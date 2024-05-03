FISHKINET
Сообщество Криминал 2971 пост • 387 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке

«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке

Автор:
03 мая 2024 17:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СУД   дети   драка   екатеринбург   мужчина   
3213
2
1

На заседание по этому делу пришли десятки человек.

В марте прошлого года житель Екатеринбурга гулял с 8-летним сыном и годовалой дочерью возле своего дома. И увидел, как один из проходящих мимо парней бросил окурок.

Мужчина попросил его поднять «чинарик» и выбросить его в урну. В ответ тот бросился на него с кулаками. Затем к дебоширам присоединился ещё один их приятель и они снова устроили разборки с мужчиной.

Почему меня это задело? Потому что за 10 минут до этого дочка шла по асфальту и увидела окурок, я его поднял и выкинул. И, заходя во двор, вижу, как такой же белый окурок при мне бросают без стеснения, прямо внаглую! Меня это оскорбило и возмутило.

Говорю: «Я с детьми, не надо». А он налетает, мне ничего не оставалось, и я в ответ (ударил, прим.). Сын испугался, дочь начала кричать. Сосед стал помогать, удерживать одного. У меня ребенок такой шок испытал. Теперь боится на улицу выходить, - вспоминал позже пострадавший.

Всё закончилось вызовом полиции и проверкой.

А сегодня состоялось первое судебное заседание по этому делу. Оно было довольно резонансным, пришли десятки человек. Как ранее сообщили в МВД, лишь у одного из задержанных есть российское гражданство.

Все трое подсудимых официально не работают и налоги не платят. Образование девять классов или незаконченное у всех. Русским языком владеет только один из трех, а избили они отца трёх детей с высшим образованием и официально работающего. Начало заседания на полчаса задержали и перенесли в самый большой зал. Но и туда все не влезли, ещё ждали на улице. Подсудимых спросили, нормально ли нападать толпой, на что они ответили, что да, нормально. Не сожалеют и не раскаиваются, - рассказал один из пришедших на судебное заседание.

Сегодня дело по существу так и не рассмотрели. А новое судебное заседание назначили на 24 июня.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   СУД   дети   драка   екатеринбург   мужчина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
albedo 2 часа назад
Ну если для черных нормально нападать толпой - отдайте их на полчасика русским.
Думаю им быстро объяснят правила нормального поведения.
Заодно русский выучат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
63k
Андрей 4 секунды назад
В любом случае кучно пошло. Раньше такого не было? БЫЛО. Просто до суда не доходило, в полиции всё это отписками заворачивали, а теперь понеслась, как говорится, душа в рай. Отлично. Просто отлично. Вопрос в том только как долго до неаендертальцев будет доходить что игры закончились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Полчаса назад
Я понимаю, что черные борзеют. Но как-то слишком много постов про их оборзение. Заказуху чую я. А тут еще и ноты со стороны Чуркменистана и Носопотамии.
Ну что-ж, государству виднее, как-бы не пришлось потом джина в бутылку назад совать. Ведь если честно, то больше всего мы ненавидим не узбеков, а наших родных - дагов и чехов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес Полчаса назад
ну так макаки всегда стаей нападают, это у них природой заложено, для них это нормально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Путин!
Хватит завозить этих обезьян в Россию..иначе они тебя уже скоро самого с трона выселят.
Это преступление столько завозить этих "ценных специалистов" с *ИГИЛовскими повадками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юр21 39 минут назад
Ну пусть теперь леса попилят годиков десять - и домой с чистой совестью!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 39 минут назад
посмотреть бы на их бараньи рожы..если бы Судья произнес ..и своим молотком для отбивной котлеты ..произнес: РАССТРЕЛЯТЬ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
ALEX 42 минуты назад
не мужики а свинобабы бородатые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Robin Hood 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
OLDer 53 минуты назад
А вот пса надо хорошему кинологу отдать.
Что бы порвал любого кто просто руку протянул бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Shtoppi 58 минут назад
«Не сожалеют и не раскаиваются, - рассказал один из пришедших на судебное заседание.»
---------
всех ублюдков на нары. тех кто без гражданства - после отсидки найух из страны, а ублюдочного гражданина лишить гражданства и тоже найух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев 59 минут назад
и снова носороги отличились? Может быть уже пора лицензии на отстрел выдавать, чтобы поголовье уменьшить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov Час назад
С этим нам теперь жить, хотим мы это или нет...((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
АнтонПолднев Час назад
Подсудимых спросили, нормально ли нападать толпой, на что они ответили, что да, нормально(с)
Ну толпа, она ж разная бывает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Мойша Час назад
Чемодан - грузовоз - кишлак. А перед этим - отсидка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Григорий Час назад
о вовкины избиратели опять накосячили))) минусаторы приготовились?!
я ни к чему не призываю, но кремль начнёт реагировать адекватно, только после того как этих специалистов начнут пускать в расход за любой косяк, но сажать будут Русских.
полиция это буквально - защита элиты, Милиция для защиты граждан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Viktor 2 часа назад
Животные бля, даже не понимают своим скудным умишком, что делают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Василий Афиногенов 2 часа назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2875 постов (2828 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

301526



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские песни
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские...
Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках
Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках
Набирающие популярность в сообществах
Миннесотский эксперимент по голоданию
Миннесотский эксперимент по голоданию
«Голубая дивизия» под Ленинградом
«Голубая дивизия» под Ленинградом
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#авто аварии#кошка#история#Автовсячина#мигранты#улыбнуло
#животные#автомир#интересно#аварии#Юмор#забавно#позитив#собака#Еда#Разное
#Прикол#в мире#кот#ДТП#США#люди#милота#полиция#истории#Пёс
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) На Урале педагог пнула школьника и протащила его по полу, чтобы остановить драку На Урале педагог пнула школьника и протащила его по полу, чтобы остановить драку "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и... "Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом с его машиной "Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом... "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки Пинали по голове: в детском саду Алматы жестоко избили ребенка Пинали по голове: в детском саду Алматы жестоко избили ребенка

На что жалуетесь?

Вернуться