Трейлер фильма "Падение империи" (2024)

Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.
Страна: Великобритания, США
Жанр: фантастика, драма
Дата выхода в России: 11 апреля 2024
В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кэйли Спэни, Джесси Племонс, Стивен Хендерсон, Ник Офферман, Соноя Мидзуно, Алекса Мансур, Джефферсон Уайт, Карл Глусман, Джефф Босли, ДжоДжо Ти Гиббс, Джеймс Яегаси, Эван Хольцман, Симеон Фримен, Хуани Фелис, Чин Ха, Эдмунд Донован
Режиссер: Алекс Гарленд
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