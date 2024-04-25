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Никифоридис
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Автор:
Никифоридис
25 апреля 2024 20:54
Сообщество :
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки:
Мемы
Прикол
Юмор
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ржака
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До конца календарного года остаётся всего 250 дней. Много это? Если с точки зрения плодовой мушки, то очень долго.
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6
комментариев
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39k
Андрей Иванов
18 минут назад
Тыхочешь видеть потную женщину и тёплое пиво?
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6k
Григорий
17 минут назад
что это за блевота унылая, нахера такое высерать?
-1
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8k
Echo
Полчаса назад
Может кто сказать , что в айфоне прям пипец клёвое. Ну купил себе 15-шку, и что, телефон как телефон. геморрой с прогами да книги не могу в аппарат загнать. так себе покупка
0
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Тамара Витальевна
Echo
17 минут назад
Эммм, а есть разница со смартфоном? Кроме цены?
0
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8k
Echo
Тамара Витальевна
13 минут назад
Да нету. Юзаю паралельно самсунг А50 , в 2019 брал, акуум уже умирает. Брал и тот и тот в дютике в Катаре. Самсунги сейчас все раскладушки с гибкими экранами там, мне не зашел
1
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7k
Трям
Полчаса назад
Сразу почуял, что никифор тут
-2
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Никифоридис
Дата регистрации: 24.03.2015
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