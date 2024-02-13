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Трейлер фильма "Джестер" (2023)

Трейлер фильма "Джестер" (2023)

Автор:
13 февраля 2024 11:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Колин Кравчук   Лелия Саймингтон   Майкл Шеффилд   Мэтт Сервитто   Джо Хансард   Кен Арнольд   Делани Уайт   Миа Рэй Робертс   Дженна Хелльмут   Джастин Тимпэйн   Карла Окоучи   Оливия Миллер   Лена Джеймс   Габриэль Морган   Джесси Л. Грин   фильм   ужасы   2023   
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Загадочный фокусник по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Пиджак и хищная улыбка оказываются не костюмом, а игры и загадки ведут к кровавым последствиям. Под угрозой оказываются жизни двух сестёр, которые решаются преодолеть разногласия ради совместной борьбы с многоликим злом.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 15 февраля 2024

В ролях: Лелия Саймингтон, Майкл Шеффилд, Мэтт Сервитто, Джо Хансард, Кен Арнольд, Делани Уайт, Миа Рэй Робертс, Дженна Хелльмут, Джастин Тимпэйн, Карла Окоучи, Оливия Миллер, Лена Джеймс, Габриэль Морган, Джесси Л. Грин

Режиссер: Колин Кравчук

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Колин Кравчук   Лелия Саймингтон   Майкл Шеффилд   Мэтт Сервитто   Джо Хансард   Кен Арнольд   Делани Уайт   Миа Рэй Робертс   Дженна Хелльмут   Джастин Тимпэйн   Карла Окоучи   Оливия Миллер   Лена Джеймс   Габриэль Морган   Джесси Л. Грин   фильм   ужасы   2023   
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