FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8817 постов • 910 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила полицейских её забрать

Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила полицейских её забрать

Автор:
02 мая 2024 18:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: блогерша   блогеры   жалоба   задержание   полиция   шоу бизнес   шурыгина   
1989
2
2

Всплывают подробности задержания блогерши.

Диану Шурыгину задержали 30 апреля. Она находилась в квартире с бизнесменом Святославом Гусевым. Молодёжь шумела, и соседи вызвали полицейских. Кроме того соседи уверяют, что в квартире не просто тусовка, а настоящий бордель.

Ещё в январе жители дома на Долгоруковской улице стали решать, что делать с «нехорошей квартирой». Полицию вызывали несколько раз, но это не помогло.

Со слов очевидцев, полицейские вскрыли двери и задержали нескольких человек. В их числе Диана Шурыгина и Святослав Гусев — крипто-инвестор, уточняет Baza.

Позже Шурыгина вышла на связь с подписчиками. Внезапно она рассказала, что сама вызвала полицию и попросила правоохранителей её забрать в отделение. По словам девушки, с ней всё хорошо и её доставили в отдел не просто так, а в целях безопасности.

Я была в квартире и попросила приехать и забрать меня знакомого и полицию в целях моей безопасности… У меня всё хорошо, меня через 10 минут отпустили, после того, как я написала объяснительную, - заявила Шурыгина.

Baza уточняет, что в полиции зарегистрировали несколько жалоб на квартиру криптоинвестора. Помимо жалоб на шум, был зарегистрирован вызов «девушка в опасности». Что именно происходило в квартире - не сообщается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: блогерша   блогеры   жалоба   задержание   полиция   шоу бизнес   шурыгина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Allmaster Час назад
Извините все, я тут выпила на донышке, и чтоб с донышка опять в рейтинг, я сейчас опять обвиню, что мою нестроганую дырищу кто то без моего ведома попытался...

Блиииииииин, ну почему, почему всякие днища выкладывают. Я почти забыл что была такая шмара, а тут хоба. Минус посту, минус. На хайпе ловит плюсы. Вот что они дают, за столько лет на фишках я не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
851
zu4ara 5 секунд назад
Да они жрут наркоту. П(ё)зды интернета мля... Туда в эту хату с собакой зайди, там в кокаине всё полюбому...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Alexander.dmds 36 секунд назад
Что это за шалашовка? Зачем это здесь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vladimir Минуту назад
Как сукой была, такой и осталась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
Аааа 7 минут назад
очередной шурыгинг начался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Aaron Bezzazrenia 11 минут назад
Вот реально на фишках хватает ведь нормальных новостей. Так н.ax.y.я подобные "скандалы, интриги, расследования"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Терапевт 15 минут назад
Не помешает проверить, как эта шлюха-блогерша налоги платит. Абсолютно аморальная б-дина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
rr 16 минут назад
Шаромыгина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сергей 18 минут назад
Зашла не в ту дверь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кот 20 минут назад
Страшно сколько внимания в нашей стране таким шлюхам уделяют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sergey Полчаса назад
Опять это говно всплыло. Зачем вспомнили об этой шкуре??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий Полчаса назад
Опять шалава пиариться, а муж то где? на шухере стоял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Павел Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
Кристофер Робин 37 минут назад
У нее фамилия уже нарицательный характер приобрела, к чему все эти объяснения и так понятно что она типичная %#ть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Никита Кристофер Робин Полчаса назад
Это уже погоняло)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
c3nsor3d 40 минут назад
Не надо про неё тут никаких "новостей"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
c3nsor3d 43 минуты назад
Шмара...
Зачем её опять пиарят!??... прекратите.. пусть сдохнет, мр@zь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrMopnex 46 минут назад
Ей сколько лет, что у неё настолько говняно поставлена речь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Мрачный мачо 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 56 минут назад
Шурыгина, мелковато! Подала бы в суд на Депардье, что он тебя изнасиловал - была бы в тренде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ron 56 минут назад
Вызов "девушка в опасности" оказался ложным ибо девушка там и рядом не стояла... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Умница-красавица Час назад
Как??? Как у этого косноязычного чма могут быть какие-то подписчики? Вот этим серьезно может кто-то интересоваться? Если «под письчики» то могу поверить, конечно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4984 поста (4770 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354918



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу
Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Российские поезда для ВСМ, утроение мощности БАМа и рост рынка автобусов
Российские поезда для ВСМ, утроение мощности БАМа и рост рынка автобусов
«Здравствуйте, малолетние дебилы»
«Здравствуйте, малолетние дебилы»
Легенда Football Manager
Легенда Football Manager
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#авто аварии#интересно#история#США#проверка#Юмор#комментарии#кошка
#животные#машина#аварии#Прикол#полиция#Автовсячина#сарказм#люди#задержание#инцидент
#автомобили#ДТП#в мире#факты#кот#забавно#штраф#мотоцикл#трагедия#Москва
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за их активности Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за... "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Солист группы "Щенки" вышел на сцену почти голым, после чего пытался уехать из страны - и был задержан Солист группы "Щенки" вышел на сцену почти голым, после чего пытался уехать из страны - и был...

На что жалуетесь?

Вернуться