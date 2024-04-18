FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12750 постов • 1292 подписчика подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Паутина страха" (2023)

Трейлер фильма "Паутина страха" (2023)

Автор:
18 апреля 2024 15:53
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Тео Кристин   фильм   ужасы   Финнеган Олдфилд   Мари-Филомена Нга   Себастьен Ваничек   София Лесаффр   Жером Ньель   Абдалла Мунди   Стефан Малассене   Эммануэль Бонами   Лиза Ньярко   Маамаду Сангаре   Син Син Чэн   Малик Амрауи   Ике Заксонго-Жозеф   2023   
827
1
1

Калеб без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появляется необычный паук — неприхотливый хищник, способный одним укусом свалить слона. Улучив момент, особь сбегает в вентиляцию, где начинает неистово размножаться.

Спустя считанные дни парижская панелька превращается в смертельную западню, где из-за каждого угла на жертву глядят десятки крошечных безжалостных глаз.

Страна: Франция

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 18 апреля 2024

В ролях: Тео Кристин, София Лесаффр, Жером Ньель, Финнеган Олдфилд, Абдалла Мунди, Стефан Малассене, Эммануэль Бонами, Лиза Ньярко, Мари-Филомена Нга, Маамаду Сангаре, Син Син Чэн, Малик Амрауи, Ике Заксонго-Жозеф

Режиссер: Себастьен Ваничек

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Тео Кристин   фильм   ужасы   Финнеган Олдфилд   Мари-Филомена Нга   Себастьен Ваничек   София Лесаффр   Жером Ньель   Абдалла Мунди   Стефан Малассене   Эммануэль Бонами   Лиза Ньярко   Маамаду Сангаре   Син Син Чэн   Малик Амрауи   Ике Заксонго-Жозеф   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Андерсен 24 минуты назад
С такими жуткими тварями остается один метод. Главное перед применением уцелевших жильцов увести подальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1690 постов (1649 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283443



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
Набирающие популярность в сообществах
Люди из стали. Маша Брускина
Люди из стали. Маша Брускина
Где в России на самом деле можно встретить волка?
Где в России на самом деле можно встретить волка?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#интересно#история#аварии#интересное#Россия#Автовсячина#Реакция#США
#фото#Юмор#Прикол#кот#ДТП#люди#кошка#фильм#Пёс#факты
#автомобили#автомир#в мире#собака#авто аварии#милота#забавно#подборка#кино#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться