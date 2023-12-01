FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12295 постов • 1276 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер мультфильма "Волшебное приключение Да Винчи" (2023)

Трейлер мультфильма "Волшебное приключение Да Винчи" (2023)

Автор:
01 декабря 2023 15:51
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   франция   Марион Котийяр   Готье Бату   Михаил Тройник   мультфильм   комедии   приключения   ирландия   семейный   Дейзи Ридли   2023   Стивен Фрай   Мэтт Берри   Джим Капобьянко   Натали Паламидес   Бен Стрэнахен   Джейн Осборн   люксембург   Ксения Дукалис   Джим Капобьянко   Пьер-Люк Гранжон   
852
1
1

Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается понять, в чем смысл жизни.

Страна: Ирландия, Люксембург, США, Франция

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 30 ноября 2023

Роли озвучивали: Стивен Фрай, Дейзи Ридли, Марион Котийяр, Мэтт Берри, Джим Капобьянко, Готье Бату, Натали Паламидес, Бен Стрэнахен, Джейн Осборн, Ксения Дукалис, Михаил Тройник

Режиссер: Джим Капобьянко, Пьер-Люк Гранжон

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   франция   Марион Котийяр   Готье Бату   Михаил Тройник   мультфильм   комедии   приключения   ирландия   семейный   Дейзи Ридли   2023   Стивен Фрай   Мэтт Берри   Джим Капобьянко   Натали Паламидес   Бен Стрэнахен   Джейн Осборн   люксембург   Ксения Дукалис   Джим Капобьянко   Пьер-Люк Гранжон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283446



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и остались очень недовольны
"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и...
"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся от сотрудничества рекламодателей
"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся...
Набирающие популярность в сообществах
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
С добрым утром
С добрым утром
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#интересное#авто аварии#люди#полиция#кино#Китай#Россия
#в мире#автомир#интересно#аварии#ДТП#позитив#природа#улыбнуло#Ynews#работа
#Юмор#машина#животные#забавно#факты#Автовсячина#Еда#подборка#история#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться