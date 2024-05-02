Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила полицейских её забрать

Всплывают подробности задержания блогерши.
Диану Шурыгину задержали 30 апреля. Она находилась в квартире с бизнесменом Святославом Гусевым. Молодёжь шумела, и соседи вызвали полицейских. Кроме того соседи уверяют, что в квартире не просто тусовка, а настоящий бордель.
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Ещё в январе жители дома на Долгоруковской улице стали решать, что делать с «нехорошей квартирой». Полицию вызывали несколько раз, но это не помогло.
Со слов очевидцев, полицейские вскрыли двери и задержали нескольких человек. В их числе Диана Шурыгина и Святослав Гусев — крипто-инвестор, уточняет Baza.
Позже Шурыгина вышла на связь с подписчиками. Внезапно она рассказала, что сама вызвала полицию и попросила правоохранителей её забрать в отделение. По словам девушки, с ней всё хорошо и её доставили в отдел не просто так, а в целях безопасности.
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Я была в квартире и попросила приехать и забрать меня знакомого и полицию в целях моей безопасности… У меня всё хорошо, меня через 10 минут отпустили, после того, как я написала объяснительную, - заявила Шурыгина.
Baza уточняет, что в полиции зарегистрировали несколько жалоб на квартиру криптоинвестора. Помимо жалоб на шум, был зарегистрирован вызов «девушка в опасности». Что именно происходило в квартире - не сообщается.
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Блиииииииин, ну почему, почему всякие днища выкладывают. Я почти забыл что была такая шмара, а тут хоба. Минус посту, минус. На хайпе ловит плюсы. Вот что они дают, за столько лет на фишках я не знаю.
Зачем её опять пиарят!??... прекратите.. пусть сдохнет, мр@zь!