Трейлер фильма "Предчувствие (2023)

В будущем человечество нашло способ избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.
Страна: Канада, Франция
Жанр: мелодрама, фантастика, триллер
Дата выхода в России: 4 апреля 2024
В ролях: Леа Сейду, Джордж МакКэй, Даша Некрасова, Гуслаги Маланга, Жюлия Фор, Филипп Катрин, Кестер Лавлейс, Лукас Ионеско, Элина Лёвенсон, Лорен Лакотт, Тиффани Хофштеттер, Марта Хоскинс, Фелисьен Пино, Ксавье Долан, Марти Скали
Режиссер: Бертран Бонелло
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