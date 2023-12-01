Трейлер мультфильма "Волшебное приключение Да Винчи" (2023)

Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается понять, в чем смысл жизни.
Страна: Ирландия, Люксембург, США, Франция
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 30 ноября 2023
Роли озвучивали: Стивен Фрай, Дейзи Ридли, Марион Котийяр, Мэтт Берри, Джим Капобьянко, Готье Бату, Натали Паламидес, Бен Стрэнахен, Джейн Осборн, Ксения Дукалис, Михаил Тройник
Режиссер: Джим Капобьянко, Пьер-Люк Гранжон
Источник: