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В Китае представили робота на электричестве

В Китае представили робота на электричестве

Автор:
30 апреля 2024 06:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   будущее   гуманоидный робот   роботы   электричество   
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До полноценного Терминатора еще далеко, но работа в этом направлении идет уверенно.

«Тяньгун» — это разработка Пекинского инновационного центра гуманоидных роботов. Робот полноразмерный, человекоподобный, с электрическим приводом. Рост его — 163 см, вес — 43 кг. Он оснащен современными датчиками 3D-видения и высокоточным измерительным блоком, способным выполнять 550 триллионов операций в секунду, а еще бегает со скоростью до 6 км/ч.


Этот робот обладает открытым исходным кодом и совместимой расширяемостью, может реализовать открытый доступ к коммуникационным интерфейсам, гибко расширять программное обеспечение, аппаратные средства и другие функциональные модули и полностью удовлетворять потребности различных сценариев применения.


Тяньгун самообучаем и перенимает самостоятельно разработанные совершенно новые двигательные навыки гуманоидного робота.

Китайцы уверены, что создание подобных роботов по значимости для человечества сравнимо с разработкой компьютера и интернета. И спрос на роботов будет даже больше, чем на автомобили сейчас.


Согласно расчетам Western Securities, с учетом таких факторов, как снижение цен на роботов, ожидается, что к 2030 году объем нового внутреннего рынка человекоподобных роботов достигнет 503,5 млрд юаней.


Прогнозы у китайцев уж больно оптимистичные, они подсчитали, что за следующие 6 лет совокупный темп роста нового рынка человекоподобных роботов достигнет 96%, а нового мирового рынка человекоподобных роботов составит около 1,02 трлн юаней (в рублях это чуть больше 13 трлн.).

Мало нам полтора миллиарда китайцев, так они еще столько же человекоподобных роботов решили сделать.





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Метки: Видео   Китай   будущее   гуманоидный робот   роботы   электричество   
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13  комментариев
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4k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Заголовок прям вызывает много вопросов . Этот робот на электричестве а предыдущие на конной тяге или паровые были ?
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9k
perekrestok 2 минуты назад
Дурака валяют китайцы! Наверняка массово готовят танки и катера роботизированные! Ну как все остальные нормальные страны. Потому что бедные себе слуг позволить не смогут, а богатые предпочтут живых людей. А воевать - самое оно! Не зря теперь все воюют дронами! Жизнь сама показывает куда пойдет развитие!
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5k
B@r@bux 8 минут назад
Похоже они деда Бидона как прототип использовали.
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71k
doker 12 минут назад
Американцы тоже собираются делать электрического робота.
В середине апреля было объявление. Значит, китайцы обогнали?
С гидравликой помягче робот работает, но, видать, масло часто менять неохота.
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663
ivandike Полчаса назад
Началось, надо бункер копать начинать
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5k
Горожанин Полчаса назад
"В Китае представили робота на электричестве".
---------------
А автор знает толк, как завлечь публику))... Если бы был заголовок такой: "В Китае представили нового робота" - никакого интереса не было. Необычное сочетание с банальным электричеством делает новость гротескной и необычной. У людей сразу возникают вопрос и мотивация: "Что это, как? Надо посмотреть". А потом ещё и обсудить обязательно надо такое - со всех сторон электричество, естественно)).

Советует как-то еврею завсегдатай интернета:

- Милок, придумывайте понятные, ясные, а главное точные по смыслу заголовки. И народ потянется.

Еврей своему знакомому:

- Посмотри, Изя, сколько уже просмотров и комментариев. И этот человек учит нас жить.

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21k
scorpick 42 минуты назад
Роботы от Бостон Динамикс больше впечатляют. Они уже даже сальто могут делать. И не спотыкаются на ступенях.
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13k
Гомерчик Час назад
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
-"В Китае представили робота на электричестве "-
- а до этого на ДВС были что-ли?
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