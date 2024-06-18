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15 человек, доказывающих, что не у всех одинаковое количество извилин

15 человек, доказывающих, что не у всех одинаковое количество извилин

Автор:
18 июня 2024 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: безответственность   извилины   количество   люди   одинаковое   ситуации   
1135
16

Есть работа, которая на требует высокой квалификации и для неё нет необходимости иметь высокий IQ. Хотя, конечно, побольше сообразительности никому не помешает. Но не все люди отличаются выдающимся умом, хотя, возможно, всему виною лень и безответственность. В этом посте вы увидите ситуации, где у несчастных людей все идет наперекосяк:

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Метки: безответственность   извилины   количество   люди   одинаковое   ситуации   
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rutt 3 минуты назад
Фигня какая-то.
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2k
ДК Минуту назад
Насчет восьмой картинки... Есть в Бостоне одна улица, называется Storrow drive. Идет она вдоль основной реки города, как раз вдоль Гарвардского университета, Массачусетского технологического и университета Бостона. Там есть несколько мостов эту дорогу (порой и через реку тоже) - весьма низких. В итоге появилось новое слово "storrowed" - означает что кто-то вот таким образом заехал под мост.
Местная пивная компания (средняя по размеру) даже пиво в 2022 выпустила: "Storrowed", где фотошопом изобразили подобный грузовичок. А месяц назад фотошоп уже не понадобился: грузовичок с пивом этой компании сделал именно это!
Особенно много грузовиков попадается в районе 1 сентября когда в Бостон переезжают разные студенты. GPS уверенно ведет всех под эти мосты...
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1905 постов (1849 в горячем)

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