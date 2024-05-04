Маршал-притворщик и его методика удава

Ривз был одной из самых примечательных фигур Старого Запада, служил заместителем маршала США с 1875 по 1907 год, в основном на территории, которая когда-то составляла большую часть нынешней Оклахомы.

Родившись рабом, Ривз сбежал от рабовладельца Джорджа Ривза, якобы вырубив своего хозяина во время спора. Затем Басс бежал на Индейскую территорию, где, несмотря на то, что ему так и не удалось научиться читать, он выучил языки чероки, семинолов и других крупных племён, которые были вынуждены переселиться в этот регион.

После принятия в 1865 году поправки, отменяющей рабство, Ривз, наконец, смог поселиться на арканзасской ферме и завести семью. Он и его жена Нелли родили дюжину детей и мирно работали на земле. Но история Басса только начиналась.