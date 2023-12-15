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Трейлер фильма "Гномы. Новогодний беспредел" (2023)

Трейлер фильма "Гномы. Новогодний беспредел" (2023)

Автор:
15 декабря 2023 14:40
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   норвегия   фильм   комедии   ужасы   Магнус Мартенс   Амрита Ачария   Генриетта Стинстрап   Киран Шах   Зои Винтер-Хансен   Таунс Баннер   Донатас Балтрусайтис   Мартин Старр   Йеппе Лаурсен   
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В канун Нового года, когда принято палить в воздух из бутылок шампанского, взрывать хлопушки и записывать тиктоки, есть те, кто не любит тиктоки и взрывы. Это амбарные гномы. Они мечтают о миске овсяных хлопьев и тишине. А любого, кто нарушит их покой и забудет покормить, ждёт страшная участь. Они будут иметь дело с целым полчищем гномов, вооруженных садовым инвентарём и парой крайне обидных ругательств.

Страна: Норвегия

Жанр: комедия, ужасы

Дата выхода в России: 14 декабря 2023

В ролях: Мартин Старр, Амрита Ачария, Йеппе Лаурсен, Генриетта Стинстрап, Киран Шах, Зои Винтер-Хансен, Таунс Баннер, Донатас Балтрусайтис

Режиссер: Магнус Мартенс

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   норвегия   фильм   комедии   ужасы   Магнус Мартенс   Амрита Ачария   Генриетта Стинстрап   Киран Шах   Зои Винтер-Хансен   Таунс Баннер   Донатас Балтрусайтис   Мартин Старр   Йеппе Лаурсен   
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