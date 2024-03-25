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Трейлер фильма "Падение империи" (2024)

Трейлер фильма "Падение империи" (2024)

Автор:
25 марта 2024 15:44
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кирстен Данст   Вагнер Моура   Алекса Мансур   США   Джефферсон Уайт   Джефф Босли   Джеймс Яегаси   Эван Хольцман   Симеон Фримен   Хуани Фелис   Чин Ха   Эдмунд Донован   Карл Глусман   фильм   Кэйли Спэни   боевики   драмы   фантастика   Джесси Племонс   Ник Офферман   Соноя Мидзуно   Алекс Гарленд   Великобритания   ДжоДжо Ти Гиббс   Стивен Хендерсон   2024   
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Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.

Страна: Великобритания, США

Жанр: фантастика, драма

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кэйли Спэни, Джесси Племонс, Стивен Хендерсон, Ник Офферман, Соноя Мидзуно, Алекса Мансур, Джефферсон Уайт, Карл Глусман, Джефф Босли, ДжоДжо Ти Гиббс, Джеймс Яегаси, Эван Хольцман, Симеон Фримен, Хуани Фелис, Чин Ха, Эдмунд Донован

Режиссер: Алекс Гарленд

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кирстен Данст   Вагнер Моура   Алекса Мансур   США   Джефферсон Уайт   Джефф Босли   Джеймс Яегаси   Эван Хольцман   Симеон Фримен   Хуани Фелис   Чин Ха   Эдмунд Донован   Карл Глусман   фильм   Кэйли Спэни   боевики   драмы   фантастика   Джесси Племонс   Ник Офферман   Соноя Мидзуно   Алекс Гарленд   Великобритания   ДжоДжо Ти Гиббс   Стивен Хендерсон   2024   
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4  комментария
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800
Нежмисто Живисто Час назад
Стоило назвать ,, Пророчество "
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3k
Bulanov 5 минут назад
Фантастика, драма... А ведь может стать и документалкой.
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55k
Прораб 21 минуту назад
А потом прилетит Капитан Америца в трусах поверх колготок и всех спасёт.
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1674 поста (1633 в горячем)
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