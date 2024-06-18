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Тренера сборной Нидерландов поймали за ковырянием в носу

Тренера сборной Нидерландов поймали за ковырянием в носу

Автор:
18 июня 2024 23:59
Сообщество : Спорт
Метки: Евро2024   ковырять   нидерданды   нос   сборная   тренер   футбол   
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В Германии, как может быть кто-то помнит, стартовал Евро-2024 по футболу. Как ясно уж из названия, России там нет, только европейцы. Стесняться им некого, поэтому они ведут себя раскованно. Слабонервным видео ниже просьба не смотреть.

В воскресенье в Гамбурге сборная Нидерландов по футболу обыграла Польшу 2:1. Счёт открыли поляки, большую часть матча он был равный.

Пока на поле разворачивались спортивные события, 61-летний главный тренер нидерландцев Рональд Куман очень переживал и несколько раз уходил от боковой линии на скамейку.

В один момент он настолько увлёкся игрой, что забыл о телекамерах, которые его снимают. Тренер засунул палец в нос, а затем положил его рот... Ну, дальше вы знаете...

Обозреватель BILD называет это «пока что самым отвратительным моментом» чемпионата Европы и пишет, что «каждому аппетитно своё».

Для тех, кому еще интересно, сборная Нидерландов одержала волевую победу над поляками (2:1) в матче первого тура группы D. Действия Кумана попали в трансляцию матча, после чего видео распространилось по социальным сетям.

В следующем матче нидерландцы 21 июня сыграют со сборной Франции.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Метки: Евро2024   ковырять   нидерданды   нос   сборная   тренер   футбол   
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4  комментария
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7k
satra 2 часа назад
Иохим Лев, бывший тренер сборной Германии, тоже порой не хватало калорий.
Куб "человек ест козявки". Я предупредил.
Ссылка coub.com
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20k
Bill Час назад
Так себе новость. Было какое-то исследование, что каждый четвёртый ест свои козявки из носа.
ПС. Я в эту статистику не попадаю, поэтому не могу поделиться ощущениями.
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1k
Сергей А 2 часа назад
фуб*л*я. я думал это у всех нормальных людей годам к 4-5 заканчивается. или вообще не начинается
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1533 поста (1462 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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