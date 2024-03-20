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Трейлер фильма "Предчувствие (2023)

Трейлер фильма "Предчувствие (2023)

Автор:
20 марта 2024 15:53
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Бертран Бонелло   Даша Некрасова   Гуслаги Маланга   Жюлия Фор   Кестер Лавлейс   Лукас Ионеско   Лорен Лакотт   Тиффани Хофштеттер   Марта Хоскинс   Фелисьен Пино   Марти Скали   Франция   Ксавье Долан   Элина Лёвенсон   фильм   мелодрамы   Филипп Катрин   триллеры   фантастика   Леа Сейду   Джордж МакКэй   Канада   2023   
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В будущем человечество нашло способ избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.

Страна: Канада, Франция

Жанр: мелодрама, фантастика, триллер

Дата выхода в России: 4 апреля 2024

В ролях: Леа Сейду, Джордж МакКэй, Даша Некрасова, Гуслаги Маланга, Жюлия Фор, Филипп Катрин, Кестер Лавлейс, Лукас Ионеско, Элина Лёвенсон, Лорен Лакотт, Тиффани Хофштеттер, Марта Хоскинс, Фелисьен Пино, Ксавье Долан, Марти Скали

Режиссер: Бертран Бонелло

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Бертран Бонелло   Даша Некрасова   Гуслаги Маланга   Жюлия Фор   Кестер Лавлейс   Лукас Ионеско   Лорен Лакотт   Тиффани Хофштеттер   Марта Хоскинс   Фелисьен Пино   Марти Скали   Франция   Ксавье Долан   Элина Лёвенсон   фильм   мелодрамы   Филипп Катрин   триллеры   фантастика   Леа Сейду   Джордж МакКэй   Канада   2023   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1672 поста (1631 в горячем)
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