — творчество рабочих просуществовало меньше суток.
Уже поехали туда сотрудники ГИБДД. Они будут разбираться в этой ситуации. Двойная сплошная уже нанесена заново специалистами городских служб. А дальше уже эти административные или уголовные мероприятия – это не наша зона ответственности.
Это поворот чисто на строящийся торговый объект. Дома с противоположной стороны. Там за ТЦ уже идёт лес. Строитель какой-то нанёс, разнорабочий. Это всё выясняют сотрудники».
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Даже пугает насколько пусто у подобных в головах.
Таа, так и било
А как примитивным видам вообще "гениальные" идеи приходят? Тут либо эволюция в очередной раз не туда завернула (читай "в тупик"), либо какой-то вожак свежую мысль извне в пустой череп заронил.