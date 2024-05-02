Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила полицейских её забрать

Со слов очевидцев, полицейские вскрыли двери и задержали нескольких человек. В их числе Диана Шурыгина и Святослав Гусев — крипто-инвестор, уточняет Baza.

Позже Шурыгина вышла на связь с подписчиками. Внезапно она рассказала, что сама вызвала полицию и попросила правоохранителей её забрать в отделение. По словам девушки, с ней всё хорошо и её доставили в отдел не просто так, а в целях безопасности.