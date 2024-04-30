-"В Китае представили робота на электричестве "

Согласно расчетам Western Securities, с учетом таких факторов, как снижение цен на роботов, ожидается, что к 2030 году объем нового внутреннего рынка человекоподобных роботов достигнет 503,5 млрд юаней.

Прогнозы у китайцев уж больно оптимистичные, они подсчитали, что за следующие 6 лет совокупный темп роста нового рынка человекоподобных роботов достигнет 96%, а нового мирового рынка человекоподобных роботов составит около 1,02 трлн юаней (в рублях это чуть больше 13 трлн.).

Мало нам полтора миллиарда китайцев, так они еще столько же человекоподобных роботов решили сделать.