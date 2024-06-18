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«Я у мамы инженер»: на видео попал удивительный способ экспресс-переезда

«Я у мамы инженер»: на видео попал удивительный способ экспресс-переезда

Автор:
18 июня 2024 09:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Хитрость   переезд   смекалка   экспресс-переезд   я у мамы инженер   
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За первое место среди самых утомительных и хлопотных мероприятий борятся ремонт и переезд. И если первое еще как-то можно отсрочить (хоть и нежелательно), то, решившись на переезд, приходится собирать волю в кулак и действовать. Но если есть смекалка, то можно здорово упростить себе жизнь в этот момент.

В этом ролике показали пример такой сообразительности, где люди нашли хоть и рискованный, но рабочий способ экспресс-переезда, в котором перемещают коробки с вещами из окна прямо в машину. Главное — полотно брать покрепче.

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Метки: Видео   Хитрость   переезд   смекалка   экспресс-переезд   я у мамы инженер   
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4  комментария
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Михаил 24 минуты назад
https://www.yandex.ru/video/preview/16582135125375501316https://www.yandex.ru/video/preview/16582135125375501316
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15k
..: Атеист :.. 45 минут назад
если способ рабочий, то почему бы и нет?) Лишь бы в случае чего других не задело, а так норм.
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37k
Teodor Час назад
Метод Смока Белью - ледяной желоб по склону горы...
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