В Подмосковье рабочий закрасил дорожную разметку, мешавшую выезжать со стройки

В администрации Ленинского городского округа сообщили, что разметку на муниципальной дороге уже восстановили — творчество рабочих просуществовало меньше суток.





Уже поехали туда сотрудники ГИБДД. Они будут разбираться в этой ситуации. Двойная сплошная уже нанесена заново специалистами городских служб. А дальше уже эти административные или уголовные мероприятия – это не наша зона ответственности.



Это поворот чисто на строящийся торговый объект. Дома с противоположной стороны. Там за ТЦ уже идёт лес. Строитель какой-то нанёс, разнорабочий. Это всё выясняют сотрудники».