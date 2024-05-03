«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке

На заседание по этому делу пришли десятки человек.
В марте прошлого года житель Екатеринбурга гулял с 8-летним сыном и годовалой дочерью возле своего дома. И увидел, как один из проходящих мимо парней бросил окурок.
Мужчина попросил его поднять «чинарик» и выбросить его в урну. В ответ тот бросился на него с кулаками. Затем к дебоширам присоединился ещё один их приятель и они снова устроили разборки с мужчиной.
Почему меня это задело? Потому что за 10 минут до этого дочка шла по асфальту и увидела окурок, я его поднял и выкинул. И, заходя во двор, вижу, как такой же белый окурок при мне бросают без стеснения, прямо внаглую! Меня это оскорбило и возмутило.
Говорю: «Я с детьми, не надо». А он налетает, мне ничего не оставалось, и я в ответ (ударил, прим.). Сын испугался, дочь начала кричать. Сосед стал помогать, удерживать одного. У меня ребенок такой шок испытал. Теперь боится на улицу выходить, - вспоминал позже пострадавший.
Всё закончилось вызовом полиции и проверкой.
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А сегодня состоялось первое судебное заседание по этому делу. Оно было довольно резонансным, пришли десятки человек. Как ранее сообщили в МВД, лишь у одного из задержанных есть российское гражданство.
Все трое подсудимых официально не работают и налоги не платят. Образование девять классов или незаконченное у всех. Русским языком владеет только один из трех, а избили они отца трёх детей с высшим образованием и официально работающего. Начало заседания на полчаса задержали и перенесли в самый большой зал. Но и туда все не влезли, ещё ждали на улице. Подсудимых спросили, нормально ли нападать толпой, на что они ответили, что да, нормально. Не сожалеют и не раскаиваются, - рассказал один из пришедших на судебное заседание.
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Думаю им быстро объяснят правила нормального поведения.
Заодно русский выучат.
Ну что-ж, государству виднее, как-бы не пришлось потом джина в бутылку назад совать. Ведь если честно, то больше всего мы ненавидим не узбеков, а наших родных - дагов и чехов.
Хватит завозить этих обезьян в Россию..иначе они тебя уже скоро самого с трона выселят.
Это преступление столько завозить этих "ценных специалистов" с *ИГИЛовскими повадками.
Но, можно, нормальным `уркам` цинкануть ублюдки опущенные выползут, с опущенными почками и без ушей... (по православному, только так с шайтанами!)
Но, там у абизян, кто участвовал нет документов РФ, значит - нахер из страны...
И над, кто пришёл, гандонов поддерживать всех проверить, точно ещё дофига минусов ублюдкв в стране будет меньше(!) ...
Что бы порвал любого кто просто руку протянул бы.
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всех ублюдков на нары. тех кто без гражданства - после отсидки найух из страны, а ублюдочного гражданина лишить гражданства и тоже найух.
Ну толпа, она ж разная бывает...
я ни к чему не призываю, но кремль начнёт реагировать адекватно, только после того как этих специалистов начнут пускать в расход за любой косяк, но сажать будут Русских.
полиция это буквально - защита элиты, Милиция для защиты граждан.