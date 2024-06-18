Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею

Красная дорожка, почетный караул и улыбающийся Ким Чен Ын — так принимают президента России в Пхеньяне. Путин, спустившись по трапу, первым делом обнял главу КНДР. И уже что-то успел с ним обсудить.
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в столицу Северной Кореи.
В аэропорту президента РФ встретил лидер КНДР.
Надо сказать, что в Пхеньяне к визиту высокого гостя не просто готовились, а предусмотрели, кажется, абсолютно всё.
Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по выстеленной красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула, представляющие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные виды войск КНДР.
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"Как правило прилетевшая сторона не сразу выходит из самолета - это чисто технический момент: пока подгонят трап, пока развернут ковер, пока проверят все складки на нем и прочистят последний раз - проходит до получаса. Поэтому и встречающая сторона выходит не сразу, - пишет КП. Но не в этот раз. Товарищ Ким (он был один - это высший знак доверия) в своем традиционном кителе простоял перед трапом, по которому должен был спуститься президент России минут 10 не меньше.
Путин и Ким тепло друг друга поприветствовали, сказали пару дежурных фраз и о чем-то пошутили - переводчики сделали свою работу безэмоционально, а вот сами лидеры от души улыбались.
Через несколько минут - сразу после того, как Владимир Путин поприветствовал работников российского посольства - кажется уже начались и разговоры по делу.
Путин и Ким о чем-то говорили с глазу на глаз.
Уехали лидеры из аэропорта на одной машине. Пригласил Путин. Ким с удовольствием это приглашение принял, хотя сам не понаслышке знает, что такое Аурус (президент России подарил своему северокорейскому коллеге лимузин после визита того во Владивосток).
Правда, перед тем, как сесть в машину возникла заминка, но и исключительно из вежливости - каждый из лидеров пытался пропустить первым в машину другого.
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Объявление Кремля о предстоящем визите Владимира Путина в КНДР стало причиной переполоха в средствах массовой информации на Западе, сообщает Смотрим.ру
Британский телеканал Sky News впечатлился настолько, что прервал эфир на срочную новость, и выдал прилёт президента России в Якутию за кадры посещения Северной Кореи. Комментатора не смутила даже надпись на трапе, по которому президент России сходит на землю.
Аналитик телеканала Bloomberg на полном серьёзе утверждает, что Путин едет в Корею за старыми советскими снарядами, которыми Россия сможет неизбирательно забрасывать Украину, истощая тем самым запасы поставленных западными странами ракет для ПВО.
Но дальше всех пошёл Fox News, который объяснил своим зрителям, что Путин готовится к третьей мировой, и хочет убедиться в том, что Северная Корея не будет воевать на стороне противников России.
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Предыдущий визит Владимир Путина в Северную Корею состоялся в 2000 году. 24 года назад Владимир Владимирович встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Ким Чен Ына.
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Теперь, значит когда у самих жопа подогрела с КНДР стали лепшими корешами.
Как говорится "клали мы прибором на эти ваши переполохи!"
И не раз.
Весь мир в труху !
Но потом...
Они, наконец, прорвали международную блокаду.
Не глум, просто для понимания?
Китай прорвался...
За чей счет?
Важнейшие полезные ископаемые КНДР – руды меди, золота, свинца, цинка, вольфрама, молибдена, железа; уголь, магнезит, графит, пирит, флюорит