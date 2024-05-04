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Как снимали мультфильм про Винни-Пуха: 12 интересных фактов о мультфильме

Как снимали мультфильм про Винни-Пуха: 12 интересных фактов о мультфильме

Автор:
04 мая 2024 12:56
Сообщество : Кино
Метки: Винни-Пух   детство   интересно   мультфильм   съемка   факты   фото   
1627
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Я думаю, что многие из нас обожали и обожают до сих пор харизматичного мишку с опилками в голове и голосом Евгения Леонова.

1. Как вы все прекрасно знаете, рассказы про Винни-Пуха написал английский писатель Алан Милн. Своего героя он создал по образу плюшевого медведя своего сына - Кристофера Робина.

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Сам же медвежонок Винни-Пух получил свое имя благодаря реальным животным - медведице Виннипег из Лондонского зоопарка и лебедю по кличке Пух, который обитал в местном парке.

2. Советский Винни-Пух (а также его диснеевский вариант, который соответствовал книжному) резко отличался от книжного. Все дело в том, что у нас в стране была распространена книга с переводом Бориса Заходера. И как говорил сам Заходер, он не делал дословный перевод, а скорее вольный пересказ произведений Милна, добавив от себя человеческие черты и рассудительность главному герою.

Именно книга Заходера и стала основой для создания мультфильма. Тем не менее, сам мультфильм также не являлся дословной адаптацией заходеровского Винни-Пуха. Режиссер Федор Хитрук решил кое-что поменять, поэтому они вместе с самим Заходером сели за написание сценария конкретно для мультфильма.

Именно поэтому в мультфильме не было Кристофера Робина. Хитрук решил, что присутствие Кристофера Робина сделает из персонажей обыкновенные игрушки, которые могут жить лишь в воображении мальчика.

Советские же герои мультфильма являются свободными и самостоятельными существами (хоть и с опилками в голове), которые живут вполне реальной жизнью.

3. Над созданием образа главных героев работали художники-мультипликаторы Владимир Зуйков и Эдуард Назаров. Как признавался Владимир Зуйков, свои первые наброски Винни-Пуха он делал основываясь на образе своего любимого игрушечного мишки, с которым он играл в детстве еще до войны.

Но его Винни-Пух получился каким-то ободранным, помятым и слишком круглым, что совсем не понравилось Федору Хитруку. Поэтому велел работать Зуйкову и Назарову над образами вместе.

4. Но несмотря на то, что первоначальный образ Зуйкова был забракован, одну деталь из его набросков все же решено было оставить. Речь идет об одном помятом ухе. Помятость же уха объяснялась тем, что Винни-Пух спит на той стороне, приминая свой слуховой орган.

5. Когда речь зашла об озвучке, то у создателей возникли определенные трудности. Никто из актеров просто не подходил для этой роли. Единственный ,кто более менее соответствовал персонажу, был известный советский актер Евгений Леонов. Но его голос был настолько низким, что это никак не вязалось с небольшим плюшевым мишкой.

Тогда звукооператор предложил провернуть один фокус, а именно ускорить голос актера в 1,5 раза. И это сработало. Ускоренная речь Леонова прекрасно подошла Винни-Пуху, из-за чего создатели решили ускорить голоса всем остальным персонажам кроме Владимира Осенева, который читал текст от автора.

6. На роль озвучивания Пятачка выбрали известную актрису Ию Савину. Сама актриса позже признавалась, что манеру речи и интонацию Пятачка она основывала на манере речи поэтессы Беллы Ахмадулиной из фильма "Живет такой парень", где она появилась в небольшой роли.

Самой Белле Ахмадулиной понравилось, как Савина использовала ее манеру речи в мультфильме. Поэтесса даже позвонила актрисе и в шутку сказала ей спасибо за то, что она подложила ей не свинью, а очаровательного поросенка.

7. На роль Совы пригласили актрису Зинаиду Нарышкину, которая то и дело озвучивала птиц и обезьян в мультфильмах. Именно ее голосом говорит галчонок из "Трое из Простоквашино", а также вороны из мультфильмов "Дед Мороз и Лето" и "Возвращение блудного попугая".

8. На роль ослика Иа пригласили известного актера Эраста Гарина. И это неверное единственный актер озвучания из всей группы, которому не нужно было что-то изображать. Когда он приходил в студию, он всегда был в подавленном состоянии, что отлично легло на депрессивного ослика.

Но на самом деле ничего веселого здесь нет. В то время у Эраста Гарина были большие проблемы, связанные с работой. Из-за аварии, в которую он попал в 1966 году, один его глаз перестал видеть, а зрение второго глаза сильно ухудшилось, из-за чего его гораздо реже стали звать в кино.

9. Писательница Памела Линдон Трэверс (автор книг о Мэри Поппинс) выступила с резкой критикой советского Винни-Пуха, сказав что русские превратили Винни-Пуха непонятно во что, сделав из него комиссара в ботфортах. Непонятно, что она имела в виду, и смотрела ли она вообще нашу экранизацию, ибо ее слова звучат как бред.

10. После выхода мультфильма он стал дико популярным во всем Советском Союзе. Фразы из мультфильма разлетелись на цитаты, производились игрушки и настольные игры по мотивам мультфильма, про персонажей мультфильма придумывали анекдоты, а в городе Раменское Винни-Пуху и его друзьям даже открыли памятник. А сам режиссер Федор Хитрук даже был удостоен Государственной премии СССР.

Ну и добавлю немного от себя. В 90-е у меня была коллекция игровых фишек (кэпсов) "Мультлото" с изображением кадров из наших любимых советских мультфильмов, таких как "Ну, погоди", "Трое из Простоквашино" и др. В их числе были фишки с изображением Винни-Пуха и его друзей.

Уже в 00-е Винни-Пуха стали называть первым советским рэпером за его манеру исполнять песни речитативом.

11. Несмотря на то, что у нас в стране мультфильмы про Винни-Пуха имели огромный успех, его нельзя было показывать за рубежом, также как и допускать к участию в международных конкурсах. А все дело в авторских правах. На тот момент права на экранизацию, которые принадлежали компании американской компании "Дисней", а создатели советского Винни-Пуха не заплатили ни копейки авторских отчислений.

12. Когда Заходера спросили, почему было снято всего три мультфильма, он ответил, что у них с Хитруком возникли некоторые творческие разногласия, из-за чего Хитрук захотел работать один. Правда, с тех пор продолжения мультфильма не последовало. И как признался сам Заходер, всё дело в самом Хитруке, так как сам он был не против того, чтобы режиссер и дальше снимал мультфильмы, используя его перевод.

Именно поэтому мы не увидели таких персонажей как Тигра и семейство кенгуру (мать Кенга и ее сын крошка Ру).

Впрочем, это не единственный подобный случай. За мультфильм "Малыш и Карлсон" студия "Союзмультфильм" также не заплатила ни копейки Астрид Линдгрен за использование ее произведений. Впрочем, самой Астрид Линдгрен наша экранизация ее произведения ей очень понравилась.

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Метки: Винни-Пух   детство   интересно   мультфильм   съемка   факты   фото   
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19k
Алексей Теуш Час назад
Слышал два таких факта:
1. Окончательный образ Винни Пуха фактически срисовали с Евгения Леонова, когда тот пришел на просушку.
2. Долго не получался образ Пятачка: его рисовали без шеи, и получалась сосиска на ножках. В итоге сделали ему тонкую шею, что не соответствует ни реальным поросятам, ни игрушке Кристофера Робина.
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9k
perekrestok 54 секунды назад
Мультик получился супер! Озвучка просто супер! Жаль что дальше не сняли. Думаю получилось бы так же классно!
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3k
Ежик 6 минут назад
Немножко дополню.
В городе Раменском возле дома на Красноармейской улице, 8 следующие персонажи: Винни-Пух, Иа-Иа, Пятачок, Сова.

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17k
GROMOZEKA 8 минут назад
« Писательница Памела Линдон Трэверс (автор книг о Мэри Поппинс) выступила с резкой критикой советского Винни-Пуха, сказав что русские превратили Винни-Пуха непонятно во что, сделав из него комиссара в ботфортах»

Кто бы говорил.
Уж кто кто, а жопастая Мэри очень близка к надсмотрщику в концлагере, по сюжету
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1k
Сергей 46 минут назад
" а создатели советского Винни-Пуха не заплатили ни копейки авторских отчислений."©
И правильно! Нечего их баловать.
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146k
parallax 54 минуты назад
Наш Пух реально лучше американского.
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16k
Alex 59 минут назад
Озвучка просто идеальна!
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7k
Lexx Час назад
За "Пеппи Длинныйчулок", Линдгрен тоже ничего не отбашляли.
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Alorous
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