Эльвира Мадиган и Сикстен Спарре – реальные Ромео и Джульетта и история их трагической любви

Спарре был настойчив и пытался убедить Эльвиру оставить семью и цирковую карьеру и выйти за него замуж. Лейтенант даже угрожал покончить с собой, если Эльвира не сбежит с ним. Он также скрывал от Эльвиры свое истинное семейное положение и статус. Возможно, если бы она знала правду, то не бросила бы всё ради великой любви.

Хотя Сикстен Спарре был дворянином и пользовался большим уважением в обществе, в финансовом плане у него было не всё гладко. Он потерял своё состояние и был по уши в долгах. Знала ли обо всем этом Эльвира до побега или после – неясно. Поначалу Мадиган пыталась избежать ухаживаний Сикстена Спарре. Однако после нервного срыва и долгих преследований она все-таки согласилась сбежать с ним.

28 мая 1889 года она покинула цирковой лагерь своей семьи и тайно уехала с лейтенантом. До самого побега семья ничего не знала о переписке между дочеью и Спарре. Тот хорошо подготовился, взяв двухмесячный отпуск, прежде чем отправиться на встречу с Мадиган в Боллнас.

Затем они перебрались в Стокгольм. К этому времени родные Мадиган уже знали, что случилось с их дочерью, и мать пыталась перехватить беглянку, прежде чем она отправится дальше. Однако паре удалось сбежать и отправиться в Свендборг, где они почти месяц жили в городской гостинице.