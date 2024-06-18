«Я у мамы инженер»: на видео попал удивительный способ экспресс-переезда

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За первое место среди самых утомительных и хлопотных мероприятий борятся ремонт и переезд. И если первое еще как-то можно отсрочить (хоть и нежелательно), то, решившись на переезд, приходится собирать волю в кулак и действовать. Но если есть смекалка, то можно здорово упростить себе жизнь в этот момент.
В этом ролике показали пример такой сообразительности, где люди нашли хоть и рискованный, но рабочий способ экспресс-переезда, в котором перемещают коробки с вещами из окна прямо в машину. Главное — полотно брать покрепче.
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