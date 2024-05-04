Работорговец: в Кирове задержали уроженца Узбекистана, скрывавшегося в РФ от правосудия

21-летний гражданин Узбекистана на родине жил припеваючи. Вместе со своими братьями он наладил прибыльный бизнес, подбирал и продавал наложниц для состоятельных мужчин. Не брезговал торговать и детьми для ценителей местного обычая бача-бази.

А когда его подельников "взяли за жабры", понял, что скоро придут и за ним, после чего спешно удрал в Россию. Молодого человека объявили в международный розыск, и в РФ он скрывался от правосудия.