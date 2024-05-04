Майский жук: что вытворяет этот жук, пока никто не видит?

Майский жук — один из друзей нашего детства, вместе с Мухой-Цокотухой, ее спасителем Комаром и многими другими. И правда, пушистый, бодро жужжит, появляется в мае вместе с солнышком и цветочками... Няшка! Повзрослев, на мир насекомых мы смотрим совсем иначе. Сначала напрягают мухи с комарами, а потом, когда возраст зовёт брать лопату и ухаживать за грядками, получше узнаёшь симпатичного жука с меховым животиком.
С виду он всё тот же симпатяга. Шикарные пышные усики на зависть любому гусару, пушистое брюшко, переливчатый металлический панцирь. Из-за него, кстати, майского жука частенько путают с бронзовкой. По всей видимости, виновато название. Тело и надкрылья у него бурые, люди невольно ассоциируют этот цвет с бронзовым. А вот ярко-зеленый с бронзой ассоциируется гораздо меньше. Как называть настоящую бронзовку в её изумрудном нарядном костюмчике, для многих большой вопрос.
Если нам в детстве пухленькое тельце казалось миленьким, то учёных габариты жука долго ставили в тупик. Майский жук летает не хуже Карлсона и может подняться на высоту до 100 м. Но какой мощностью должен обладать моторчик, чтобы поднимать в воздух в меру упитанного любителя плюшек? Жук не худенький — вес взрослых особей может достигать 1 грамма! А крылышки-то куцые. Так черт возьми, Холмс, каким образом?
Этот хитрюга умеет уменьшать свой вес. Диеты и спортзал ему для этого без надобности: перед полетом жук нагнетает воздух в специальные воздушные мешки. После он запускает свой пропеллер. То бишь крылья. Ими майский жук машет очень быстро — за секунду совершает 46 взмахов! Так он создает турбулентные завихрения, которые улавливает надкрылками. Поднимаясь в воздух, буках делает несколько кругов, а дальше целенаправленно дует по прямой линии. И шиш его собьешь с пути, если, конечно, не возникнет какое-нибудь обстоятельство непреодолимой силы. В виде вашего лба, например.
Любимое время у этого весеннего бодрячка — сумерки. Он ориентируется по отраженному листвой зеленому свету и синему и ультрафиолетовому свету неба. Время ближе к закату для такого сочетания идеально.
Так чем он плох-то, этот обаятельный жук, весело жужжащий над вечерним садиком? Аппетитом — если этот самый садик нам хоть сколько-нибудь дорог. Майский жук очень одобрительно относится к зелени. Причем его любовь распространяется почти на все, что распускает листья. И не только листья — он и хвою лиственницы сожрет за милую душу.
Особую любовь он питает к сливам. Некоторые садоводы в отчаянии даже специально высаживают сливы на краю сада: на, дескать, жри, злодей, авось до растущих чуть подальше яблонь не доберешься. Хотя есть и другой способ: высадить белый клевер, горчицу и люпин. Вот их майский жук не жалует и с большой вероятностью облетит стороной хозяйство, где держат подобную дрянь.
Но аппетиты взрослого жука — это полбеды. Не меньшую головную боль доставляют его детишки. Самка откладывает яйца в земле на глубине от 1 до 1,5 метров. Личинки, которые из них вылупятся, проживут под землей года три. Так вот, если вы решили, что все эти годы можно отдыхать, то не тут-то было.
Если годовалые малютки-личинки будут меланхолично жевать мелкие корешки, то трехлетняя майская ломовая лошадь в течение одного дня способна обожрать корни двухлетней сосны. И если где-то в саду вдруг без видимой причины стали чахнуть окруженные заботой растения, то имеет смысл взять лопату и посмотреть, что там творится. Есть вероятность, что вместо корней саженцев вас встретят обожравшиеся личинки.
В таком случае можно угостить свой сад азотными удобрениями. Азот — ещё одна антипатия насекомого. В почву, богатую такой гадостью, жук кладку не сделает. А вот растения, пострадавшие от подземного детсада, такой подарок примут с удовольствием.
Источник:
- Как далеко можно унести муравья от муравейника?
- Почему осы бездумно бросаются в напитки?
- Одна ест только одежду, другая — только крупу: как отличить пищевую моль от платяной
- Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора
- Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом