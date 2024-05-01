Эльвира Мадиган и Сикстен Спарре – реальные Ромео и Джульетта и история их трагической любви

Историю о политическом противостоянии Монтекки и Капулетти, которая привела к гибели юных влюблённых, знают все. Ею впечатляются даже циничные и жестокосердные граждане, которым чужды всякие любовные глупости.
Между тем в реальной жизни встречаются случаи не менее трагичные и трогательные по сравнению с творениями великого драматурга.
Пленительная притягательность Ромео и Джульетты заключается в непокорности влюблённых, их борьбе с обстоятельствами и конечной трагедии, которые обращены ко всем нам. Боль, печаль и вечная юная любовь привлекают людей, ищущих романтики.
В истории Эльвиры Мадиган и Сикстена Спарре многие нашли параллели с трагической любовью Джульетты и её Ромео. Кем же были эти влюблённые?
Урождённая Хедевиг Антуанетта Изабелла Элеонора Йенсен, Эльвира Мадиган была талантливой цирковой артисткой и прекрасно танцевала на канате. Все, кто её видел, называли девушку красавицей. Девочка родилась в Дании 4 декабря 1867 года, появилась на свет в цирке, где работали её родители – норвежская артистка Мисс Ульбински (Лаура Мадиган) и датчанин Фредерик Петер Йенсен. И её судьба была предопределена.
Позже её семья удочерила ещё одну девочку, Гизелу, которая также стала танцовщицей на канате. Гизела и Эльвира росли и тренировались вместе.
Их выступления стали известны широкой публике, и дуэт стали приглашать выступать в элитных кругах и перед большими аудиториями. Девушек даже пригласили выступить перед датской королевской семьей, после чего король наградил каждую золотым крестом. После того как Гизела покинула цирк, Эльвира продолжила выступать сольно и завоевала ещё большую славу.
В начале 1888 года, когда Эльвира Мадиган выступала в Кристианстаде, её заметил драгунский лейтенант по имени Сикстен Спарре. Как только Сикстен Спарре увидел Эльвиру, он был очарован. К сожалению, молодой солдат был уже женат. Но когда кому в любви мешало семейное положение?
Эльвира Мадиган сияла как звезда, когда проходила по натянутому канату. У неё была потрясающая фигура, отточенная годами тренировок в цирке. Прелестные черты лица и длинные волосы пленили сердце Сикстена Спарре. Он решил добиваться её расположения любой ценой.
Сикстен Спарре был шведским дворянином и лейтенантом, а также журналистом и поэтом. Он родился 27 сентября 1854 года в Мальме, Швеция, и был на тринадцать лет старше Эльвиры. Мужчина заключил выгодный брак с графиней Луитгард Адлеркройц и был отцом двоих детей.
Но всё это было мелочами для Спарре, который разыскал Эльвиру и начал ей настойчиво писать. Поначалу артистка не проявляла к нему особого интереса. Она много раз пыталась прекратить их переписку, но безуспешно.
Спарре был настойчив и пытался убедить Эльвиру оставить семью и цирковую карьеру и выйти за него замуж. Лейтенант даже угрожал покончить с собой, если Эльвира не сбежит с ним. Он также скрывал от Эльвиры свое истинное семейное положение и статус. Возможно, если бы она знала правду, то не бросила бы всё ради великой любви.
Хотя Сикстен Спарре был дворянином и пользовался большим уважением в обществе, в финансовом плане у него было не всё гладко. Он потерял своё состояние и был по уши в долгах. Знала ли обо всем этом Эльвира до побега или после – неясно. Поначалу Мадиган пыталась избежать ухаживаний Сикстена Спарре. Однако после нервного срыва и долгих преследований она все-таки согласилась сбежать с ним.
28 мая 1889 года она покинула цирковой лагерь своей семьи и тайно уехала с лейтенантом. До самого побега семья ничего не знала о переписке между дочеью и Спарре. Тот хорошо подготовился, взяв двухмесячный отпуск, прежде чем отправиться на встречу с Мадиган в Боллнас.
Затем они перебрались в Стокгольм. К этому времени родные Мадиган уже знали, что случилось с их дочерью, и мать пыталась перехватить беглянку, прежде чем она отправится дальше. Однако паре удалось сбежать и отправиться в Свендборг, где они почти месяц жили в городской гостинице.
Неприятности начались, когда гостиница предъявила им счет за проживание, а Спарре не смог его оплатить. Долги погубили его, и Эльвира разделила горести избранника. Пара отправилась в Тасинг, где некоторое время жила в гостевом доме, пока не закончились все оставшиеся деньги.
Там, 18 июля, их история подошла к концу. Пара отправилась в леса Тасинга, и Сикстен Спарре убил свою возлюбленную Эльвиру из служебного револьвера. Застрелив её, он на следующее утро покончил с собой из того же револьвера.
Их тела были обнаружены рядом друг с другом через три дня после смерти. Трагическая смерть и романтическая любовь стали легендой, и на основе этой реальной истории было создано множество рассказов, стихов и фильмов.
Роман Эльвиры Мадиган и Сикстена Спарре остался в памяти последующих поколений. Влюблённые были похоронены рядом на кладбище Ландет в Тасинге, где в честь их любви установлен мемориал.
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