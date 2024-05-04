Маршал-притворщик и его методика удава

Притворяйся, пока не дождёшься желаемого и не добьёшься своего. Эту тактику использовал маршал Басс Ривз. И она показала себя очень эффективной.
Дикий-дикий Запад… Он являл собой плодородную почву для огромного количества полумифических персонажей. Но некоторые герои той эпохи были и настоящими. Один из них – Басс Ривз абсолютно реален, даже если его подвиги сейчас и кажутся похожими на сказку.
Ривз был одной из самых примечательных фигур Старого Запада, служил заместителем маршала США с 1875 по 1907 год, в основном на территории, которая когда-то составляла большую часть нынешней Оклахомы.
Родившись рабом, Ривз сбежал от рабовладельца Джорджа Ривза, якобы вырубив своего хозяина во время спора. Затем Басс бежал на Индейскую территорию, где, несмотря на то, что ему так и не удалось научиться читать, он выучил языки чероки, семинолов и других крупных племён, которые были вынуждены переселиться в этот регион.
После принятия в 1865 году поправки, отменяющей рабство, Ривз, наконец, смог поселиться на арканзасской ферме и завести семью. Он и его жена Нелли родили дюжину детей и мирно работали на земле. Но история Басса только начиналась.
В 1875 году Ривза призвали помочь навести порядок на Индейской территории. Маршалу США Джеймсу Фэгану было поручено собрать пару сотен помощников для наведения порядка в местности, ставшей пристанищем для преступников всех мастей и рангов. Ривз был не только отличным стрелком и парнем внушительных габаритов (ростом около 1,90), но и отлично знал местность и нравы жителей. Что делало его идеальным кандидатом на эту должность. Кроме того, он был чернокожим, что было очень ценно в районе, где к белым людям относились настороженно и с подозрением. Фэган воспользовался этим фактом, наняв нескольких чернокожих в качестве помощников.
За время своей службы Ривз быстро стал легендой. Ривз не только обладал сверхчеловеческой силой, но ещё и феноменальной памятью. Он не умел ни читать, ни писать, но запоминал каждый ордер после того, как ему его зачитывали, и никогда не ошибался с арестом человека.
Ривз получил прозвище «Непобедимый маршал» благодаря рассказам о драматических случаях, когда пуля сбивала с его головы шляпу или перебивала поводья лошади. Он также имел привычку перевоплощаться, чтобы подобраться к цели. Его неграмотность даже стала частью легенды. Одной из самых ярких историй о подвигах Ривза является случай, когда он использовал трюк с письмом, чтобы спасти свою жизнь и поймать преступника.
Однажды Ривз преследовал пару техасских убийц. Он встретил этих двух мужчин на дороге, и они спросили его, не Басс ли он случайно Ривз. Маршал ответил, что нет. Бандиты наставили на него оружие, заставив ехать с ними, пока они не встретят кого-нибудь, кто его знает.
Некоторое время спустя техасцам надоело держать Ривза в заложниках, и они приказали ему сойти с лошади, чтобы убить. В лучших традициях вестерна они спросили Ривза, есть ли у него последнее слово. На что тот ответил, что у него есть письмо от жены. Он хочет, чтобы убийцы ему его зачитали. Соскочив с лошади, Ривз дрожащими руками передал им письмо.
Когда мужчины отвели глаза от Ривза, маршал наставил пистолет на преступника, державшего письмо. Второй убийца от удивления разинул рот и опустил оружие. Ривз схватил их обоих. Хитроумный трюк, он, как говорят, использовал несколько раз в течение многих лет.
Его карьера была связана с множеством подобных историй о полубезумных дерзостях, перестрелках и авантюрах. Когда он, находясь на волосок от смерти, уничтожал целые банды. В 1901 году – за пять лет до выхода на пенсию, Ривз утверждал, что арестовал 3 000 человек за время своей карьеры.
Когда Ривз, наконец, снял свой маршальский значок, то стал человеком, в которого за время службы ни разу не попала пуля. Он умер от нефрита в 1910 году.
Есть версия, что именно Ривз стал прототипом Одинокого рейнджера – персонажа вестернов, носящего маску и борющегося с беззаконием. Но история о Бассе Ривзе удивительна именно тем, что является правдой.
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