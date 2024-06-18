Актриса Анастасия Заворотнюк и спортсмен-фигурист Петр Чернышев были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Они встретились уже зрелыми, состоявшимися людьми и больше не расставались — до последнего вздоха Анастасии, которую 30 мая 2024 года забрала тяжелая болезнь.
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До этого у Анастасии за плечами было два брака, она растила двух детей от второго мужа-бизнесмена. А первым был тоже бизнесмен, бывший военный летчик, немец Олаф Шварцкопф. Брак был недолгим — менее года. Причиной распада стало знакомство с Дмитрием Стрюковым, который вскоре стал вторым мужем. У пары родились дочь Анна и сын Майкл. Но через два года после рождения второго ребенка у Анастасии завязался роман с партнером по съемкам сериала «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым. Стрюков подал на развод. Отношения с Жигуновым не сложились, вместе они пробыли два года, мужчина ради красавицы развелся со своей женой, но Заворотнюк познакомилась с Чернышовым и потеряла интерес к известному актеру.
Петр Чернышев тоже был в разводе. Он 7 лет прожил в браке с фигуристкой Натальей Анненко, детей у них не было. Они тихо расстались, когда Петр начал спортивную карьеру в США, а Наталья, которая на 7 лет старше, уже завершила карьеру в фигурном катании.
Знакомство и начало отношений Петра и Анастасии
Первая встреча произошла на съемках шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» в 2007 году, где Петр выступал в паре с Юлией Ковальчук, а Заворотнюк пригласили в качестве ведущей. Как позже поделилась Анастасия, когда она в первый раз взглянула в глаза Петра, ее будто пронзил электрический разряд. Это была любовь с первого взгляда.
Во время съемок молодые люди подружились, решая профессиональные вопросы. Но уже скоро отношения перешли в романтические. Мужчина красиво ухаживал, Анастасия достойно принимала его внимание. Ради любимого она, превозмогая страх, научилась кататься на коньках и впервые вышла на лед. И тогда Петр подготовил для нее красивый танец-посвящение их любви.
Предложение и свадьба
После шоу «Ледниковый период» Анастасия с детьми поехала на отдых на остров Сардиния. Неожиданно туда прилетел и Петр, они пошли на пляж. Анастасия купаться не захотела, а мужчина окунулся, вышел из воды и раскрыл ладонь. Там находился перстень с бриллиантом. Опустившись на колено, Петр сделал любимой предложение руки и сердца.
В сентябре 2008 года пара тайно зарегистрировала брак. Расписались они в Москве, стараясь не привлекать внимание прессы и широкой публики. Многие знакомые и друзья узнали об этом гораздо позже.
Настоящая свадьба с белым подвенечным платьем, родными и близкими рядом состоялась в Крыму 11 октября 2008 года. Тогда пара обвенчалась в храме Воскресения Христова на красной скале в Форосе. Сообщили прессе и поклонникам звезд о событии уже после возвращения в Москву. На свадьбе присутствовало всего 9 человек — самые близкие люди. Чтобы никто не узнал о венчании и не было ажиотажа вокруг молодоженов, они прилетели обычным рейсовым самолетом и остановились в заранее снятом коттедже в Гурзуфе.
Семейная жизнь
А далее потекла счастливая семейная жизнь. Молодые люди всюду появлялись вместе, но то, что происходило у них дома, было скрыто от посторонних.
Видно было, что Анастасия и Петр очень счастливы друг с другом, дети хорошо приняли нового папу. Сначала все вместе жили в огромной московской квартире, но супруги мечтали о своем семейном гнездышке за городом. В 2012 году они приобрели большой участок в подмосковном поселке Крекшино и построили там роскошный трехэтажный особняк в модернистском стиле, общей площадью тысяча квадратных метров. Как разведали папарацци, строительство обошлось почти в 2 млн долларов, пара даже взяла ипотечный кредит, чтобы довести все до готовности по высшему разряду.
У Петра с детьми Анастасии сложились отличные отношения, Анна и Майкл были очень рады, когда в 2018 году у них появилась младшая сестричка, которую назвали Мила. Со временем старшие дети уехали из дома в самостоятельную жизнь.
Долгожданная дочь
К своему общему ребенку, третьему для Анастасии и первому у Петра, пара шла долгих 10 лет. Женщина прошла несколько курсов гормональных препаратов, но забеременела только после ЭКО. Беременность проходила сложно и на этот период актриса буквально выпала из светской жизни. Милу родители тщательно оберегали от чужих глаз, первое фото девочки появилось в журналах только когда ей исполнилось полгода — они снялись для обложки журнала Hello! Потом еще раз Петр вывел малышку в люди на ледовом шоу Татьяны Навки. И сейчас отец тщательно оберегает покой дочери, которая так рано осталась без мамы.
Испытания и поддержка
Уже в апреле 2019 года Заворотнюк совсем пропала с глаз публики, она уволилась из театра, перестала сниматься в кино и на телевидении. В желтую прессу просочилась информация о страшном диагнозе — гиобластома, один из видов рака мозга.
Борьба с опухолью шла долгих 5 лет. Анастасия лечилась в Москве, потом прошла курс экспериментальной терапии в США, были слухи об операции по трепанации черепа. Как семья ни старалась скрыть актрису от посторонних глаз, ушлые папарацци смогли тайком сделать несколько снимков больной Анастасии, которую вывозили на коляске в сад на прогулку. На фотографиях она очень располневшая, с косынкой на голове.
В последний год Заворотнюк уже никуда не выезжала из дома, туда несколько раз в неделю приезжала машина скорой помощи. Муж все это время был рядом с любимой. Он работал на износ, чтобы оплатить лечение Анастасии, а все свободное время проводил у кровати больной жены и с дочерью. Но болезнь была неумолимой и 30 мая сердце женщины остановилось.
Судьба подарила молодым прекрасным людям 5 лет настоящего счастья и замечательного ребенка. Анастасия Заворотнюк навсегда останется в нашей памяти веселой, красивой и бесконечно счастливой женщиной.
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