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Трейлер фильма "Шаг к мечте: Раз и навсегда" (2023)

Трейлер фильма "Шаг к мечте: Раз и навсегда" (2023)

Автор:
23 ноября 2023 14:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   Хуан Бо   драмы   комедии   Ченпен Дун   Минь Тао Лю   Цзысян Чжан   Сун Цзуэр   Лиао Бо   Каспер Чу   Фэйфэй Ван   Хай Ванг   Сяоцзянь Ян   Йин Е   Ван Ибо   2023   Шэньян Сяо   
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Молодой танцор Чэнь Шо, несмотря на непростую жизнь, следует за мечтой. Случай сводит его с Дин Лэем, тренером известной стрит-дэнс команды «Восклицательный знак». Попав туда, Чэнь Шо быстро понимает, что путь к успеху не будет простым, ведь у тренера Дина на него свои планы. Поэтому у него остаются лишь танцпол, любовь и ритм, ведущие его к такой желанной победе.

Страна: Китай

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 16 ноября 2023

В ролях: Ван Ибо, Хуан Бо, Минь Тао Лю, Шэньян Сяо, Цзысян Чжан, Сун Цзуэр, Лиао Бо, Каспер Чу, Фэйфэй Ван, Хай Ванг, Сяоцзянь Ян, Йин Е

Режиссер: Ченпен Дун

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   Хуан Бо   драмы   комедии   Ченпен Дун   Минь Тао Лю   Цзысян Чжан   Сун Цзуэр   Лиао Бо   Каспер Чу   Фэйфэй Ван   Хай Ванг   Сяоцзянь Ян   Йин Е   Ван Ибо   2023   Шэньян Сяо   
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