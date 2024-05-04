Как снимали мультфильм про Винни-Пуха: 12 интересных фактов о мультфильме

Сам же медвежонок Винни-Пух получил свое имя благодаря реальным животным - медведице Виннипег из Лондонского зоопарка и лебедю по кличке Пух, который обитал в местном парке.

2. Советский Винни-Пух (а также его диснеевский вариант, который соответствовал книжному) резко отличался от книжного. Все дело в том, что у нас в стране была распространена книга с переводом Бориса Заходера. И как говорил сам Заходер, он не делал дословный перевод, а скорее вольный пересказ произведений Милна, добавив от себя человеческие черты и рассудительность главному герою.