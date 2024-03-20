Трейлер фильма "Всемирный потоп" (2023)

Англию настигает наводнение невиданных масштабов. В Лондоне вода постепенно проникает в дом беременной женщины, и она с трудом успевает добраться до больницы, где рожает долгожданного ребёнка. Но и здесь становится небезопасно. Женщина вместе с младенцем и мужем переезжают за город в дом его родителей. Но вскоре трагические обстоятельства разлучают супругов, а мать и дитя пытаются выжить в диких условиях нового мира.
Страна: Великобритания
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 4 апреля 2024
В ролях: Джоди Комер, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Кэтрин Уотерстон, Джоэл Фрай, Джина МакКи, Александрия Райли, Нина Сосанья, Раманик Ахлувалия, Филлипа Пик, Рут Хоррокс, Нил Белл, Джэк Дэвис, Родди МакДермотт, Тео Барклем-Биггз, Софи Дюваль, Марио Вернацца
Режиссер: Махалия Бело
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