Зацелованный рыцарь Гвидарелло Гвидарелли и гарантированный способ выйти замуж

Именно во время одной из таких кампаний в 1501 году Гвидарелло находился в Имоле, где и встретил свою смерть.

Долгое время причина оставалась неизвестной. В связи с чем появилось сразу несколько версий.

Возможно, он был обезглавлен Борджиа из-за своей роли информатора Венецианской республики. Или что он умер на дуэли из-за прекрасной дамы. Эта легенда маловероятна. Появилась, возможно, уже на стадии романтизации мифа, связанного с Гвидарелло. Плюс рыцарь был женат и счастлив в браке.