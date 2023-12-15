Трейлер фильма "Гномы. Новогодний беспредел" (2023)

В канун Нового года, когда принято палить в воздух из бутылок шампанского, взрывать хлопушки и записывать тиктоки, есть те, кто не любит тиктоки и взрывы. Это амбарные гномы. Они мечтают о миске овсяных хлопьев и тишине. А любого, кто нарушит их покой и забудет покормить, ждёт страшная участь. Они будут иметь дело с целым полчищем гномов, вооруженных садовым инвентарём и парой крайне обидных ругательств.