-"В Китае представили робота на электричестве "

До полноценного Терминатора еще далеко, но работа в этом направлении идет уверенно.
«Тяньгун» — это разработка Пекинского инновационного центра гуманоидных роботов. Робот полноразмерный, человекоподобный, с электрическим приводом. Рост его — 163 см, вес — 43 кг. Он оснащен современными датчиками 3D-видения и высокоточным измерительным блоком, способным выполнять 550 триллионов операций в секунду, а еще бегает со скоростью до 6 км/ч.
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Этот робот обладает открытым исходным кодом и совместимой расширяемостью, может реализовать открытый доступ к коммуникационным интерфейсам, гибко расширять программное обеспечение, аппаратные средства и другие функциональные модули и полностью удовлетворять потребности различных сценариев применения.
Тяньгун самообучаем и перенимает самостоятельно разработанные совершенно новые двигательные навыки гуманоидного робота.
Китайцы уверены, что создание подобных роботов по значимости для человечества сравнимо с разработкой компьютера и интернета. И спрос на роботов будет даже больше, чем на автомобили сейчас.
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Согласно расчетам Western Securities, с учетом таких факторов, как снижение цен на роботов, ожидается, что к 2030 году объем нового внутреннего рынка человекоподобных роботов достигнет 503,5 млрд юаней.
Прогнозы у китайцев уж больно оптимистичные, они подсчитали, что за следующие 6 лет совокупный темп роста нового рынка человекоподобных роботов достигнет 96%, а нового мирового рынка человекоподобных роботов составит около 1,02 трлн юаней (в рублях это чуть больше 13 трлн.).
Мало нам полтора миллиарда китайцев, так они еще столько же человекоподобных роботов решили сделать.
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В середине апреля было объявление. Значит, китайцы обогнали?
С гидравликой помягче робот работает, но, видать, масло часто менять неохота.
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А автор знает толк, как завлечь публику))... Если бы был заголовок такой: "В Китае представили нового робота" - никакого интереса не было. Необычное сочетание с банальным электричеством делает новость гротескной и необычной. У людей сразу возникают вопрос и мотивация: "Что это, как? Надо посмотреть". А потом ещё и обсудить обязательно надо такое - со всех сторон электричество, естественно)).
Советует как-то еврею завсегдатай интернета:
- Милок, придумывайте понятные, ясные, а главное точные по смыслу заголовки. И народ потянется.
Еврей своему знакомому:
- Посмотри, Изя, сколько уже просмотров и комментариев. И этот человек учит нас жить.
- а до этого на ДВС были что-ли?