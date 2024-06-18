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Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею

Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею

Автор:
18 июня 2024 23:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Владимир Путин   Ким Чен Ын   Пхеньян   Северная Корея   визит   дружба   
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Красная дорожка, почетный караул и улыбающийся Ким Чен Ын — так принимают президента России в Пхеньяне. Путин, спустившись по трапу, первым делом обнял главу КНДР. И уже что-то успел с ним обсудить.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в столицу Северной Кореи.

В аэропорту президента РФ встретил лидер КНДР.

Надо сказать, что в Пхеньяне к визиту высокого гостя не просто готовились, а предусмотрели, кажется, абсолютно всё.

Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по выстеленной красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула, представляющие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные виды войск КНДР.

"Как правило прилетевшая сторона не сразу выходит из самолета - это чисто технический момент: пока подгонят трап, пока развернут ковер, пока проверят все складки на нем и прочистят последний раз - проходит до получаса. Поэтому и встречающая сторона выходит не сразу, - пишет КП. Но не в этот раз. Товарищ Ким (он был один - это высший знак доверия) в своем традиционном кителе простоял перед трапом, по которому должен был спуститься президент России минут 10 не меньше.

Путин и Ким тепло друг друга поприветствовали, сказали пару дежурных фраз и о чем-то пошутили - переводчики сделали свою работу безэмоционально, а вот сами лидеры от души улыбались.

Через несколько минут - сразу после того, как Владимир Путин поприветствовал работников российского посольства - кажется уже начались и разговоры по делу.

Путин и Ким о чем-то говорили с глазу на глаз.

Уехали лидеры из аэропорта на одной машине. Пригласил Путин. Ким с удовольствием это приглашение принял, хотя сам не понаслышке знает, что такое Аурус (президент России подарил своему северокорейскому коллеге лимузин после визита того во Владивосток).

Правда, перед тем, как сесть в машину возникла заминка, но и исключительно из вежливости - каждый из лидеров пытался пропустить первым в машину другого.

Объявление Кремля о предстоящем визите Владимира Путина в КНДР стало причиной переполоха в средствах массовой информации на Западе, сообщает Смотрим.ру

Британский телеканал Sky News впечатлился настолько, что прервал эфир на срочную новость, и выдал прилёт президента России в Якутию за кадры посещения Северной Кореи. Комментатора не смутила даже надпись на трапе, по которому президент России сходит на землю.

Аналитик телеканала Bloomberg на полном серьёзе утверждает, что Путин едет в Корею за старыми советскими снарядами, которыми Россия сможет неизбирательно забрасывать Украину, истощая тем самым запасы поставленных западными странами ракет для ПВО.

Но дальше всех пошёл Fox News, который объяснил своим зрителям, что Путин готовится к третьей мировой, и хочет убедиться в том, что Северная Корея не будет воевать на стороне противников России.

Предыдущий визит Владимир Путина в Северную Корею состоялся в 2000 году. 24 года назад Владимир Владимирович встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Ким Чен Ына.

Источник:

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Метки: Владимир Путин   Ким Чен Ын   Пхеньян   Северная Корея   визит   дружба   
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13  комментариев
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2k
Irena I. Полчаса назад
Шикарно! Надеемся видеть Путина у нас, в Латвии. Значительная часть населения поддерживает Россию. Путин - красавчик! Это просто мем, но суть та же.
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11
Serg Минуту назад
Ну-да, ну-да, когда с западными партнёрами дружили так на КНДР санкции накладывали.
Теперь, значит когда у самих жопа подогрела с КНДР стали лепшими корешами.
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281
Krrsantan 22 минуты назад
Если не дай боже, начнется война, от японамамы и южной Кореи ничего не останется, Ким и Пинь захватят азию, я ж так понимаю япошки и южане за пендосов топят?)
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12k
Дмитрий Полчаса назад
"Объявление Кремля о предстоящем визите Владимира Путина в КНДР стало причиной переполоха в средствах массовой информации на Запад"
Как говорится "клали мы прибором на эти ваши переполохи!"
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
У меня только один вопрос
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41k
albedo 2 часа назад
Поздравляю Северную Корею!!!
Они, наконец, прорвали международную блокаду.
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153
pilot52 Алексей 38 минут назад
Во всяком случае не за счет корейцев и китайцев. С первых взять нечего, а вторые ничего без своей выгоды делать не будут.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1533 поста (1462 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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102646



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