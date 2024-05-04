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Зацелованный рыцарь Гвидарелло Гвидарелли и гарантированный способ выйти замуж

Зацелованный рыцарь Гвидарелло Гвидарелли и гарантированный способ выйти замуж

Автор:
04 мая 2024 19:01
Сообщество : Искусство
Метки: Гвидарелло Гвидарелли   Италия   брак   искусство   история   легенда   поцелуй   рыцарь   скульптура   статуя   
1885
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В стремлении заполучить себе супруга некоторые девушки и женщины готовы если не на всё, то на многое. А ларчик открывается элементарно: всего-то надо сгонять в Италию и подарить поцелуй Гвидарелли.

Он родился в Равенне примерно в середине XV века, а в 1468 году, будучи ещё совсем юным, получил звание рыцаря Священной Римской империи.

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В его время Равенна находилась под венецианским влиянием, поэтому он несколько раз сражался в рядах Серениссимы, для которой он также был информатором. Позже он сражался и за папу Александра VI, и, наконец, за его незаконнорожденного сына Чезаре Борджиа.

Именно во время одной из таких кампаний в 1501 году Гвидарелло находился в Имоле, где и встретил свою смерть.

Долгое время причина оставалась неизвестной. В связи с чем появилось сразу несколько версий.

Возможно, он был обезглавлен Борджиа из-за своей роли информатора Венецианской республики. Или что он умер на дуэли из-за прекрасной дамы. Эта легенда маловероятна. Появилась, возможно, уже на стадии романтизации мифа, связанного с Гвидарелло. Плюс рыцарь был женат и счастлив в браке.

Согласно фрагменту, найденному в 1930 году в хронике того времени, воин будто бы одолжил украшенную золотом рубашку некоему Вирджилио Романо по случаю маскарада. А тот, не желая возвращать дорогую вещь, убил рыцаря. Тогда герцог отомстил за несправедливое убийство Гвидарелло и приказал убить Вирджилио Романо.

Спустя более 20 лет после смерти Гвидарелло Гвидарелли скульптор по имени Туллио Ломбардо в 1525 году посвятил неудачливому рыцарю в буквальном смысле слова невероятный шедевр.

За столетия, прошедшие после создания памятника, он стал легендарным во всём мире. Согласно легендам, любая женщина, поцеловавшая статую, в течение года выйдет замуж. А у супругов в итоге родится ребенок, такой же прекрасный, как Гвидарелли.

Эта история стала настолько популярной, особенно в романтический период XIX века, что женщины со всего мира посылали статуе любовные письма. В Равенне также существовал офис, который вёл всю переписку с дамами, желающими обрести счастье в замужестве. Отдельные экзальтированные особы не только писали полные любви письма давно почившему рыцарю, но и отправляли в контору деньги для покупки алых роз, которые следовало возложить у ног статуи.

С художественной точки зрения присутствует сильный контраст между стилизованными доспехами и очень детализированным, реалистичным лицом. Его черты удивительно точно передают муки и боль человека, чья жизнь была насильственно отнята. Статуя была настолько высоко оценена, что такие музеи, как Музей Южного Кенсингтона в Лондоне, Музей изящных искусств в Бостоне и музеи Буэнос-Айреса, захотели получить копию.

Только в 2004 году статуя была окончательно очищена от остатков губной помады. Подсчёты показали, что за это время более миллиона женщин со всего мира поцеловали Гвидарелли.

Сегодня прекрасный памятник можно увидеть в Художественном музее Равенны. Правда, теперь страдающий рыцарь, ставший символом воплощения мечты о семье, надёжно скрыт в глубинах стеклянной витрины и стал объектом только виртуальных, воздушных или мысленных поцелуев. Что не мешает ему оставаться одним из самых романтичных шедевров мирового искусства.

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Метки: Гвидарелло Гвидарелли   Италия   брак   искусство   история   легенда   поцелуй   рыцарь   скульптура   статуя   
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3  комментария
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23k
Слепой Пью Час назад
Бабы дуры, не потому, что бабы...
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Валерий Полчаса назад
воняли в те времена рыцари знатно. Да и не только они.
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1504 поста (621 в горячем)

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