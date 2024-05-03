«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке

В марте прошлого года житель Екатеринбурга гулял с 8-летним сыном и годовалой дочерью возле своего дома. И увидел, как один из проходящих мимо парней бросил окурок.

Мужчина попросил его поднять «чинарик» и выбросить его в урну. В ответ тот бросился на него с кулаками. Затем к дебоширам присоединился ещё один их приятель и они снова устроили разборки с мужчиной.

Почему меня это задело? Потому что за 10 минут до этого дочка шла по асфальту и увидела окурок, я его поднял и выкинул. И, заходя во двор, вижу, как такой же белый окурок при мне бросают без стеснения, прямо внаглую! Меня это оскорбило и возмутило. Говорю: «Я с детьми, не надо». А он налетает, мне ничего не оставалось, и я в ответ (ударил, прим.). Сын испугался, дочь начала кричать. Сосед стал помогать, удерживать одного. У меня ребенок такой шок испытал. Теперь боится на улицу выходить, - вспоминал позже пострадавший.

Всё закончилось вызовом полиции и проверкой.