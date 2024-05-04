Мечты сбываются: 70-летний дедушка впервые увидел море

Жил-был 70-летний практически нищий таец, который как герой фильма «Достучаться до небес» никогда не видел моря. И вот он настолько преисполнился решимости, что сел в свой старенький мотоцикл с коляской и проехал более 600 километров из Убон Ратчатхани на остров Ко Чанг!
История 70-летнего Лои Тапила стала известной, когда репортер в провинции Исаан встретил его, отдыхающего на заправке 7го марта.
Лои рассказал, что он покинул дом 3 марта только с 200 батами наличными в карманах. По пути он собирал пластиковые бутылки и другой перерабатываемый мусор и продавал их, чтобы купить еду, напитки и бензин.
В основном он спал на заправках, потому что там более безопасно и есть туалеты, где можно принять душ.
К его мотоциклу была прикреплена табличка:
"Я старик и направляюсь из Убон Ратчатхани в Трат. Я собираю мусор по пути, чтобы заработать деньги на путешествие. Приветствую любую поддержку! Спасибо".
После развода с женой он живет один, а его дети разъехались.
И вот случилась сказка: старика ждало не только море, а целый банкет с морепродуктами и пятизвездочные отели!
Как же так?
А просто история Лои получила такой широкий резонанс в тайских соцсетях, что работники заправок и местные жители поддерживали его на протяжении всего его путешествия до его прибытия в Трат 8 марта.
Он получил бесплатную поездку на пароме с материка провинции на остров Ко Чанг.
Владелец одного ресторана морепродуктов, 58-летний Пичит Вонгпайкорн предложил Лои приветственный ужин.
Старик остался на острове три дня и получил бесплатное проживание в двух пятизвездочных отелях, Marina Sands Resort Koh Chang и Aiyapura Resort!
Очень трогательная история, которая одновременно подсвечивает проблемы в стране - только 5% пожилого населения в Таиланде заработали достаточно, чтобы оставить себе какое-то состояние на пенсию, остальные вынуждены работать и после либо рассчитывать на своих детей и родственников.
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