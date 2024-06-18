А далее потекла счастливая семейная жизнь. Молодые люди всюду появлялись вместе, но то, что происходило у них дома, было скрыто от посторонних.

Видно было, что Анастасия и Петр очень счастливы друг с другом, дети хорошо приняли нового папу. Сначала все вместе жили в огромной московской квартире, но супруги мечтали о своем семейном гнездышке за городом. В 2012 году они приобрели большой участок в подмосковном поселке Крекшино и построили там роскошный трехэтажный особняк в модернистском стиле, общей площадью тысяча квадратных метров. Как разведали папарацци, строительство обошлось почти в 2 млн долларов, пара даже взяла ипотечный кредит, чтобы довести все до готовности по высшему разряду.

У Петра с детьми Анастасии сложились отличные отношения, Анна и Майкл были очень рады, когда в 2018 году у них появилась младшая сестричка, которую назвали Мила. Со временем старшие дети уехали из дома в самостоятельную жизнь.

Долгожданная дочь

К своему общему ребенку, третьему для Анастасии и первому у Петра, пара шла долгих 10 лет. Женщина прошла несколько курсов гормональных препаратов, но забеременела только после ЭКО. Беременность проходила сложно и на этот период актриса буквально выпала из светской жизни. Милу родители тщательно оберегали от чужих глаз, первое фото девочки появилось в журналах только когда ей исполнилось полгода — они снялись для обложки журнала Hello! Потом еще раз Петр вывел малышку в люди на ледовом шоу Татьяны Навки. И сейчас отец тщательно оберегает покой дочери, которая так рано осталась без мамы.

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