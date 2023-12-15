Трейлер фильма "Гномы. Новогодний беспредел" (2023)

В канун Нового года, когда принято палить в воздух из бутылок шампанского, взрывать хлопушки и записывать тиктоки, есть те, кто не любит тиктоки и взрывы. Это амбарные гномы. Они мечтают о миске овсяных хлопьев и тишине. А любого, кто нарушит их покой и забудет покормить, ждёт страшная участь. Они будут иметь дело с целым полчищем гномов, вооруженных садовым инвентарём и парой крайне обидных ругательств.
Страна: Норвегия
Жанр: комедия, ужасы
Дата выхода в России: 14 декабря 2023
В ролях: Мартин Старр, Амрита Ачария, Йеппе Лаурсен, Генриетта Стинстрап, Киран Шах, Зои Винтер-Хансен, Таунс Баннер, Донатас Балтрусайтис
Режиссер: Магнус Мартенс
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