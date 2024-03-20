Трейлер фильма "Всемирный потоп" (2023)

Англию настигает наводнение невиданных масштабов. В Лондоне вода постепенно проникает в дом беременной женщины, и она с трудом успевает добраться до больницы, где рожает долгожданного ребёнка. Но и здесь становится небезопасно. Женщина вместе с младенцем и мужем переезжают за город в дом его родителей. Но вскоре трагические обстоятельства разлучают супругов, а мать и дитя пытаются выжить в диких условиях нового мира.