15 человек, доказывающих, что не у всех одинаковое количество извилин

Есть работа, которая на требует высокой квалификации и для неё нет необходимости иметь высокий IQ. Хотя, конечно, побольше сообразительности никому не помешает. Но не все люди отличаются выдающимся умом, хотя, возможно, всему виною лень и безответственность. В этом посте вы увидите ситуации, где у несчастных людей все идет наперекосяк: