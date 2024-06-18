Тренера сборной Нидерландов поймали за ковырянием в носу

В Германии, как может быть кто-то помнит, стартовал Евро-2024 по футболу. Как ясно уж из названия, России там нет, только европейцы. Стесняться им некого, поэтому они ведут себя раскованно. Слабонервным видео ниже просьба не смотреть.
В воскресенье в Гамбурге сборная Нидерландов по футболу обыграла Польшу 2:1. Счёт открыли поляки, большую часть матча он был равный.
Пока на поле разворачивались спортивные события, 61-летний главный тренер нидерландцев Рональд Куман очень переживал и несколько раз уходил от боковой линии на скамейку.
В один момент он настолько увлёкся игрой, что забыл о телекамерах, которые его снимают. Тренер засунул палец в нос, а затем положил его рот... Ну, дальше вы знаете...
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Обозреватель BILD называет это «пока что самым отвратительным моментом» чемпионата Европы и пишет, что «каждому аппетитно своё».
Для тех, кому еще интересно, сборная Нидерландов одержала волевую победу над поляками (2:1) в матче первого тура группы D. Действия Кумана попали в трансляцию матча, после чего видео распространилось по социальным сетям.
В следующем матче нидерландцы 21 июня сыграют со сборной Франции.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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Куб "человек ест козявки". Я предупредил.
ПС. Я в эту статистику не попадаю, поэтому не могу поделиться ощущениями.