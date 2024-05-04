Работорговец: в Кирове задержали уроженца Узбекистана, скрывавшегося в РФ от правосудия

Молодой человек занимался работорговлей, а когда дело запахло жареным, сбежал в Россию. Незаменимый специалист!
21-летний гражданин Узбекистана на родине жил припеваючи. Вместе со своими братьями он наладил прибыльный бизнес, подбирал и продавал наложниц для состоятельных мужчин. Не брезговал торговать и детьми для ценителей местного обычая бача-бази.
А когда его подельников "взяли за жабры", понял, что скоро придут и за ним, после чего спешно удрал в Россию. Молодого человека объявили в международный розыск, и в РФ он скрывался от правосудия.
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После того как сотрудники 4-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области получили информацию, что в Кирове может скрываться объявленный в розыск преступник, они установили предполагаемое место жительства мужчины и вскоре задержали подозреваемого.
Во время допроса уроженец Бухары признал, что его разыскивают за то, что он "продал девушку". Вскоре работорговец будет этапирован в Узбекистан, где, надеемся, ответит по закону за все свои злодеяния.
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А в Узбекистане родня отмажет..