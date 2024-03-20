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Трейлер фильма "Всемирный потоп" (2023)

Трейлер фильма "Всемирный потоп" (2023)

Автор:
20 марта 2024 15:34
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Раманик Ахлувалия   Филлипа Пик   Рут Хоррокс   Нил Белл   Джэк Дэвис   Родди МакДермотт   Тео Барклем-Биггз   Софи Дюваль   Марио Вернацца   фильм   драмы   Джоэл Фрай   Бенедикт Камбербэтч   триллеры   Джоди Комер   Марк Стронг   Великобритания   2023   Махалия Бело   Кэтрин Уотерстон   Джина МакКи   Александрия Райли   Нина Сосанья   
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Англию настигает наводнение невиданных масштабов. В Лондоне вода постепенно проникает в дом беременной женщины, и она с трудом успевает добраться до больницы, где рожает долгожданного ребёнка. Но и здесь становится небезопасно. Женщина вместе с младенцем и мужем переезжают за город в дом его родителей. Но вскоре трагические обстоятельства разлучают супругов, а мать и дитя пытаются выжить в диких условиях нового мира.

Страна: Великобритания

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 4 апреля 2024

В ролях: Джоди Комер, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Кэтрин Уотерстон, Джоэл Фрай, Джина МакКи, Александрия Райли, Нина Сосанья, Раманик Ахлувалия, Филлипа Пик, Рут Хоррокс, Нил Белл, Джэк Дэвис, Родди МакДермотт, Тео Барклем-Биггз, Софи Дюваль, Марио Вернацца

Режиссер: Махалия Бело

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Раманик Ахлувалия   Филлипа Пик   Рут Хоррокс   Нил Белл   Джэк Дэвис   Родди МакДермотт   Тео Барклем-Биггз   Софи Дюваль   Марио Вернацца   фильм   драмы   Джоэл Фрай   Бенедикт Камбербэтч   триллеры   Джоди Комер   Марк Стронг   Великобритания   2023   Махалия Бело   Кэтрин Уотерстон   Джина МакКи   Александрия Райли   Нина Сосанья   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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