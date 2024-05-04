Мечты сбываются: 70-летний дедушка впервые увидел море

История 70-летнего Лои Тапила стала известной, когда репортер в провинции Исаан встретил его, отдыхающего на заправке 7го марта.

Лои рассказал, что он покинул дом 3 марта только с 200 батами наличными в карманах. По пути он собирал пластиковые бутылки и другой перерабатываемый мусор и продавал их, чтобы купить еду, напитки и бензин.

В основном он спал на заправках, потому что там более безопасно и есть туалеты, где можно принять душ.