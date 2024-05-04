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Дорогие парики и проверенные способы их кражи

Дорогие парики и проверенные способы их кражи

Автор:
04 мая 2024 17:30
Сообщество : Истории
Метки: Европа   волосы   грабёж   история   кража   мальчик   обезьяна   парик   причёска   схема   
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По стране раздался крик: «Ах, украли мой парик!» Кому и зачем нужно было организовывать столь опасные дерзкие ограбления? И, главное, как происходила их реализация?

В наше время проблем с приобретением парика нет. Совершенно. В специализированных магазинах можно купить любые парики, чёлки, шиньоны и прочие нашлёпки. Можно заказать дорогое изделие из натуральных волос или приобрести целый набор, изготовленный руками трудолюбивых, но не очень аккуратных китайцев.

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А вот веке эдак в XVIII парики были обязательным элементом образа  знати, стоили дорого. И владельцам следовало опасаться любых рук, которые слишком близко приближались к драгоценным искусственным волосам. По той простой причине, что шаловливые пальчики могли принадлежать похитителю париков.

На гравюре 1776 года изображена одна из тщательно спланированных краж волос. Состоятельная женщина шествует вдоль высокой стены фруктового сада. Образ – последний всхлип моды – огромный парик, оформленный  пышными кружевами и лентами. Внезапно затейливо расчёсанные и завитые волосы снимает с головы обезьянка, сидящая на стене. И обнажает почти что лысую, как коленка, голову дамы.

Светским львицам приходилось быть особенно осторожными. По всей Европе тонко напудренные завитые парики-перивиги были в моде при дворах и у высшего сословия. Чем более богато украшенным и высоким был парик, тем выше было социальное положение его владельца. Дорогие накладные причёски провоцировали целые серии краж. Надо сказать, удивительно изощрённых и творческих, с участием животных, детей и использованием длинных шестов.

Одна из самых успешных схем кражи париков предполагала укрытие мальчиков в корзинах и под одеялами. В одном из эпизодов, произошедшем в Англии, мальчик прятался в лотке мясника, который нёс на плече высокий мужчина. Когда пара проходила мимо жертвы, ребёнок аккуратно снимал с её головы парик, а мужчина уходил в противоположном направлении, оставляя растерянного владельца хвататься за лысую голову.

Та же тактика использовалась с мальчиками, спрятанными в корзинах, которые держали похитители париков.

Помимо обезьян, похитители париков использовали и собак. Один мальчик приставал к изысканно одетому джентльмену, отвлекал внимание, а другой отбирал волосы и бросал их собаке. Преступная троица разбегалась по разным переулкам и позже встречались, чтобы отпраздновать свой маленький криминальный триумф. При этом лысая жертва часто была больше озабочена тем, чтобы прикрыть свою голову и гордость, нежели тем, чтобы бежать за ворами.

Элита как Франции, так и Англии должна была остерегаться и разбойников, которые бродили по просёлочным дорогам. Воры прятались за запятках карет, которые были вынуждены медленно катиться по узким и плохо вымощенным дорогам, и проламывали заднюю часть, чтобы стащить парик с головы пассажира. На кареты нападали и воры на лошадях, отбирали парики и быстро уезжали.

Некоторых, конечно, ловили. Но большая часть похитителей париков оставалась безнаказанной. Например, Кристофер Мэтьюс был обвинён в краже ценного парика в 1716 году, и, судя по отчётам, сомнений в том, что он совершил преступление, практически не было. Но главный свидетель обвинения странным образом не явился на суд, и присяжные были вынуждены оправдать его. Предполагается, что Мэтьюс мог быть причастен к отсутствию свидетеля. 

Для предотвращения краж приходилось использовать специальные меры безопасности. Мастера иногда добавляли сзади шнурок или небольшой ремешок с пряжкой, чтобы владелец мог закрепить аксессуар потуже.

По мере того как сложные, высокие и дорогие парики выходили из моды, они теряли и свою ценность. А изобретательные заговоры с целью их похищения уходили в прошлое, заменяясь схемами кражи уже других вещей, становившихся модными, нужными и желанными.

Источник:

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Метки: Европа   волосы   грабёж   история   кража   мальчик   обезьяна   парик   причёска   схема   
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livaneth 2 часа назад
В девяностых так шапки с головы срывали.
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563
2023 Полчаса назад
Так и не дали ответа на вопрос -- как происходила реализация украденных париков?
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Galateya
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