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Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля

Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля

Автор:
25 апреля 2024 20:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
879
20
До конца календарного года остаётся всего 250 дней. Много это? Если с точки зрения плодовой мушки, то очень долго.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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6  комментариев
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39k
Андрей Иванов 18 минут назад
Тыхочешь видеть потную женщину и тёплое пиво?
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6k
Григорий 17 минут назад
что это за блевота унылая, нахера такое высерать?
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8k
Echo Полчаса назад
Может кто сказать , что в айфоне прям пипец клёвое. Ну купил себе 15-шку, и что, телефон как телефон. геморрой с прогами да книги не могу в аппарат загнать. так себе покупка
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7k
Трям Полчаса назад
Сразу почуял, что никифор тут

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Никифоридис
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4322 поста (4210 в горячем)

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