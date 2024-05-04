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Мечты сбываются: 70-летний дедушка впервые увидел море

Мечты сбываются: 70-летний дедушка впервые увидел море

Автор:
04 мая 2024 13:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   история   люди   море   пенсионер   пенсия   старик   фото   
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Жил-был 70-летний практически нищий таец, который как герой фильма «Достучаться до небес» никогда не видел моря. И вот он настолько преисполнился решимости, что сел в свой старенький мотоцикл с коляской и проехал более 600 километров из Убон Ратчатхани на остров Ко Чанг!

История 70-летнего Лои Тапила стала известной, когда репортер в провинции Исаан встретил его, отдыхающего на заправке 7го марта.

Лои рассказал, что он покинул дом 3 марта только с 200 батами наличными в карманах. По пути он собирал пластиковые бутылки и другой перерабатываемый мусор и продавал их, чтобы купить еду, напитки и бензин.

В основном он спал на заправках, потому что там более безопасно и есть туалеты, где можно принять душ.


К его мотоциклу была прикреплена табличка:

"Я старик и направляюсь из Убон Ратчатхани в Трат. Я собираю мусор по пути, чтобы заработать деньги на путешествие. Приветствую любую поддержку! Спасибо".

После развода с женой он живет один, а его дети разъехались.

И вот случилась сказка: старика ждало не только море, а целый банкет с морепродуктами и пятизвездочные отели!

Как же так?

А просто история Лои получила такой широкий резонанс в тайских соцсетях, что работники заправок и местные жители поддерживали его на протяжении всего его путешествия до его прибытия в Трат 8 марта.

Он получил бесплатную поездку на пароме с материка провинции на остров Ко Чанг.

Владелец одного ресторана морепродуктов, 58-летний Пичит Вонгпайкорн предложил Лои приветственный ужин.

Старик остался на острове три дня и получил бесплатное проживание в двух пятизвездочных отелях, Marina Sands Resort Koh Chang и Aiyapura Resort!

Очень трогательная история, которая одновременно подсвечивает проблемы в стране - только 5% пожилого населения в Таиланде заработали достаточно, чтобы оставить себе какое-то состояние на пенсию, остальные вынуждены работать и после либо рассчитывать на своих детей и родственников.



Источник:

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Метки: в мире   история   люди   море   пенсионер   пенсия   старик   фото   
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6  комментариев
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9k
Alex 2 часа назад
Молодец дед!
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1k
max20 4 минуты назад
Отношение к морю у тайцев очень непростое. Никто из местных не купается в нашем понимании, только на досках-лодках или по-колено. Туристический бизнес много лет отучал местных убирать пляжи и не использовать как помойку и туалет - вода всё унесёт, типа там тёмные силы и им нагадить на голову очень скрепно.
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724
Werewolf_LT 20 минут назад
Я океан увидел в 28 лет впервые - это было офигительно (а море в ~22 года, когда на права сдал и по прошествии некоторого времени - ~года).
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4k
Aleks Полчаса назад
А вообще выглядит как пиар, какой бы старенький мот не был, но 600 км проехать можно за день, максимум за 2. Откуда взялись кучи ночевок на заправках не понятно.
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4k
Aleks Полчаса назад
Все мечты сбываются в один миг. И этот миг называется - уже нахрен не нужно
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11k
Доктор 37 минут назад
Старик и море )
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3411 постов (3108 в горячем)

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