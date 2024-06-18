Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею

Путин и Ким тепло друг друга поприветствовали, сказали пару дежурных фраз и о чем-то пошутили - переводчики сделали свою работу безэмоционально, а вот сами лидеры от души улыбались.

Через несколько минут - сразу после того, как Владимир Путин поприветствовал работников российского посольства - кажется уже начались и разговоры по делу.

Путин и Ким о чем-то говорили с глазу на глаз.

Уехали лидеры из аэропорта на одной машине. Пригласил Путин. Ким с удовольствием это приглашение принял, хотя сам не понаслышке знает, что такое Аурус (президент России подарил своему северокорейскому коллеге лимузин после визита того во Владивосток).

Правда, перед тем, как сесть в машину возникла заминка, но и исключительно из вежливости - каждый из лидеров пытался пропустить первым в машину другого.