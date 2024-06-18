«Я у мамы инженер»: на видео попал удивительный способ экспресс-переезда



За первое место среди самых утомительных и хлопотных мероприятий борятся ремонт и переезд. И если первое еще как-то можно отсрочить (хоть и нежелательно), то, решившись на переезд, приходится собирать волю в кулак и действовать. Но если есть смекалка, то можно здорово упростить себе жизнь в этот момент.