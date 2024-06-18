Тренера сборной Нидерландов поймали за ковырянием в носу

В воскресенье в Гамбурге сборная Нидерландов по футболу обыграла Польшу 2:1. Счёт открыли поляки, большую часть матча он был равный.

Пока на поле разворачивались спортивные события, 61-летний главный тренер нидерландцев Рональд Куман очень переживал и несколько раз уходил от боковой линии на скамейку.

В один момент он настолько увлёкся игрой, что забыл о телекамерах, которые его снимают. Тренер засунул палец в нос, а затем положил его рот... Ну, дальше вы знаете...