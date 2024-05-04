Майский жук: что вытворяет этот жук, пока никто не видит?

Этот хитрюга умеет уменьшать свой вес. Диеты и спортзал ему для этого без надобности: перед полетом жук нагнетает воздух в специальные воздушные мешки. После он запускает свой пропеллер. То бишь крылья. Ими майский жук машет очень быстро — за секунду совершает 46 взмахов! Так он создает турбулентные завихрения, которые улавливает надкрылками. Поднимаясь в воздух, буках делает несколько кругов, а дальше целенаправленно дует по прямой линии. И шиш его собьешь с пути, если, конечно, не возникнет какое-нибудь обстоятельство непреодолимой силы. В виде вашего лба, например.