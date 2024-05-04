Дорогие парики и проверенные способы их кражи

Светским львицам приходилось быть особенно осторожными. По всей Европе тонко напудренные завитые парики-перивиги были в моде при дворах и у высшего сословия. Чем более богато украшенным и высоким был парик, тем выше было социальное положение его владельца. Дорогие накладные причёски провоцировали целые серии краж. Надо сказать, удивительно изощрённых и творческих, с участием животных, детей и использованием длинных шестов.

Одна из самых успешных схем кражи париков предполагала укрытие мальчиков в корзинах и под одеялами. В одном из эпизодов, произошедшем в Англии, мальчик прятался в лотке мясника, который нёс на плече высокий мужчина. Когда пара проходила мимо жертвы, ребёнок аккуратно снимал с её головы парик, а мужчина уходил в противоположном направлении, оставляя растерянного владельца хвататься за лысую голову.

Та же тактика использовалась с мальчиками, спрятанными в корзинах, которые держали похитители париков.