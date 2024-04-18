Трейлер фильма "Паутина страха" (2023)

Калеб без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появляется необычный паук — неприхотливый хищник, способный одним укусом свалить слона. Улучив момент, особь сбегает в вентиляцию, где начинает неистово размножаться.
Спустя считанные дни парижская панелька превращается в смертельную западню, где из-за каждого угла на жертву глядят десятки крошечных безжалостных глаз.
Страна: Франция
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 18 апреля 2024
В ролях: Тео Кристин, София Лесаффр, Жером Ньель, Финнеган Олдфилд, Абдалла Мунди, Стефан Малассене, Эммануэль Бонами, Лиза Ньярко, Мари-Филомена Нга, Маамаду Сангаре, Син Син Чэн, Малик Амрауи, Ике Заксонго-Жозеф
Режиссер: Себастьен Ваничек
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