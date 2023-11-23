Трейлер фильма "Шаг к мечте: Раз и навсегда" (2023)

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Молодой танцор Чэнь Шо, несмотря на непростую жизнь, следует за мечтой. Случай сводит его с Дин Лэем, тренером известной стрит-дэнс команды «Восклицательный знак». Попав туда, Чэнь Шо быстро понимает, что путь к успеху не будет простым, ведь у тренера Дина на него свои планы. Поэтому у него остаются лишь танцпол, любовь и ритм, ведущие его к такой желанной победе.
Страна: Китай
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 16 ноября 2023
В ролях: Ван Ибо, Хуан Бо, Минь Тао Лю, Шэньян Сяо, Цзысян Чжан, Сун Цзуэр, Лиао Бо, Каспер Чу, Фэйфэй Ван, Хай Ванг, Сяоцзянь Ян, Йин Е
Режиссер: Ченпен Дун
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