FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8912 постов • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк: история любви

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк: история любви

Автор:
18 июня 2024 21:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   заворотнюк   пара   свадьба   чернышев   шоу бизнес   
916
5

Актриса Анастасия Заворотнюк и спортсмен-фигурист Петр Чернышев были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Они встретились уже зрелыми, состоявшимися людьми и больше не расставались — до последнего вздоха Анастасии, которую 30 мая 2024 года забрала тяжелая болезнь.


Содержание

До этого у Анастасии за плечами было два брака, она растила двух детей от второго мужа-бизнесмена. А первым был тоже бизнесмен, бывший военный летчик, немец Олаф Шварцкопф. Брак был недолгим — менее года. Причиной распада стало знакомство с Дмитрием Стрюковым, который вскоре стал вторым мужем. У пары родились дочь Анна и сын Майкл. Но через два года после рождения второго ребенка у Анастасии завязался роман с партнером по съемкам сериала «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым. Стрюков подал на развод. Отношения с Жигуновым не сложились, вместе они пробыли два года, мужчина ради красавицы развелся со своей женой, но Заворотнюк познакомилась с Чернышовым и потеряла интерес к известному актеру.

Петр Чернышев тоже был в разводе. Он 7 лет прожил в браке с фигуристкой Натальей Анненко, детей у них не было. Они тихо расстались, когда Петр начал спортивную карьеру в США, а Наталья, которая на 7 лет старше, уже завершила карьеру в фигурном катании.

Знакомство и начало отношений Петра и Анастасии

×

Первая встреча произошла на съемках шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» в 2007 году, где Петр выступал в паре с Юлией Ковальчук, а Заворотнюк пригласили в качестве ведущей. Как позже поделилась Анастасия, когда она в первый раз взглянула в глаза Петра, ее будто пронзил электрический разряд. Это была любовь с первого взгляда.

Во время съемок молодые люди подружились, решая профессиональные вопросы. Но уже скоро отношения перешли в романтические. Мужчина красиво ухаживал, Анастасия достойно принимала его внимание. Ради любимого она, превозмогая страх, научилась кататься на коньках и впервые вышла на лед. И тогда Петр подготовил для нее красивый танец-посвящение их любви.

Предложение и свадьба

После шоу «Ледниковый период» Анастасия с детьми поехала на отдых на остров Сардиния. Неожиданно туда прилетел и Петр, они пошли на пляж. Анастасия купаться не захотела, а мужчина окунулся, вышел из воды и раскрыл ладонь. Там находился перстень с бриллиантом. Опустившись на колено, Петр сделал любимой предложение руки и сердца.

В сентябре 2008 года пара тайно зарегистрировала брак. Расписались они в Москве, стараясь не привлекать внимание прессы и широкой публики. Многие знакомые и друзья узнали об этом гораздо позже.

Настоящая свадьба с белым подвенечным платьем, родными и близкими рядом состоялась в Крыму 11 октября 2008 года. Тогда пара обвенчалась в храме Воскресения Христова на красной скале в Форосе. Сообщили прессе и поклонникам звезд о событии уже после возвращения в Москву. На свадьбе присутствовало всего 9 человек — самые близкие люди. Чтобы никто не узнал о венчании и не было ажиотажа вокруг молодоженов, они прилетели обычным рейсовым самолетом и остановились в заранее снятом коттедже в Гурзуфе.

Семейная жизнь

А далее потекла счастливая семейная жизнь. Молодые люди всюду появлялись вместе, но то, что происходило у них дома, было скрыто от посторонних.

Видно было, что Анастасия и Петр очень счастливы друг с другом, дети хорошо приняли нового папу. Сначала все вместе жили в огромной московской квартире, но супруги мечтали о своем семейном гнездышке за городом. В 2012 году они приобрели большой участок в подмосковном поселке Крекшино и построили там роскошный трехэтажный особняк в модернистском стиле, общей площадью тысяча квадратных метров. Как разведали папарацци, строительство обошлось почти в 2 млн долларов, пара даже взяла ипотечный кредит, чтобы довести все до готовности по высшему разряду.

У Петра с детьми Анастасии сложились отличные отношения, Анна и Майкл были очень рады, когда в 2018 году у них появилась младшая сестричка, которую назвали Мила. Со временем старшие дети уехали из дома в самостоятельную жизнь.

Долгожданная дочь

К своему общему ребенку, третьему для Анастасии и первому у Петра, пара шла долгих 10 лет. Женщина прошла несколько курсов гормональных препаратов, но забеременела только после ЭКО. Беременность проходила сложно и на этот период актриса буквально выпала из светской жизни. Милу родители тщательно оберегали от чужих глаз, первое фото девочки появилось в журналах только когда ей исполнилось полгода — они снялись для обложки журнала Hello! Потом еще раз Петр вывел малышку в люди на ледовом шоу Татьяны Навки. И сейчас отец тщательно оберегает покой дочери, которая так рано осталась без мамы.

Испытания и поддержка

Уже в апреле 2019 года Заворотнюк совсем пропала с глаз публики, она уволилась из театра, перестала сниматься в кино и на телевидении. В желтую прессу просочилась информация о страшном диагнозе — гиобластома, один из видов рака мозга.

Борьба с опухолью шла долгих 5 лет. Анастасия лечилась в Москве, потом прошла курс экспериментальной терапии в США, были слухи об операции по трепанации черепа. Как семья ни старалась скрыть актрису от посторонних глаз, ушлые папарацци смогли тайком сделать несколько снимков больной Анастасии, которую вывозили на коляске в сад на прогулку. На фотографиях она очень располневшая, с косынкой на голове.

В последний год Заворотнюк уже никуда не выезжала из дома, туда несколько раз в неделю приезжала машина скорой помощи. Муж все это время был рядом с любимой. Он работал на износ, чтобы оплатить лечение Анастасии, а все свободное время проводил у кровати больной жены и с дочерью. Но болезнь была неумолимой и 30 мая сердце женщины остановилось.

Судьба подарила молодым прекрасным людям 5 лет настоящего счастья и замечательного ребенка. Анастасия Заворотнюк навсегда останется в нашей памяти веселой, красивой и бесконечно счастливой женщиной.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: брак   заворотнюк   пара   свадьба   чернышев   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Человек и пароход
  • Дата регистрации: 03.03.2023
  • 294 поста (285 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19986



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Екатеринбурге отец семейства разогнал мигрантов под окнами его дома с помощью ружья
В Екатеринбурге отец семейства разогнал мигрантов под окнами его дома с помощью ружья
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты...
Набирающие популярность в сообществах
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Самое одинокое растение в мире ищет пару с помощью искусственного интеллекта
Самое одинокое растение в мире ищет пару с помощью искусственного интеллекта
Первая и такая успешная
Первая и такая успешная
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#забавно#машина#интересное#Ynews#конфликт#США#шоу бизнес
#животные#люди#позитив#новости#улыбнуло#кошка#Девушка#сарказм#удивительно#ЧП
#в мире#Юмор#история#факты#собака#кот#Москва#маразм#Япония#фильм
Первая и такая успешная Первая и такая успешная Российские звезды, которые поженились в 2023 году Российские звезды, которые поженились в 2023 году Девушка, сошедшая с небес, и любовь несвободного художника Девушка, сошедшая с небес, и любовь несвободного художника Николас Кейдж женился в пятый раз Николас Кейдж женился в пятый раз Контрастная пара и настоящая любовь Контрастная пара и настоящая любовь Может ли иностранец жениться на девушке из Северной Кореи? Может ли иностранец жениться на девушке из Северной Кореи?

На что жалуетесь?

Вернуться