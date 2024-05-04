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Работорговец: в Кирове задержали уроженца Узбекистана, скрывавшегося в РФ от правосудия

Работорговец: в Кирове задержали уроженца Узбекистана, скрывавшегося в РФ от правосудия

Автор:
04 мая 2024 19:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Киров   Узбекистан   задержание   международный розыск   полиция   работорговец   
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Молодой человек занимался работорговлей, а когда дело запахло жареным, сбежал в Россию. Незаменимый специалист!

21-летний гражданин Узбекистана на родине жил припеваючи. Вместе со своими братьями он наладил прибыльный бизнес, подбирал и продавал наложниц для состоятельных мужчин. Не брезговал торговать и детьми для ценителей местного обычая бача-бази.


А когда его подельников "взяли за жабры", понял, что скоро придут и за ним, после чего спешно удрал в Россию. Молодого человека объявили в международный розыск, и в РФ он скрывался от правосудия.


После того как сотрудники 4-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области получили информацию, что в Кирове может скрываться объявленный в розыск преступник, они установили предполагаемое место жительства мужчины и вскоре задержали подозреваемого.


Во время допроса уроженец Бухары признал, что его разыскивают за то, что он "продал девушку". Вскоре работорговец будет этапирован в Узбекистан, где, надеемся, ответит по закону за все свои злодеяния.

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Метки: Видео   Киров   Узбекистан   задержание   международный розыск   полиция   работорговец   
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13  комментариев
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3k
NiThR0 43 минуты назад
Почему бы его не продать таджикам в рабство, например? Заменил бы осла.
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773
FlakoBoy 6 минут назад
почему этот ублюдок так хорошо выглядит на видео после задержания?
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7k
мемфрид 15 минут назад
Прочитал про это Бача бази.. их всех четвертовать надо
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35k
Юр21 15 минут назад
Это не незаменимый специалист виноват в том что Россия стала отстойником для всякой швали, это наше неподкупное МВД пускает в страну хрен пойми кого, ну не интересует мусоров похождения клиентов на их исторической родине, все бумаги покупаются оптом и без проблем - так зачем хотя бы для проформы запрашивать таджикских коллег о персонаже, лишняя суета...
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62
Аяврик Полчаса назад
Россия типа мексики куда криминал валит?
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121
Alex K 37 минут назад
ну эти задержания скорей единичные случаи, основная масса подобной швали и дальше разгуливает безнаказанно...
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4k
Nicksed 43 минуты назад
Штраф 500 рублей и паспорт РФ.
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7k
Трям Час назад
25 лет анального наказания косоглазому!
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317
Влад Трям 38 минут назад
Это в России бы было. Он вообще-то симпатичный..
А в Узбекистане родня отмажет..
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Schreibikus
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