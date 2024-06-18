15 человек, доказывающих, что не у всех одинаковое количество извилин

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Есть работа, которая на требует высокой квалификации и для неё нет необходимости иметь высокий IQ. Хотя, конечно, побольше сообразительности никому не помешает. Но не все люди отличаются выдающимся умом, хотя, возможно, всему виною лень и безответственность. В этом посте вы увидите ситуации, где у несчастных людей все идет наперекосяк:
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